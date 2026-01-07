吉友錢包注意！吉伊卡哇「招財聯名」開年連發：一卡通 1/7 開賣、達摩存錢筒爆缺貨，JINS 眼鏡必收

2026-01-07 08:35 女子漾／編輯周意軒
吉友錢包注意！吉伊卡哇「招財聯名」開年連發：一卡通 1/7 開賣、達摩存錢筒爆缺貨，JINS 眼鏡必收 圖片來源：官方
吉友錢包注意！吉伊卡哇「招財聯名」開年連發：一卡通 1/7 開賣、達摩存錢筒爆缺貨，JINS 眼鏡必收 圖片來源：官方

2026 年才剛開始，日本超人氣 IP「吉伊卡哇」就直接開啟錢包警報模式。從 1 月 7 日正式開賣的「閃亮亮系列一卡通」，到超商通路一上架就被掃光的達摩造型存錢筒、海苔水桶包，再加碼 1 月 1 日已搶先登場的 吉伊卡哇 × JINS 聯名眼鏡，一整波根本是衝著「開運、招財、全套收藏」而來。

1. 1/7 必搶！吉伊卡哇「閃亮亮系列一卡通」正式登場

iPASS 一卡通公司宣布，1 月 7 日起全台 7-11 門市正式開賣全新「吉伊卡哇閃亮亮系列一卡通」，設計靈感結合農曆新年與祈願意象，一口氣推出三款角色主題卡，光名字就讓人很難不全包。

《開運》吉伊卡哇

象徵全年好運加持，吉伊搭配閃亮開運背景，被不少吉友直接點名「新年第一張通勤卡」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

《喜悅》小八貓

拿著討伐棒的小八貓露出招牌笑顏，視覺充滿活力感，被網友形容是「每天刷卡都會心情變好那種」。

《招福》兔兔（烏薩奇）

兔兔化身海盜船長，站在滿載金銀財寶的船上，完全就是為招財而生的存在。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

售價部分也相對親民，每張 150 元，消息一出，Threads 上立刻出現「卡片已經很多，但這組還是忍不住」的集體心聲。

2. 超商春節檔最狠角色：吉伊卡哇達摩存錢筒

如果說一卡通是日常隨身型收藏，那這組達摩造型存錢筒軟糖禮盒，就是標準的「一上架就被端走」。配合 2026 農曆春節，7-11 與全家同步推出吉伊卡哇達摩存錢筒禮盒，售價 699 元、約 16 公分高，角色直接變身日式達摩造型，裡面還搭配象徵元寶的軟糖。

圖片來源：@familymart_tw IG
圖片來源：@familymart_tw IG

三隻角色各自代表不同寓意：

吉伊象徵開運、小八代表招福、烏薩奇主打發財，再加上台灣限定販售，難怪社群上不斷出現「跑 6 家都撲空」的實戰分享。

3. 沒搶到也別哭！海苔水桶包意外變身神級痛包

另一款討論度同樣爆表的，是 7-11 販售的 吉伊卡哇海苔水桶包（659 元）。原本只是海苔禮盒包裝，卻被網友發現根本是「痛包天選之物」。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

透明外層＋內裡保溫材質，容量大到可以一次放進 10～15 隻吉伊卡哇吊飾娃娃，立刻在 Threads 被封為「現成痛包模板」。目前還搭配 2 件 95 折優惠，對想一次收齊角色的粉絲來說相當友善。

4. 不只可愛，還能天天戴！吉伊卡哇 × JINS 聯名眼鏡

如果你是「想把吉伊卡哇融入日常」派，這波 JINS 聯名系列完全對到點。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

吉伊卡哇系列

主打圓潤金屬波士頓框，黑色與金色都屬於高搭配度款式，鏡腳印有角色名稱與雷射雕刻，低調但識別度很高。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

小八貓系列

皇冠框設計推出銀色與咖啡色，鏡腳腳套搭配清爽色系，視覺感比想像中更日常，適合想「默默收藏」的吉友。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

兔兔系列

方形鏡框修飾臉型，金框與黑框都走精神感路線，Switch 款還能作為太陽眼鏡使用，實用度直接拉滿。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

