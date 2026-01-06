三陽勇敢突破極限，打造每個家庭都能信賴的車款，因為國民車，從來不該只是將就的選擇

在台灣，機車早已融入家庭日常。它連結通勤節奏，也承載工作與生活奔波的每一段路。對許多人而言，機車不只是代步工具，而是陪伴清晨與黃昏、默默分擔一天重量的夥伴。SYM三陽始終站在這些日常背後，以踏實的工程與長久的用心，為不同人生階段的騎士，打造真正合用、耐用、值得信賴的國民選擇。

站在三陽工業廠區前，三陽研究發展部林信昀主任（左）與黃志偉主任（右）象徵三陽持續以技術實力推動國民車進化，從研發端為油耗、動力與永續開創全新標準。(圖片來源 : 三陽)
站在三陽工業廠區前，三陽研究發展部林信昀主任（左）與黃志偉主任（右）象徵三陽持續以技術實力推動國民車進化，從研發端為油耗、動力與永續開創全新標準。(圖片來源 : 三陽)

清晨七點，阿哲把孩子送上後座、一起戴上安全帽，順手把早餐放進前腳踏板，發動機車前進上學的路，再趕往公司開會。這台車，是陪伴阿哲家三年的好夥伴，採購食材、補習接送、假日出遊、甚至臨時掛急診的夜晚……生活大小事幾乎都有它陪伴；更重要的是，它省油、給力，車身輕量化設計讓身形嬌小的太太也能輕鬆駕馭，加上平整好跨的坐墊與寬敞車廂，無論長輩上下車或日常採買都相當便利，穩定品質讓人好安心——這是SYM三陽全新迪爵125，讓阿哲一家四口省力過生活的神隊友。

「阿哲家日常」有如許多人的生活縮影。機車，早已深深嵌入台灣多數家庭的生活節奏——不僅是上下班通勤、家人接送、採買生活物資，更承載維繫家庭運作的效率與安全感。對多數家庭而言，選擇機車不是性能競技，而是一門如何把日子過得更省力的學問。

當全民生活型態持續變化，國民車被賦予的期待，早已超過速度與外型，而是能否真正理解使用者的務實需求。作為台灣國民車品牌SYM三陽，致力研發與時俱進的國民車，始終從顧客需求出發，用技術替生活減壓，創造顧客體驗價值—這正是全新迪爵125誕生的原點。

從使用者的真實困境出發

對多數國民車主而言，購車的考量非常務實：價格是否親民、油耗能不能長期負擔、品質是否穩定、空間是否實用、維修保養是否便利等，這些考量都指向的一件事：如何選擇一台成為全家人都用得安心的國民車。然而，綜觀市場現況，油耗、動力與成本之間，往往難以兼顧；若選擇省油，可能意味著起步乏力；追求動力，卻又讓油錢與支出成為壓力。

三陽深刻理解消費者的生活情境思維，積極從工程端回應市場課題—如何讓騎士為每日生活努力的道路上感到真正的輕鬆與安心，正是研發團隊的目標使命。

三陽研究發展部主任林信昀指出，三陽長期深耕科技研發，率先將高階技術導入國民車市場；全新迪爵125搭載的「EnMIS雙火星塞異時點火系統」，結合高效能燃燒、極致散熱設計與最佳化動力輸出，成功打造出台灣第一台油耗突破六字頭的速克達。

三陽研究發展部主任林信昀指出，將最新動力技術下放至國民車級距，是三陽對產業責任與消費者最務實的承諾。(圖片來源 : 三陽)
三陽研究發展部主任林信昀指出，將最新動力技術下放至國民車級距，是三陽對產業責任與消費者最務實的承諾。(圖片來源 : 三陽)

不同於過往「省油必犧牲動力」的刻板印象，全新迪爵125透過EnMIS科技，在極致省油的同時，動力更提升達9.3%，實現「省油又有力」的雙重優勢，加上日本京濱噴射系統的穩定品質，以及全台密集據點「一家買車、全國服務」的後援，讓消費者在日常使用上更加安心、省心，省去後續養車的麻煩。

