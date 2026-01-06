不再只靠一條街！「風來坊串串」數位轉型：日式居酒屋的生意是如何做到全台宅配化？





這間人氣居酒屋透過數位轉型積極投入食品電商，成功將其核心的福岡居酒屋美味料理以冷凍宅配形式，從台北中山區賣向全台家庭餐桌，證明居酒屋的生意可以不再受限於單店服務半徑。

然而，這場轉型成功的關鍵，在於產品研發與數位行銷的戰略升級。風來坊強調，冷凍宅配商品並非單純將門市菜色「冷凍化」，而是從設計初期就以「可量化複製、最高風味還原度」為核心標準進行重新開發與優化。這不僅是技術的標準化，更是體現數位轉型將廚房的職人技術「打包」送進消費者手中。目前，風來坊宅配系列已構成五大主力品項，成功在電商市場站穩腳步。

風來坊串串雞：福岡冰雞翅概念延伸到宅配市場的熱銷冠軍

風來坊串串雞為宅配系列最受歡迎的商品。發想源自福岡名產的冰雞翅，以手羽先經過二次油炸建立薄脆外層，再以祕制熟成甜辣醬汁薄層包覆、撒上白芝麻增香提味，最後用急速冷凍方式冰封住最佳的酥脆口感。食用時不需加熱，冷的吃正是他的絕妙之處，只要退冰十分鐘即可入口。祕制熟成醬汁甜中帶辣、酥脆爽口一吃上癮，追劇或下班喝啤酒時特別容易一邊滑手機一邊一隻接一隻，是風來坊宅配系列回購率最高的品項之一。

風來坊招牌「串串冰雞翅」酥脆麵衣包裹甜辣醬汁，冷凍退冰即食的炸雞翅。圖／風來坊串串居酒屋提供

風來坊串串冰雞翅，免加熱、退冰10分即食。甜辣冰脆，宅配熱銷冠軍！圖／風來坊串串居酒屋提供。

風來坊手羽先唐揚：居酒屋招牌料理，在家氣炸也能呈現薄脆感

元祖手羽先是居酒屋門市的人氣料理。嚴選手羽先不醃、不裹粉，以二次油炸控制薄脆表層與保留肉汁水分之間的平衡。刷上風來坊特製陶甕熟成的秘方醬汁，最後撒上胡椒與芝麻，味道是甘中帶鹹的路線。冷凍宅配包裝使用氣炸鍋或烤箱就能快速還原薄脆口感，很適合作晚餐加一道或下班喝啤酒時的配菜，是啤酒一開、手就會伸出去夾的那種居酒屋定番。

風來坊招牌「元祖手羽先唐揚」：酥脆雞皮搭祕傳醬汁，氣炸鍋還原經典美味！圖／風來坊串串居酒屋提供

元祖手羽先餃子：把雞翅變成「有內餡」的創新雞料理

元祖手羽先餃子把雞翅皮感與肉餡結合成一口型態。將去骨雞翅中段填入豬後腿肉與高山高麗菜餡，外層仍保留雞翅皮的緊實薄脆，內層則是肉餡溢出的油脂與蔬菜的甜香。煎、烤或氣炸皆能成立，特別適合多人聚會時快速上桌，也因為外型保留雞翅輪廓，非常容易在餐桌與社群照片中被辨識，是第一道端上桌就會被先夾的情緒型品項。

將去骨雞翅填入蔬菜肉餡，油炸後外脆內香！煎烤氣炸皆可，聚會上桌吸睛。圖／風來坊串串居酒屋提供。

福岡和牛牛腸鍋：冬季家庭聚餐的暖席主角

和牛牛腸鍋是風來坊冬季最具存在感的鍋物。以自家調製味噌湯底為核心，加入和牛牛腸、豆腐、韭菜與各式蔬菜配料，湯體油潤但不厚重，前段帶有味噌濃郁，後段浮出牛脂與蔬菜的甜味。冷凍調理包開封加熱即可上桌，適合二到三人家庭共享。許多家庭的留言與評價都表示這一鍋一上桌氣氛就會立刻定下來，是冬天最能讓全家一起慢下來吃一頓的主鍋型料理。

福岡經典和牛牛腸鍋，自家味噌湯底濃郁有層次。圖／風來坊串串居酒屋提供。

福岡水炊土雞鍋：以土雞高湯為主軸的清爽系火鍋選擇

水炊鍋是專為不吃內臟者設定的另一路線。以富含膠質的土雞高湯為主體，搭配土雞腿肉與鮮蔬燉煮，不靠濃重調味，而是依湯本身完成濃度。冷凍調理包加熱即可食用，先喝湯再吃肉，最後加入米飯煮成雜炊，美味層次更明顯。此款在冬季尤其受歡迎，許多消費者回饋，第一口湯入口就能感受到這鍋是準確的，帶來的是簡單但具有厚度的暖感。

水炊鍋選用膠質土雞高湯為基底，清爽溫暖。圖／風來坊串串居酒屋提供。

冷凍宅配不是門市替代，而是擴大消費入口

風來坊串串表示，冷凍宅配不是「從門市撤出」，而是「多一種入口」。過去不少第一次購買宅配的消費者，後續會再到門市體驗現場，使用餐路徑形成「宅配接觸→品牌建立→門市體驗」的循環。品牌亦透過食品電商，讓更多人有機會先在家認識風來坊，再進一步走進店裡，體驗串燒、炸串與居酒屋氛圍。

風來坊串串居酒屋資訊

風來坊電商官網網站：Furaibo.com.tw

風來坊串串 錦店

地址：臺北市中山區錦州街200號

電話：02-2542-5882

營業時間：11:30–00:00

風來坊串串 晴店

地址：臺北市中山區民權東路一段7巷18號

電話：02-2597-3121

營業時間：17:30–00:00