聯名限定好康一次看

只要購買 JINS 吉伊卡哇系列眼鏡，就能直接帶走專屬角色眼鏡盒與眼鏡布，從配戴到收納全套都是吉伊卡哇。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

另外，1/1～2/28 指定期間購買，還能隨機獲得一張「吉伊卡哇盲抽貼紙」，四款角色隨機送，數量有限，完全是逼收藏派再多跑一趟。

5. 7-11推出變身圓滾滾「祈福達摩」的吉伊卡哇盲抽公仔

2026 開春最強的開運萌物正式報到，想在新的一年把好運、財運一次收齊，這波聯名絕對不能錯過。超人氣 IP「吉伊卡哇」這回化身圓滾滾的祈福達摩公仔，療癒指數直接破表，自 1 月 7 日起於全台 7-11 門市開賣，不過已有不少門市悄悄提前上架，讓粉絲直呼根本來不及等正式開賣日。

圖片來源：官方
圖片來源：官方

這組「祈福達摩」系列採盲抽形式推出，一共 6 款角色隨機入手，每一款都代表不同的祝福寓意。紅色吉伊象徵「福氣」，藍色小八代表「歡喜」，黃色烏薩奇主打「財運」，紫色小桃祈求「快樂」，綠色栗子饅頭則寓意「健康」。此外，還有機率抽到隱藏版「幸運小福星」，以黑色笑臉吉伊搭配 Q 萌星星角色設計，稀有度與話題度兼具，成為不少吉友鎖定的終極目標。

編輯推薦

#造型 #禮盒 #開賣 #吉伊卡哇 #7-11

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
往下滑看更多精彩文章
2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #美食 #貓咪 #貓狗晶片 #戶口登記 #2026年 #貓狗禁忌食物

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華

2025-12-31 18:08 女子漾／編輯王廷羽
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華。圖片來源：官方IG
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華。圖片來源：官方IG

K-POP準備跨兩次年！每年跨年夜，K-POP 迷的行程表裡一定少不了這一場，被視為「韓國年末音樂最大檔」的 MBC 歌謠大祭典，2025 年再度集結超過 30 組人氣團體與話題新星，從一線大團到新生代愛豆全數到齊，不只舞台規模升級，主持與合作舞台也充滿看點。今天編輯幫你整理 2025 MBC 歌謠大祭典懶人包，一篇搞懂直播時間、平台、演出陣容。

編輯推薦

MBC 歌謠大祭典是什麼？

MBC 歌謠大祭典自 1966 年 開播，1979 年起成為固定年末特別節目，長年與 KBS、SBS 並列為韓國三大電視台年終音樂盛事。自 2006 年起，節目取消頒獎環節，專注回歸舞台表演本身，也因此被粉絲公認是最純粹、最好看、也最敢嘗試新企劃的年末音樂秀。

LE SSERAFIM。圖片來源：IG @withmbc
LE SSERAFIM。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 開播時間

這場被視為跨年夜重頭戲的音樂盛典，將於 2025 年 12 月 31 日 正式登場。活動於韓國時間晚間 8 點 50 分開播，台灣觀眾則可在晚間 7 點 50 分 同步鎖定直播。由於每年一開場就會安排重量級舞台與話題演出，不少粉絲早已習慣提前卡位，就怕錯過第一分鐘的驚喜畫面。

ALLDAY PROJECT。圖片來源：IG @withmbc
ALLDAY PROJECT。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典 2025 線上哪裡看？

今年的官方線上直播以 公益企劃 形式推出，由 Muniverse 攜手 Save the Children 合作，部分門票收益將捐助「Red Tree Project」，用於支援尼泊爾當地孩童教育與生活資源。

觀眾可透過MBC 歌謠大祭典官方網站查詢直播與購票相關資訊，同時也能關注MBCkpop 官方 YouTube 頻道，不定期釋出官方舞台或精華片段。對於希望合法同步追直播、又能支持公益的粉絲來說，今年的觀看方式特別有意義。

TWS。圖片來源：IG @withmbc
TWS。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 主持人名單

