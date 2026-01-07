2026-01-07 11:07 女子漾／編輯ANDREA
謝謝防疫最前線奔走的人：新北6位特約獸醫師，默默撐起畜牧安全網
1 月 6 日是獸醫師節，對多數人來說或許只是行事曆上的一個註記，但對畜牧產業而言，這一天提醒我們：那些遠離城市、長年穿梭牧場的獸醫師，才是真正站在防疫第一線的人，新北市政府動保處今年特別向 6 位特約獸醫師致敬，感謝他們在非洲豬瘟高度警戒期間，替整座城市守住關鍵防線。
在動物防疫體系中，特約獸醫師的角色，向來低調卻不可取代。他們不只負責例行的疫苗通報與施打，更是疾病監測、疫情判斷的第一道關卡。以非洲豬瘟這類高致死率、無疫苗可防的疫病為例，任何一個環節的延誤，都可能造成難以收拾的產業衝擊。防疫成敗，往往取決於第一線是否夠即時、夠專業。
新北市幅員廣大，多數養豬場分布在偏遠地區，特約獸醫師一次出診，動輒上百公里，這樣的工作強度，與小動物診所穩定的看診環境相比，吸引力自然有限，也讓從事畜牧防疫的獸醫師人數逐年下降，正因如此，這群仍選擇留在牧場的獸醫師，更顯得難能可貴。
這次獲表揚的 6 位特約獸醫師，駱清波、蔡長壽、黃佳重、邱壬癸、容傳璽與彭明發，正是新北畜牧防疫最穩定的力量，在 114 年非洲豬瘟防疫期間，他們與新北市政府動保處密切合作，深入各養豬場進行疫情訪視、防疫宣導與健康管理，最終成功守住「零疫情」的成績，這並非運氣，而是長期制度與專業累積的結果。
其中，駱清波的經歷尤其具代表性，從民國 82 年起，他就在林口農會擔任獸醫，投入豬、牛、雞等經濟動物的診療與防疫工作。那個年代，台北縣養豬數量超過 16 萬隻，每天忙著打豬瘟疫苗、處理牧場狀況，是名副其實的「全天候待命」，隨著都市化與環保政策推進，養豬數量減至約 5 萬隻，不少獸醫師轉向小動物臨床，但他選擇留下，繼續跑牧場、做防疫，至今已超過 30 年。
事實上，這樣的堅守並不浪漫。長時間開車、戶外工作、風險高、回報相對有限，卻仍需要高度專業與責任感。新北市動保處也意識到這個結構性問題，近年除了辦理教育講習，也提供防疫設備與物資，希望降低第一線負擔，培養更多願意投入畜牧防疫的年輕獸醫。
