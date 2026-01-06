毛小孩質感配件再升級！台灣品牌 PAMITIE 打造人寵共享傢俱 重新定義共居生活。圖／PAMITIE提供

隨著寵物逐漸成為家庭的重要成員，居家設計也開始回應「人寵共居」的生活型態。來自台灣的人寵生活美學品牌 PAMITIE 近日正式亮相，首度推出以「人寵共享」為核心概念的傢俱系列，透過柔和弧線與安全設計，重新定義人與寵物在空間中的陪伴關係。首系列產品即日起於嘖嘖募資平台上架。

圖／PAMITIE提供

PAMITIE 品牌名稱結合「Pet（寵物）」與「Amity（友誼）」，主打高端人寵共用的居家與戶外用品。創辦人 Dowr 表示，毛孩多數時間與人共同生活在家中，傢俱設計不應只為人服務，而應自然融入人與寵物共享的生活動線，成為陪伴日常的一部分。

首波推出兩款人寵共享傢俱 強調安全與共生設計

圖／PAMITIE提供

此次首發的人寵共享傢俱系列，從設計到製造皆採用台灣工藝，並邀請曾獲 2024 年日本 GOOD DESIGN AWARD 的 S2 Studio 愛思圖竹工藝設計共同參與研發。系列產品大量採用圓潤弧角，隱藏螺絲與尖銳結構，兼顧視覺流動感與寵物使用安全。

The Hatch 巢几

圖／PAMITIE提供

靈感取自生命的孵化與共生概念，The Hatch 巢几 以不規則蛋形勾勒出柔和有機的輪廓，跳脫傳統邊桌剛硬線條，可作為邊几或咖啡桌使用，同時兼具寵物休憩機能。

圖／PAMITIE提供

設計上可靈活搭配沙發旁、床邊或閱讀角落，成為空間中的視覺亮點；下方則規劃溫潤的洞穴式空間，專為貓咪與小型犬打造，讓寵物能在貼近主人的位置安心休息，展現人與寵物共生共處的設計理念。

Tiese Chair 曲流椅

圖／PAMITIE提供

以流暢而連續的曲線為設計起點，每一道弧線皆源自對日常生活的細膩觀察。椅體結構採用積層竹材打造，結合柔韌耐磨的皮革軟墊，為人與寵物創造一處平靜而舒適的共享座位。

圖／PAMITIE提供

加強支撐的高密度泡棉，適合閱讀、觀影或靜心冥想時使用，讓寵物能自然依偎在椅腳旁或膝前，拉近彼此的距離。俐落簡約的外型亦能延伸至陽台或露台空間，輕鬆營造戶外的慵懶陪伴角落。

嘖嘖平台首度發售 後續將拓展戶外系列

牽引繩。圖／PAMITIE提供

PAMITIE 人寵共享傢俱系列將於 2025 年 12 月 30 日中午 12 時 在嘖嘖募資平台首度發售，活動至 2026 年 2 月 6 日 截止。品牌表示，未來將持續拓展產品線，並於 2026 年 2 月推出「時尚戶外探索系列」，系列涵蓋日常外出與行走所需的胸背帶、牽引繩、零食配件包與拾便袋，以低斂簡約的時尚語彙重新詮釋戶外用品的樣貌。

胸背帶。圖／PAMITIE提供

拾便袋。圖／PAMITIE提供

戶外系列將採用動物友善的純素皮革材質，強調耐用性與設計一致性，延續品牌「人寵共享」的設計脈絡，將陪伴場景從居家空間延伸至城市與自然。PAMITIE 表示，希望透過設計讓人與寵物在不同生活場景中，都能保有舒適、安全與美感，形塑更貼近當代生活的共居關係。

零食配件包。圖／PAMITIE提供