2025 年的主持陣容走的是「跨世代人氣線」，由 SHINee 珉豪、黃旼炫，以及 ALLDAY PROJECT 成員 ANNIE 聯手擔綱。三人分別代表資深舞台王者、穩定實力派與新世代愛豆，組合本身就充滿討論度，也被視為今年節目氣氛的重要關鍵。

圖片來源：mbc官網
圖片來源：mbc官網

MBC 歌謠大祭典2025 表演陣容名單超豪華！

2025 年舞台陣容堪稱「世代大合流」，超過 30 組藝人輪番登場，從音源霸榜的一線大團、新世代話題新人，到風格鮮明的樂團與個人舞台一次滿足。

演出卡司包括 aespa、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、BOYNEXTDOOR、CORTIS、Hearts2Hearts、ILLIT、ITZY、IVE、LE SSERAFIM、NCT DREAM、NCT WISH、NMIXX、RIIZE、Stray Kids、THE BOYZ、TREASURE、TWS、ZEROBASEONE、PLAVE、MEOVV、izna、KickFlip、KiiiKiii、NEXZ、YB、LUCY 等團體，同時也有 SHINee 珉豪、TXT 然竣、HANRORO、BEATPELLA HOUSE 等個人與特別出演嘉賓加入，粉絲們準備好尖叫聲吧！

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 必看特別舞台快筆記！

Hearts2Hearts × izna × ILLIT 合作舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

TWS 成熟性感概念舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

YB × Stray Kids 昇玟

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

2005 年出生愛豆名曲串燒

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

Hanroro × TXT 姜太顯

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

IVE LIZ 感性舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

ILLIT特別舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

07 年生愛豆合作舞台

由ZB1、TWS、NCT WISH、NEXZ、MEOVV、izna 等新世代齊聚，被網友稱為「未來 K-POP 預告片」。

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#煙火 #手搖 #咖啡 #懶人包 #顆葡萄

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

高齡嬤3折賣房給孝女，其他子孫爭產提告主張買賣無效可以嗎？一場敗訴官司說清楚

2026-01-05 08:00 廖嘉紅

「媽，你要把房子用低於市價的金額賣給我，你真的想清楚了嗎？」

病房裡，每天都是女兒照顧；出院後女兒下定決心辭職照顧媽媽

兒子偶爾出現，拍拍肩說一句：「辛苦了。」

幾年後，媽媽把房子用親情價賣給照顧她的女兒。

等她過世，其他家人卻跳出來怒問：

「她憑什麼拿那麼多？」

「照顧就能換房子？那我們算什麼？」

為此一狀告上法院，指控姑姑以「假買賣」的方式取得祖母房產，試圖規避遺產分配，並向法院主張該筆房地產買賣無效。為何法官最終判其敗訴？

------

你看到這裡，心裡是不是也浮現同一個疑問：照顧最多的人，為什麼反而最容易被說成奪產？先說一個很多人不願意面對，但必須先懂的真相。法律，不會自動補償孝順。照顧是情分，不會自動變成「分產的權利」。你做得再多，只要沒有被制度化、文件化、證據化，在法院眼中，財產分配的權利無關。這樣的結果會讓全心付出的照顧者-寒心!

---

R姐覺得，這位媽媽是有智慧的。她沒有讓那個每天陪病、照顧她的人寒心；也沒有讓家人在她還活著的時候，就先為了財產吵翻天。她選擇在意識清楚、關係尚在、還能好好說話的時候，把心意說清楚，把安排做完。真正聰明的長輩，不是等身後讓子女依法吵一輪，而是在生前，就用合法、清楚、不留爭議的方式，把感謝給對的人，把風險降到最低。

------

每個人在生前有權處置自己的財產！在長輩過世前，「繼承人」沒有任何權利。繼承，只在被繼承人死亡的那一刻才發生。這一點，很多人情感上很難接受，但法律其實說得非常清楚。在那之前，房子，是長輩的。錢，是長輩的。她要送、要賣、要花光，只要是清醒、自願、合意，全部都合法。不論你是兒子、女兒，還是代位繼承的孫子女，在她還活著的時候，法律上就是「零權利」狀態。