為每位騎士打造輕鬆安心的騎行體驗

「六字頭油耗只是起點，我們真正關心的，是騎士在真實道路上的感受。實驗室可以控制條件，但現實中的騎行情境，每個人都不一樣。」林信昀強調，身高、體重、騎行習慣，甚至道路狀況，都會影響油耗與動力表現。因此，團隊進行超過半年的實地測試，反覆調整設定，只為找到最貼近多數使用者的平衡點。

事實上，嚴謹確實的工程精神，在全新迪爵125的研發歷程充分體現。三陽研究發展部主任黃志偉回憶，三年前，三陽團隊進行了一次長距離極限的關鍵測試。當時車輛從台北港出發，一路南下，同仁在群組中回報行程進度：過了新竹、突破台南……直到最後一張照片傳回，背景是高雄85大樓，團隊才真正鬆了一口氣！隨著里程不斷拉長，油量逐漸逼近極限，車騎最終從台北竟一路抵達萬巒，讓這項技術通過最真實的考驗。

對三陽團隊而言，這不只是測試的成功，而是品牌堅持的確認——唯有經得起現實使用的技術，才值得交到消費者手中。

三陽研究發展部黃志偉主任以工程師的專業與長期投入，帶領團隊回應消費者真實需求，讓國民車成為能陪伴家庭安心前行的日常夥伴。(圖片來源 : 三陽)
三陽研究發展部黃志偉主任以工程師的專業與長期投入，帶領團隊回應消費者真實需求，讓國民車成為能陪伴家庭安心前行的日常夥伴。(圖片來源 : 三陽)

而這份的工程成果，也讓三陽得以逐步導入更多車型，為更多家庭在不同生活階段都能享受到科技帶來的實際效益。無論是爸爸、媽媽，還是外送員、上班族，無論是家庭接送、通勤騎乘，或是需要長時間行駛的穩定耐用，三陽的每一款車型都能成為每個人日常出行的好夥伴，讓每個騎士都能享受到科技帶來的便利與機能性。

不只平衡節能與動力   也實踐永續承諾

更重要的是，三陽全新迪爵125致力節能與動力的平衡，讓節能減碳與社會責任落實在日常的每一段里程。黃志偉強調：「我們不浪費每一滴油。我們努力將油耗做到極致，不僅是對環境的負責，更是對下一代的承諾。」這樣的信念，讓節能不只是技術宣言，更是一種永續價值的實踐。

 

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華

2025-12-31 18:08 女子漾／編輯王廷羽
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華。圖片來源：官方IG
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華。圖片來源：官方IG

K-POP準備跨兩次年！每年跨年夜，K-POP 迷的行程表裡一定少不了這一場，被視為「韓國年末音樂最大檔」的 MBC 歌謠大祭典，2025 年再度集結超過 30 組人氣團體與話題新星，從一線大團到新生代愛豆全數到齊，不只舞台規模升級，主持與合作舞台也充滿看點。今天編輯幫你整理 2025 MBC 歌謠大祭典懶人包，一篇搞懂直播時間、平台、演出陣容。

MBC 歌謠大祭典是什麼？

MBC 歌謠大祭典自 1966 年 開播，1979 年起成為固定年末特別節目，長年與 KBS、SBS 並列為韓國三大電視台年終音樂盛事。自 2006 年起，節目取消頒獎環節，專注回歸舞台表演本身，也因此被粉絲公認是最純粹、最好看、也最敢嘗試新企劃的年末音樂秀。

LE SSERAFIM。圖片來源：IG @withmbc
LE SSERAFIM。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 開播時間

這場被視為跨年夜重頭戲的音樂盛典，將於 2025 年 12 月 31 日 正式登場。活動於韓國時間晚間 8 點 50 分開播，台灣觀眾則可在晚間 7 點 50 分 同步鎖定直播。由於每年一開場就會安排重量級舞台與話題演出，不少粉絲早已習慣提前卡位，就怕錯過第一分鐘的驚喜畫面。

ALLDAY PROJECT。圖片來源：IG @withmbc
ALLDAY PROJECT。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典 2025 線上哪裡看？

今年的官方線上直播以 公益企劃 形式推出，由 Muniverse 攜手 Save the Children 合作，部分門票收益將捐助「Red Tree Project」，用於支援尼泊爾當地孩童教育與生活資源。

