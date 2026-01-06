不愛看愛情劇的我，迷上《狙擊蝴蝶》了！

離婚的銀色夫妻陳曉和陳妍希，兩人主演的劇同時上映，因為很喜歡兩人，所以兩部我都看了，來聊聊我的心得。

陳曉的古裝商戰劇《大生意人》，劇情著重在商業談判競爭，有時候會看不太懂而覺得枯燥，感情戲份少，與我最愛的《那年花開月正圓》相比，《那年花開月正圓》有商戰有愛情，《大生意人》劇情就顯得較為單調。

陳妍希的姊弟戀愛劇《狙擊蝴蝶》，竟然讓不愛看愛情劇的我深深迷戀，劇情雖然很普通，但好看的地方是有很多細膩的內心戲，表達得很感人，像是姐姐去學校解決弟弟被霸凌，姐姐關心弟弟成績紀錄的手冊，為了選填志願姊弟爆發衝突等，都讓我感動到哭了。

此劇更有很深的心理探討，像是姐姐從小生長在充滿愛的家庭裡，很能付出滿滿的愛且不求回報，但弟弟從小缺愛，得到愛會格外珍惜，但內心卻有壓力，一旦拿到獎學金就急得要還錢，不想虧欠姐姐，此舉讓姊姊很生氣，覺得被當外人。

另外像是出國留學，姊姊經歷離婚，深感愛情消縱即逝，要重視自己，弟弟處於愛情萌芽期，缺愛的他渴望愛情的滋潤，愛情是他生命的全部，姐姐為了弟弟的前程而要求分手，更是讓人爆哭。

這不是一般灑糖的甜寵劇，而是有深度的感情劇，因而網路熱度及聲量火紅，獲得網友一致好評，推薦給大家。

請記得千萬別和老公或男友一起看，不然戀愛氛圍絕對會被破壞，自己看絕對會讓你又哭又笑呢！