很多人第一時間會說：「市價 500 萬，賣 166 萬，怎麼可能是真的？」

但法院看的，從來不是便不便宜，而是有沒有實際金流、有沒有錄音錄影、有沒有第三人見證、當事人是不是意識清楚。只要能證明，她知道自己在做什麼，而且是自願的，即便是親情價、三折價，交易仍然有效。這也是為什麼，這起「假買賣」的案件，最後會被法官打臉，被判敗訴。

------

照顧者最常掉進三個誤區。

第一個，是以為「我做那麼多，法律一定會站在我這邊」。不會。法律不會幫你把孝順換算成坪數。

第二個，是認為「大家分一樣，才叫公平」。平均繼承，只對沒付出的人公平。但沒有事前安排，法律也只能用平均這把鈍刀來切。

第三個，是覺得「現在講清楚，會不會太現實」。很多照顧者，特別是女性，選擇沉默，是因為怕被說愛計較、傷感情。但現實常常是，最扛責任的人，最後最委屈。真正有用的不是抱怨，而是做對的事。如果你，或你身邊的人，是主要照顧者，

請記住一件事：照顧不只是情分，也可以合法對價化。不論是低價買賣、報酬給付，還是借貸往來，形式不是重點，證據才是。法院不聽「我覺得」、不聽「大家都知道」，只看金流、文件、錄音錄影，以及第三人證言。

很多家庭不是感情不好，而是什麼都沒說清楚。等人走了才談公平，通常只剩對立。最後，我想留一句話給所有照顧者。你願意付出，是因為愛；但愛如果沒有被規劃，最後很容易變成被犧牲的人。這不是算計，而是讓愛不必靠運氣。讓愛不傷人，讓財富有溫度。如果這篇文章，讓你想到某個人，也許轉給他看看！

#分配的確定比稅更重要

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#繼承 #媽媽 #感情 #房地產

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
月薪七萬，遺產稅卻要繳1,600萬?專家教你3招，避免財產最後歸國有

月薪七萬，遺產稅卻要繳1,600萬?專家教你3招，避免財產最後歸國有

2025-12-31 08:00 廖嘉紅

《Dcard》一篇求救文，有位網友因家人過世，面臨高達1600多萬的遺產稅，讓他相當苦惱。月入6-7萬的他，根本無法繳納這筆巨額稅款。

他上網爬過文遺產稅過期會罰錢 ，如果一直都繳不出遺產稅，拼命給他罰錢最後遺產會充公嗎？！」他很擔心。

許多網友看了紛紛表示羨慕，認為能繳這麼多遺產稅，代表祖產市值上億。「真希望我也能為這種事情來困擾」

「幸福的煩惱」、「台灣人很怕提前談遺產分配，不然這一千多萬你還能直接省下來」、「沒做好遺產規劃，就會變這樣，所以啊，預留稅源很重要的！ 

------

🎯不怕！R姐給你3招解法

網路上有人說，遺產稅可以延期，可以分期。但是，延期1600萬的遺產稅不會變少；可以分期，但1620萬分18期，每2個月要繳90萬，月收入7萬，每2個月要繳90萬，分期繳還是很難很難﹗

