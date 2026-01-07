吉友錢包注意！吉伊卡哇「招財聯名」開年連發：一卡通 1/7 開賣、達摩存錢筒爆缺貨，JINS 眼鏡必收 圖片來源：官方

2026 年才剛開始，日本超人氣 IP「吉伊卡哇」就直接開啟錢包警報模式。從 1 月 7 日正式開賣的「閃亮亮系列一卡通」，到超商通路一上架就被掃光的達摩造型存錢筒、海苔水桶包，再加碼 1 月 1 日已搶先登場的 吉伊卡哇 × JINS 聯名眼鏡，一整波根本是衝著「開運、招財、全套收藏」而來。

1. 1/7 必搶！吉伊卡哇「閃亮亮系列一卡通」正式登場

iPASS 一卡通公司宣布，1 月 7 日起全台 7-11 門市正式開賣全新「吉伊卡哇閃亮亮系列一卡通」，設計靈感結合農曆新年與祈願意象，一口氣推出三款角色主題卡，光名字就讓人很難不全包。

《開運》吉伊卡哇

象徵全年好運加持，吉伊搭配閃亮開運背景，被不少吉友直接點名「新年第一張通勤卡」。

圖片來源：官方

《喜悅》小八貓

拿著討伐棒的小八貓露出招牌笑顏，視覺充滿活力感，被網友形容是「每天刷卡都會心情變好那種」。

《招福》兔兔（烏薩奇）

兔兔化身海盜船長，站在滿載金銀財寶的船上，完全就是為招財而生的存在。

圖片來源：官方

售價部分也相對親民，每張 150 元，消息一出，Threads 上立刻出現「卡片已經很多，但這組還是忍不住」的集體心聲。

2. 超商春節檔最狠角色：吉伊卡哇達摩存錢筒

如果說一卡通是日常隨身型收藏，那這組達摩造型存錢筒軟糖禮盒，就是標準的「一上架就被端走」。配合 2026 農曆春節，7-11 與全家同步推出吉伊卡哇達摩存錢筒禮盒，售價 699 元、約 16 公分高，角色直接變身日式達摩造型，裡面還搭配象徵元寶的軟糖。

圖片來源：@familymart_tw IG

三隻角色各自代表不同寓意：

吉伊象徵開運、小八代表招福、烏薩奇主打發財，再加上台灣限定販售，難怪社群上不斷出現「跑 6 家都撲空」的實戰分享。

3. 沒搶到也別哭！海苔水桶包意外變身神級痛包

另一款討論度同樣爆表的，是 7-11 販售的 吉伊卡哇海苔水桶包（659 元）。原本只是海苔禮盒包裝，卻被網友發現根本是「痛包天選之物」。

圖片來源：官方

透明外層＋內裡保溫材質，容量大到可以一次放進 10～15 隻吉伊卡哇吊飾娃娃，立刻在 Threads 被封為「現成痛包模板」。目前還搭配 2 件 95 折優惠，對想一次收齊角色的粉絲來說相當友善。

4. 不只可愛，還能天天戴！吉伊卡哇 × JINS 聯名眼鏡

如果你是「想把吉伊卡哇融入日常」派，這波 JINS 聯名系列完全對到點。

圖片來源：官方

吉伊卡哇系列

主打圓潤金屬波士頓框，黑色與金色都屬於高搭配度款式，鏡腳印有角色名稱與雷射雕刻，低調但識別度很高。

圖片來源：官方

小八貓系列

皇冠框設計推出銀色與咖啡色，鏡腳腳套搭配清爽色系，視覺感比想像中更日常，適合想「默默收藏」的吉友。

圖片來源：官方

兔兔系列

方形鏡框修飾臉型，金框與黑框都走精神感路線，Switch 款還能作為太陽眼鏡使用，實用度直接拉滿。

圖片來源：官方

聯名限定好康一次看

只要購買 JINS 吉伊卡哇系列眼鏡，就能直接帶走專屬角色眼鏡盒與眼鏡布，從配戴到收納全套都是吉伊卡哇。

圖片來源：官方

另外，1/1～2/28 指定期間購買，還能隨機獲得一張「吉伊卡哇盲抽貼紙」，四款角色隨機送，數量有限，完全是逼收藏派再多跑一趟。

5. 7-11推出變身圓滾滾「祈福達摩」的吉伊卡哇盲抽公仔

2026 開春最強的開運萌物正式報到，想在新的一年把好運、財運一次收齊，這波聯名絕對不能錯過。超人氣 IP「吉伊卡哇」這回化身圓滾滾的祈福達摩公仔，療癒指數直接破表，自 1 月 7 日起於全台 7-11 門市開賣，不過已有不少門市悄悄提前上架，讓粉絲直呼根本來不及等正式開賣日。

圖片來源：官方

這組「祈福達摩」系列採盲抽形式推出，一共 6 款角色隨機入手，每一款都代表不同的祝福寓意。紅色吉伊象徵「福氣」，藍色小八代表「歡喜」，黃色烏薩奇主打「財運」，紫色小桃祈求「快樂」，綠色栗子饅頭則寓意「健康」。此外，還有機率抽到隱藏版「幸運小福星」，以黑色笑臉吉伊搭配 Q 萌星星角色設計，稀有度與話題度兼具，成為不少吉友鎖定的終極目標。