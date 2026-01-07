史奴比裡最厭世的那隻是他！歐拉夫（Olaf）為什麼爆紅？鐵粉一定要知道的3件事 圖片來源：史努比花生茶飲快閃店和史努比台灣Snoopy Taiwan（ＦＢ）

如果你最近滑 Threads、IG，發現一隻「白白胖胖、表情超派」的史奴比角色頻頻出現，那你看到的十之八九就是歐拉夫（Olaf）。他不是新角色，卻在近年突然爆紅，甚至成為鐵粉眼中的「隱藏版本命」。歐拉夫到底紅什麼？以下這三件事，喜歡史奴比的人一定要知道。

歐拉夫紅什麼？鐵粉一定要知道的三件事

他是史奴比的「親兄弟」，卻走完全不同路線

很多人第一次看到歐拉夫，都會愣住：「這是史奴比嗎？」事實上，歐拉夫確實是史奴比的兄弟之一，誕生於《Peanuts》漫畫設定中，但他從外型到個性都和史奴比完全不一樣。

歐拉夫身形更圓、更大一隻，眼神常常半睜、表情有點厭世，看起來像是對世界早已看透。相較史奴比的浪漫與幻想，歐拉夫更貼近現實，甚至有點「我就爛，但我很真」的氣場。也正因為這樣，他在近年特別容易被大人粉絲投射情緒，成為另類療癒代表。

厭世感＋可愛臉，完美命中社群審美

歐拉夫真正爆紅，其實和「社群時代的情緒美學」有關。他不像史奴比那樣永遠充滿夢想，反而常被畫成懶懶的、無所謂的樣子，卻偏偏又長得很可愛，形成一種強烈反差。

這種「表情很厭世，但我還是很可愛」的設定，完美打中現在18–35歲族群的心情狀態。不想努力、不想假裝正能量，但又希望被世界溫柔對待，歐拉夫幾乎成了情緒代言人。也因此，他在貼圖、周邊、公仔、聯名商品中存在感越來越高，甚至被不少粉絲直接點名「比史奴比還懂我」。

歐拉夫其實象徵「不必成為主角，也值得被喜歡」

在《Peanuts》的世界裡，歐拉夫從來不是故事中心，他不追夢、不冒險，也不急著證明自己。但正是這樣的存在，讓他成為很多人的精神避風港。

歐拉夫的魅力在於，他不努力討好誰，也不試圖變得更厲害，卻依然被記住、被喜歡。對長大後的粉絲來說，這種角色反而更真實。不是每個人都能當史奴比，但就算只是歐拉夫，也沒關係。

為什麼現在大家都開始愛上歐拉夫？

因為他代表了一種很成熟的溫柔，你可以不積極、不耀眼、不正向爆棚，但你依然值得被收藏、被喜歡、被好好對待。如果你最近也特別被歐拉夫吸引，那很可能不是巧合，而是你已經走到某個階段，開始懂得對自己鬆一點。