觀眾可透過MBC 歌謠大祭典官方網站查詢直播與購票相關資訊，同時也能關注MBCkpop 官方 YouTube 頻道，不定期釋出官方舞台或精華片段。對於希望合法同步追直播、又能支持公益的粉絲來說，今年的觀看方式特別有意義。

TWS。圖片來源：IG @withmbc
TWS。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 主持人名單

2025 年的主持陣容走的是「跨世代人氣線」，由 SHINee 珉豪、黃旼炫，以及 ALLDAY PROJECT 成員 ANNIE 聯手擔綱。三人分別代表資深舞台王者、穩定實力派與新世代愛豆，組合本身就充滿討論度，也被視為今年節目氣氛的重要關鍵。

圖片來源：mbc官網
圖片來源：mbc官網

MBC 歌謠大祭典2025 表演陣容名單超豪華！

2025 年舞台陣容堪稱「世代大合流」，超過 30 組藝人輪番登場，從音源霸榜的一線大團、新世代話題新人，到風格鮮明的樂團與個人舞台一次滿足。

演出卡司包括 aespa、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、BOYNEXTDOOR、CORTIS、Hearts2Hearts、ILLIT、ITZY、IVE、LE SSERAFIM、NCT DREAM、NCT WISH、NMIXX、RIIZE、Stray Kids、THE BOYZ、TREASURE、TWS、ZEROBASEONE、PLAVE、MEOVV、izna、KickFlip、KiiiKiii、NEXZ、YB、LUCY 等團體，同時也有 SHINee 珉豪、TXT 然竣、HANRORO、BEATPELLA HOUSE 等個人與特別出演嘉賓加入，粉絲們準備好尖叫聲吧！

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 必看特別舞台快筆記！

Hearts2Hearts × izna × ILLIT 合作舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

TWS 成熟性感概念舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

YB × Stray Kids 昇玟

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

2005 年出生愛豆名曲串燒

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

Hanroro × TXT 姜太顯

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

IVE LIZ 感性舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

ILLIT特別舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

07 年生愛豆合作舞台

由ZB1、TWS、NCT WISH、NEXZ、MEOVV、izna 等新世代齊聚，被網友稱為「未來 K-POP 預告片」。

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

月薪七萬，遺產稅卻要繳1,600萬?專家教你3招，避免財產最後歸國有

月薪七萬，遺產稅卻要繳1,600萬?專家教你3招，避免財產最後歸國有

2025-12-31 08:00 廖嘉紅

《Dcard》一篇求救文，有位網友因家人過世，面臨高達1600多萬的遺產稅，讓他相當苦惱。月入6-7萬的他，根本無法繳納這筆巨額稅款。

他上網爬過文遺產稅過期會罰錢 ，如果一直都繳不出遺產稅，拼命給他罰錢最後遺產會充公嗎？！」他很擔心。

許多網友看了紛紛表示羨慕，認為能繳這麼多遺產稅，代表祖產市值上億。「真希望我也能為這種事情來困擾」

「幸福的煩惱」、「台灣人很怕提前談遺產分配，不然這一千多萬你還能直接省下來」、「沒做好遺產規劃，就會變這樣，所以啊，預留稅源很重要的！ 

------

🎯不怕！R姐給你3招解法

網路上有人說，遺產稅可以延期，可以分期。但是，延期1600萬的遺產稅不會變少；可以分期，但1620萬分18期，每2個月要繳90萬，月收入7萬，每2個月要繳90萬，分期繳還是很難很難﹗

