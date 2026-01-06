2026-01-06 17:30 女子漾／編輯黃冠婷
租屋族必看！公視台語台新劇《人生只租不賣》，房東房客全變修羅場
台灣首部「房管」台語劇 租屋日常成為世代縮影
《人生只租不賣》透過「星河房管事務所」的工作日常，描繪新世代多元居住樣貌，從租屋糾紛、房東房客關係，到社會住宅與居住正義等議題，以輕喜劇形式包裹現實處境，試圖重新定義「家」的想像。
首映會現場，「星河房管事務所」五人幫全員到齊，包括老闆黃河，以及員工陳姸霏、林予晞、王真琳、謝章穎；飾演「歹鬥陣厝主（難搞房東）」的唐從聖與主題曲演唱者張語噥也到場力挺。
黃河、陳姸霏首度合作 台語初學者NG笑翻全場
黃河與陳姸霏在劇中搭檔鬥嘴，戲外則是首次合作。被問到兩人相差11歲是否有代溝，黃河笑說：「確實有一些，但姸霏內心有老靈魂，所以交流沒有問題。」
黃河也自招是片場「NG王」，原因正是台語仍在學習階段。他分享有場戲原本要對陳姸霏說「把眼睛閉（瞌 kheh）起來」，卻因發音不準，聽起來像是「把眼睛拿（挈 khe̍h）起來」，當場讓全劇組笑到不行，成為拍攝花絮之一。
林予晞化身神秘資深專員 研究伊莎貝雨蓓、頌缽入戲
林予晞在劇中飾演氣場神秘、話不多卻句句關鍵的資深專員「嵐姐」。為了呈現角色難以捉摸的優雅氣質，她特別研究法國影后伊莎貝雨蓓的肢體語言，甚至自購頌缽在家練習，還研讀相關論文，替角色建立完整內在設定。
謝章穎笑說，拍攝期間遇到任何難題都會找「嵐姐」請教，「連停車位我都會問她。」林予晞則幽默回應：「當初看到劇本，發現這角色不太愛說話，但一開口就是金玉良言，立刻覺得可以接。當主管真的很好，同事問問題，我只要回『嗯』就好了。」
唐從聖對戲黃金巨蟒 3公尺、22公斤真實上陣
特別演出陣容同樣吸睛，包括金馬女配角陳雪甄、北影影后高伊玲等人輪番登場。其中，唐從聖飾演坐擁多間房產、極度挑剔的「歹鬥陣厝主」，一句「不要租給50歲以上的！」點出高齡族群租屋困境，也讓現年55歲的他笑說「被角色反擊」。
唐從聖坦言，本劇最大挑戰不是台詞，而是要與一條3公尺長、重達22公斤的黃金巨蟒對戲。為穩定蛇的情緒，劇組拍攝前還特別餵食兔子。他苦笑表示：「牠纏在我脖子上，我真的覺得是在用生命演戲。」更透露兩次拍攝間隔半個月，蛇竟又重了3公斤，讓控制難度大增，有一顆鏡頭足足拍了一個小時。
I人、E人性格對調 王真琳、謝章穎笑談反差壓力
王真琳與謝章穎在劇中性格設定剛好與本人相反，一位是內向的I人、一位是外放的E人。王真琳坦言，台語台詞壓力不小，「拍完戲一直吃殺青酒、尾牙，直接胖了8公斤。」
謝章穎則笑說，自己私下其實話不多，常在片場「神隱」，為了演出社交達人的狀態，導演每次開拍前都會提醒他：「POWER拿出來！」
輕喜劇包裹社會議題 打造新型態台語職人劇
《人生只租不賣》全劇共12集，以輕快節奏切入租屋現實，結合世代差異與社會議題，打造「新型態台語職人劇」。劇組期望讓租屋故事成為一座生活實驗室，讓觀眾在笑聲中重新思考居住、歸屬與家的定義。
《人生只租不賣》播出資訊
首播時間：2026年1月11日起
播出平台：公視台語台（每週日晚間8點，每週兩集）
同步上架：中華電信MOD、Hami Video（同日晚間9點）