------

👉不怕！R姐給你3招解法：

✅1. 夫妻差額分配：配偶一方死亡後，生存配偶可以先行使夫妻剩餘財產分配請求權，降低遺產稅。

✅2. 實物抵繳：遺產稅應納稅額30萬元以上，繳納現金有困難者，可向國稅局申請實物抵繳，將土地以公告現值抵繳遺產稅。

✅3. 提供擔保，緊急出售部分遺產：申請分期繳納遺產稅，並用自己的資產向國稅局提供擔保，緊急出售部分遺產來繳稅。

------

🎯注意事項：

✅夫妻差額分配，需配偶還在，而且財產差距大節稅效果才會好。

✅實物抵繳的公告現值遠低於市價，很可能不划算。

✅提供國稅局擔保，需能提供易於變現且無糾紛的資產，且不動產急售不容易賣到好價。

------

🎯繳不出遺產稅，財產會充公嗎？

如果一直繳不出遺產稅，可能會面臨罰鍰、公告通知、公開拍賣，整個法律流程超過15年。

確實遺產稅一直沒完稅，沒完成繼承登記，最後真的就變國家的，網友的擔心並非全無依據。目前沒人繼承歸國有的土地面積已經超過金門。

💝R姐貼心提醒💝

R姐提醒你，財富傳承還是要預先規劃，才不會讓留給子孫的禮物變成驚嚇！而且禮物還分給國稅局一大半！😭😭

#發生在別人身上是故事

#發生在自己身上是事故

#遺產稅繳不出來怎麼辦

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

 👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#繼承 #財富傳承 #繳不出遺產稅

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看
往下滑看更多精彩文章
LINE 新年祝賀貼圖懶人包｜全都免費！柯基、LINE FRIENDS、反應過激的貓　通通有！

LINE 新年祝賀貼圖懶人包｜全都免費！柯基、LINE FRIENDS、反應過激的貓　通通有！

2025-12-31 11:01 女子漾／編輯許智捷
LINE 新年祝賀貼圖懶人包｜全都免費！柯基、LINE FRIENDS、反應過激的貓　通通有！圖／截自LINE貼圖
LINE 新年祝賀貼圖懶人包｜全都免費！柯基、LINE FRIENDS、反應過激的貓　通通有！圖／截自LINE貼圖

新的一年到了，免不了要跟長輩、朋友、同事互傳祝賀，但每年都打「新年快樂、恭喜發財」難免有點制式。這時候，選一張對味的貼圖，反而更好開口，也更有溫度！

今年不少品牌和官方帳號都推出限時免費的新年祝賀貼圖，不只可愛討喜，傳給長輩不失禮、丟給朋友也不尷尬，從療癒系、喜氣風到精品質感通通找得到。

以下幫你整理新年免費貼圖清單，讓新年問候不再千篇一律。

編輯推薦

富邦 × 卡卡の萌萌柯基｜迎新年狗來富

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 3 月 23 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「富邦 FUBON」官方帳號並完成個人化服務綁定，即可免費下載

＼點我下載／

台北捷運｜捷米

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 3 月 16 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「台北捷運公司」官方帳號，並與台北捷運 GO 會員綁定成功即可下載

＼點我下載／

DIOR × LINE FRIENDS 限定貼圖

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「DIOR」官方帳號即可下載

＼點我下載／

中國信託 × 反應過激的貓｜這也挺過頭了吧！

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「中國信託」官方帳號即可下載

＼點我下載／

金爸爸 × 超級羽毛蛋｜2026 全員作伙迎新年

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「金爸爸」官方帳號即可下載

＼點我下載／

永豐銀行｜小蜜豐超實用日常

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「永豐銀行」官方帳號即可下載

＼點我下載／

華南銀行 × 昏呱｜陪你新年迎好運

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「華南銀行」官方帳號即可下載

＼點我下載／

台新銀行 × 奧樂雞｜動態貼圖

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「台新銀行」官方帳號即可下載

＼點我下載／

基隆市政府｜鯊到基隆

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「基隆市政府」官方帳號即可下載

＼點我下載／

玉山銀行｜黑熊的生活日常

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「玉山銀行」官方帳號即可下載

＼點我下載／

路易威登｜佳節限定貼圖

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「台灣路威 Louis Vuitton」官方帳號即可下載

＼點我下載／

UG TEA × UU｜Uni 說悄悄話

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「UG TEA」官方帳號即可下載

＼點我下載／

Cartier 卡地亞｜禮讚佳節小美洲豹限定貼圖

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「Cartier 卡地亞」官方帳號即可下載

＼點我下載／

中華郵政｜郵政寶寶 × 波波鴿 新年快樂！

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「中華郵政公司」官方帳號即可下載

＼點我下載／

LINE 購物夯話題｜過冬 a 棉花糖汪汪

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「LINE 購物夯話題」官方帳號即可下載

＼點我下載／

LINE 禮物 × 蘇蘇柴

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「LINE 禮物」官方帳號即可下載

＼點我下載／

Harry Winston｜歡慶佳節

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 4 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「Harry Winston」官方帳號即可下載

＼點我下載／

臺銀人壽｜熊保陪你過生活

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 1 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「臺銀人壽」官方帳號即可下載

