2026-01-07 10:43 女子漾／編輯王廷羽
何美主持3個月就下車？《綜藝OK啦》急換林襄救火，盤點台綜5起換主持震撼事件
近期台灣綜藝圈掀起一波調整風暴，不只老牌主持人接連動盪，新生代也開始面臨節目適配度的現實考驗。中天《綜藝OK啦》近日傳出何美主持未滿3個月便下車，製作單位火速改版，找來林襄搭檔羅志祥救火拚翻身，成為最新一樁引發討論的主持人異動案例。不只何美，今天女子漾帶你一次盤點，近期最受關注的5起主持人更換事件。
1. 何美被換下《綜藝OK啦》 林襄接棒拚收視
《綜藝OK啦》於2025年9月開播，由羅志祥久違回歸電視主持，搭檔何美進攻週一至週五晚間9點黃金時段，原本被視為中天力拚綜藝年輕化的重要布局。不過節目播出約3個月後，整體收視表現未見明顯成長。根據《鏡週刊》報導，製作單位內部檢討認為，雙主持人的互動節奏與綜藝火花仍有落差，未能有效帶動話題。
在評估後，節目決定進行整體改版，何美於去年底錄完最後一集後低調卸下主持棒，過程未對外多做說明。隨後製作單位鎖定話題度與網路聲量較高的林襄接棒，重新搭配羅志祥，希望藉由主持組合調整，為節目注入不同風格與討論度，能否成功翻轉收視，仍有待後續播出觀察。
對此，製作單位也回應表示，現今影視娛樂生態多元且變化快速，為持續帶給觀眾新鮮感，節目會依不同階段調整製播策略。《綜藝OK啦》自開播以來已滿一季，確實將嘗試不同主持組合與內容配置，期望能為觀眾帶來更豐富、多元的節目體驗。
2. 沈玉琳抗癌暫別《11點熱吵店》 節目二度換血
《11點熱吵店》在2025年接連面臨主持人異動。年中，Melody因孩子就學與家庭因素請辭，節目先行調整搭配方式，未料7月沈玉琳因健康狀況惡化，8月證實罹患血癌，必須全面停工治療，讓節目再度面臨重大變動。
為避免節目停播，TVBS緊急找來阿Ken、唐綺陽接手主持，原本的主持陣容幾乎全面翻新。沈玉琳何時能恢復健康、回歸節目，成為觀眾與業界高度關注的焦點，電視台也多次表達「保留位置、等待回歸」的態度。
3. 胡瓜宣布告別《綜藝大集合》 24年主持一頁落幕
胡瓜主持《綜藝大集合》長達24年，幾乎成為節目的代名詞。2025年底，他正式宣布將於2026年1月31日結束主持任務，消息一出引發外界震撼。這次變動不只是主持人異動，也象徵台灣老牌戶外綜藝正式走到重要轉折點。據了解，胡瓜與民視之間曾因合約與節目安排產生歧見，雙方最終選擇依法處理、和平收場。至於《綜藝大集合》是否持續製作、是否另覓主持人接手，目前製作方仍在評估與協調中，未來走向尚未定案。
4. 峮峮請辭《飢餓遊戲》 健康與壓力考量下車
峮峮主持《飢餓遊戲》4年期間，累積大量觀眾好感，形象健康、活潑，與節目風格高度契合。然而近一年來，她同時身兼啦啦隊應援與節目主持，行程高度密集，錄影與比賽時間屢次衝突，導致請假情況增加，也因此遭到部分網友批評，甚至出現網路攻擊聲浪。
在身心壓力與健康考量下，峮峮最終選擇請辭節目，並與製作單位和平分手。目前《飢餓遊戲》由孫協志、許孟哲、王仁甫、蔡黃汝4人撐場，是否補進新主持人，節目方尚未對外公布進一步規劃。
5. 小S暫別《小姐不熙娣》 代班陣容引粉絲兩極評價
《小姐不熙娣》原本就是為小S量身打造的談話型節目，強烈個人風格是節目最大特色。2025年初，小S因家庭因素暫別主持工作，節目改由吳姍儒、薔薔輪流代班，搭配原班底派翠克持續播出。雖然節目未中斷，但主持人更換後，觀眾反應呈現明顯兩極。有粉絲直言節目少了小S的犀利節奏，也有人認為新組合帶來不同氣氛。隨著小S曾鬆口考慮於年後回歸，屆時代班主持的去留與節目走向，也成為討論焦點。
