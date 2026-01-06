電影《恨女的逆襲》拳擊場上的人生領悟與女性覺醒成長故事

“ 在名為「家」的擂台上，我們都是帶傷的選手 “

乍聽片名《恨女的逆襲》，或許會讓人以為是一部復仇血淚史，抑或以拳擊為主軸的熱血體育片。實際上它是一段少女成長紀錄，關於女性在父權社會中的成長與反抗，並逐漸覺醒、追尋自我意志的故事。

拳擊，就是正面迎擊的一項運動，敵人出招時不能閉上眼睛。

把拳擊的精神套用到生活，面對人生中那些難以梳理的情感與傷口，練習勇敢「面對」，試圖用理解去接招，而不是閃躲、逃避，如此一來才有機會解決問題。

20歲的家玲，平日幫家裡賣便當，業餘在拳館練習，個性天真懵懂的她，大人世界的「眉角」總讓他摸不著頭緒，出軌的老爸、重男輕女又好賭的老媽，她所建構的「正常」家庭想像，總是一再的崩塌，讓她身在家中總是困惑又痛苦。

同樣在拳擊場上，家玲也被大人遊戲搞得茫然，教練安排學員參與商業賽，事前咬耳朵交代故意輸拳，如此一來還有錢拿，這樣的淺規則讓她很困惑，原來在擂台上不單純只有輸贏 ...

有人為了現實離開，有人為了理想留下，成長途中難免會經歷「掉隊友」的時刻，沒有誰對誰錯，只是方向不同了，只能分道揚鑣各自前行。

無論是在學習拳擊，還是面對家庭問題，家玲在一次次的挨打與站起來之間，慢慢去摸索出自己心中的價值觀，思考自己想成為怎樣的大人，在未來的賽場上站穩腳步。

演員部分：飾演家玲的林怡婷，戲裡戲外的形象差距有讓我驚訝，為戲苦練一年的拳擊、增壯五公斤，為得是更貼近運動選手的狀態，片中狀態稍微壓抑、孤單的神情，與戲外甜美可愛形象有極大反差，一時之間還認不出來！

AcQUA源少年的毓家也參演，作為家玲的拳擊前輩，有不少動作戲展現！海星們（粉絲）可能要趕緊來呼呼了

實力派演員群戲表現扎實，游安順、蔡振南、王彩樺、李千娜、黃冠智等人各自在電影中扮演不同的大人樣貌，生活化的演繹，彷彿就是我們身邊那些熟悉的台灣小人物。

如果你也曾在成長過程中感到困惑，面對家庭有著難以言說的心情，這部作品或許可以陪你慢慢釐清

當然～喜歡拳擊題材的觀眾也別錯過！

