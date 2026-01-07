2026-01-07 10:46 女子漾／編輯ANDREA
【莫莉助理墜樓身亡事件懶人包】遭到高額詐騙、簽保密協議，經紀人最新回應！
網紅莫莉助理事件震驚娛樂圈，從去年詐騙風波到助理輕生，引發網友熱議，經紀人Henry的聲明被指點燃網暴導火線，知情人爆料內幕讓事件更讓人霧裡看花撲朔迷離。
莫莉助理事件懶人包：從「遭詐」到「聲明引爆網暴」
1.詐騙如何發生：米蘭行程包車費疑遭詐，金額近百萬
根據鏡周刊多家報導指出，事件起點與莫莉出國（米蘭時裝週相關行程）的包車／接送費用有關：司機方在群組內要求先匯訂金，前助理依指示匯款後，對方又稱帳號更新、要求再匯一次，最後前後款項加總接近新台幣 100 萬元後失聯，團隊才驚覺遭詐。
據鏡週刊報導所說，同時也提到「司機帳號被盜」的說法，以及友人對詐騙手法的質疑（是否一人分飾二角等），但這部分屬於推測與待釐清內容。
2.助理被指「疏失」、一度被要求賠償
各大報導寫到，團隊發現受騙後，莫莉一開始不願出面處理，要求經紀人與前助理去報警，並把責任指向前助理，甚至一度要她賠償該筆損失；後續則改為由莫莉自行吸收損失。
3.離職與「保密條款」：簽了才能走，否則恐面臨高額賠償
同篇報導指出，前助理提出離職時，被要求簽署和解書與保密條款，內容包含「不得對外提及相關事件」等，否則除了可能要負擔被騙款項，還可能面臨額外賠償（報導提及 500 萬元）。
4.引爆點：經紀人聲明公開後，網路肉搜與辱罵迅速升級
報導指出，還在協商的同時，經紀人 Henry 先在社群發出聲明，指稱前助理「疏失導致遭詐」，並提及對方以「律師」名義主張加班費、或以私人助理名義對外借刷信用卡／代墊匯款等情況；在聲明曝光後，前助理社群帳號被肉搜，短時間湧入大量辱罵訊息，甚至被貼上「詐欺犯」「助理蟑螂」「翻版蘿拉」等標籤。
5.最令人痛心的結局：前助理不幸身亡，家屬亦承受二度傷害
鏡週刊報導描述，前助理在長期壓力下身心狀況惡化，最終於上月底在租屋處墜樓身亡；家人公告死訊後，仍有人以電話騷擾等方式造成二度傷害。
經紀人最新回應是什麼？
據悉，目前提到：面對「前助理輕生」一事，經紀人 Henry 回應因與前助理之間有保密協議，不便對外另作說明，並表示「回應都在聲明中了」
事件曝光後，PTT、Dcard、臉書湧入兩派聲音
反方（質疑莫莉／經紀人處理方式）
「就算助理有錯，也不該用公開聲明把矛頭集中在單一個人」：認為聲明在資訊不對等下，等同把助理推上輿論審判台。「保密條款＋先發聲明」像是封口、切割：質疑團隊在爭議未完全釐清前先定調，導致粉絲與路人群起攻擊，以及表示「網暴者也有責任」：認為肉搜、辱罵、騷擾家屬是另一種加害，呼籲追究。
正方（替莫莉／經紀人辯護）
「被詐騙的是團隊與當事人，對外釐清本來就必要」：認為聲明是為了止血、對合作方交代，也避免更多人受害，還有網友提出「助理若真的有不當行為，不能因悲劇就直接抹掉責任」：主張應回到證據、報案與法律程序，而非只靠情緒站隊、「真正該被追的是詐騙者」：認為焦點不該被輿論帶歪成網紅與助理互撕。