＼點我下載／

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#貼圖 #LINE

熱門文章

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

hotNews__list__item--img

❤日本❤皇室渡假勝地【嵐山】~體驗☆龜岡小火車★
hotNews__list__item--img

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華
hotNews__list__item--img

總是滿滿正能量不是沒原因！3星座最會走出低潮，第1名太強
hotNews__list__item--img

行車抽菸、機車滑手機都要罰！新制最高 1,200 元　手機架怎麼用才不違法？
hotNews__list__item--img

現場退稅走入歷史！2026 日本旅遊新制整理，機場退稅流程、10 大新規定必看

最新文章

史奴比裡最厭世的那隻是他！歐拉夫（Olaf）為什麼爆紅？鐵粉一定要知道的3件事

史奴比裡最厭世的那隻是他！歐拉夫（Olaf）為什麼爆紅？鐵粉一定要知道的3件事

#粉絲 #隱藏版 #療癒 #周邊 #浪漫 #歐拉夫 #史奴比 #PEANUTS

女子漾／編輯周意軒 2026.01.07 21
轉載｜故宮出借館藏 傳「法方搬運不專業」

轉載｜故宮出借館藏 傳「法方搬運不專業」

#故宮 #國立故宮博物院 #博物館 #台北 #展覽

柒默lisa 2026.01.07 26
陳詩媛認和王齊麟「金錢觀不同」：婚後磨合是大課，希望他多為家庭想一想

陳詩媛認和王齊麟「金錢觀不同」：婚後磨合是大課，希望他多為家庭想一想

#陳詩媛 #王齊麟 #摩羯座 #金錢 #浪漫

女子漾／編輯ANDREA 2026.01.07 125
謝謝防疫最前線奔走的人：新北6位特約獸醫師，默默撐起畜牧安全網

謝謝防疫最前線奔走的人：新北6位特約獸醫師，默默撐起畜牧安全網

#獸醫師 #非洲豬瘟 #衝擊 #穿搭 #台北 #新北市動保處

女子漾／編輯ANDREA 2026.01.07 17
迷妹變偶像辯護律師！《偶像瘋子》7看點+劇情介紹、角色分析

迷妹變偶像辯護律師！《偶像瘋子》7看點+劇情介紹、角色分析

#偶像 #偶像瘋子 #金宰永 #崔秀英 #韓劇

女子漾編輯／張念慈 2026.01.07 29
【莫莉助理墜樓身亡事件懶人包】遭到高額詐騙、簽保密協議，經紀人最新回應！

【莫莉助理墜樓身亡事件懶人包】遭到高額詐騙、簽保密協議，經紀人最新回應！

#助理 #經紀人 #莫莉 #賠償 #詐騙手法 #莫莉助理

女子漾／編輯ANDREA 2026.01.07 543
何美主持3個月就下車？《綜藝OK啦》急換林襄救火，盤點台綜5起換主持震撼事件

何美主持3個月就下車？《綜藝OK啦》急換林襄救火，盤點台綜5起換主持震撼事件

#主持人 #綜藝OK啦 #林襄 #羅志祥

女子漾／編輯王廷羽 2026.01.07 90
保險套不是隨便買？十大品牌人氣排行榜　網友分享厚薄度、材質、產地一次看

保險套不是隨便買？十大品牌人氣排行榜　網友分享厚薄度、材質、產地一次看

#戴保險套 #分享

網路溫度計DailyView 2026.01.07 947
吉友錢包注意！吉伊卡哇「招財聯名」開年連發：一卡通 1/7 開賣、達摩存錢筒爆缺貨，JINS 眼鏡必收

吉友錢包注意！吉伊卡哇「招財聯名」開年連發：一卡通 1/7 開賣、達摩存錢筒爆缺貨，JINS 眼鏡必收

#吉伊卡哇 #造型 #禮盒 #7-11 #開賣

女子漾／編輯周意軒 2026.01.07 193
電影《恨女的逆襲》拳擊場上的人生領悟與女性覺醒成長故事

電影《恨女的逆襲》拳擊場上的人生領悟與女性覺醒成長故事

#拳擊 #電影 #國片 #原生家庭 #運動

追劇便利商店 2026.01.06 49
18+