------

👉不怕！R姐給你3招解法：

✅1. 夫妻差額分配：配偶一方死亡後，生存配偶可以先行使夫妻剩餘財產分配請求權，降低遺產稅。

✅2. 實物抵繳：遺產稅應納稅額30萬元以上，繳納現金有困難者，可向國稅局申請實物抵繳，將土地以公告現值抵繳遺產稅。

✅3. 提供擔保，緊急出售部分遺產：申請分期繳納遺產稅，並用自己的資產向國稅局提供擔保，緊急出售部分遺產來繳稅。

------

🎯注意事項：

✅夫妻差額分配，需配偶還在，而且財產差距大節稅效果才會好。

✅實物抵繳的公告現值遠低於市價，很可能不划算。

✅提供國稅局擔保，需能提供易於變現且無糾紛的資產，且不動產急售不容易賣到好價。

------

🎯繳不出遺產稅，財產會充公嗎？

如果一直繳不出遺產稅，可能會面臨罰鍰、公告通知、公開拍賣，整個法律流程超過15年。

確實遺產稅一直沒完稅，沒完成繼承登記，最後真的就變國家的，網友的擔心並非全無依據。目前沒人繼承歸國有的土地面積已經超過金門。

💝R姐貼心提醒💝

R姐提醒你，財富傳承還是要預先規劃，才不會讓留給子孫的禮物變成驚嚇！而且禮物還分給國稅局一大半！😭😭

#發生在別人身上是故事

#發生在自己身上是事故

#遺產稅繳不出來怎麼辦

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2025-12-17 10:10
圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

2026 年為歲次 丙午馬年，五行屬火，象徵能量奔放、行動力強，但同時也暗藏急躁、衝突與情緒起伏，太歲星君坐鎮南方，流年火氣偏旺，整體社會氛圍積極卻不安定，容易出現「快而亂」的狀態。

命理專家 艾菲爾老師指出，犯太歲並非單純的壞運，而是一種「能量重新洗牌」的過程，當流年太歲與本命生肖產生衝、刑、害、破等關係時，代表生活中某些既有結構正在被推動改變，只要用對方式應對，反而能成為人生轉折的契機。

2026 年受到太歲磁場明顯影響的生肖共有五個：馬、鼠、牛、兔、雞，影響型態各有不同，關鍵在於「看懂提醒、順勢調整」。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖馬：值太歲、刑太歲

午午自刑，內在壓力特別重的一年

屬馬者迎來本命年，命理上稱為「午午自刑」，容易陷入自我拉扯的狀態，外表看似忙碌有衝勁，內心卻承受高度情緒內耗，艾菲爾老師提醒，今年最忌衝動行事，特別是辭職、投資與感情決定，務必多給自己冷靜期。

健康上須留意心血管、血壓與眼睛問題，情緒管理尤為重要。建議多參與喜慶或公益活動，將過盛火氣轉為正向行動，有助穩定整體運勢

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖鼠：沖太歲

子午對沖，人生轉彎幅度最大的一年

子午相沖代表強烈變動，屬鼠者在 2026 年特別容易遇到工作調整、搬遷、關係變化。與其被動承受，不如主動布局，把「沖」化為突破。

艾菲爾老師建議，可透過進修、旅行、轉換跑道來應驗變動能量，但投資與金錢決策務必保守，避免衝動冒險，健康上需注意心腎平衡與交通安全。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖牛：害太歲

暗中阻礙多，小人問題需留心

丑午相害，象徵暗箭與阻力。屬牛者今年容易感到努力被忽視，合作關係出現裂痕，或捲入流言是非，關鍵在於「低調行事、白紙黑字」。

艾菲爾老師提醒，所有合作與金錢往來都要留證據，避免口頭承諾。腸胃與消化系統為健康重點，作息與情緒穩定是基本功。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖兔：破太歲

關係與財務需要修補的一年

卯午相破，代表耗損與破局，艾菲爾老師說明屬兔者在 2026 年常有「差一步」的挫折感，尤其在人際與金錢上更需謹，避免替人作保、大額借貸，情感上也要學會放下不必要的執著。

健康方面須留意肝火、失眠與眼睛疲勞，多接觸藝術、文化活動，有助平衡情緒與能量。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖雞：害太歲、刑太歲

火金相克，口舌是非是關鍵課題

午酉相破又帶刑害，屬雞者今年在職場與社交場合容易因溝通不當引發衝突，艾菲爾老師提醒，「鋒芒過露」反而不利，保持謙和與彈性是保身之道。

健康上需注意呼吸道、肺部與皮膚問題，飲食避免過於辛辣，多親近自然水域有助調和能量。

LINE 新年祝賀貼圖懶人包｜全都免費！柯基、LINE FRIENDS、反應過激的貓　通通有！

LINE 新年祝賀貼圖懶人包｜全都免費！柯基、LINE FRIENDS、反應過激的貓　通通有！

2025-12-31 11:01 女子漾／編輯許智捷
LINE 新年祝賀貼圖懶人包｜全都免費！柯基、LINE FRIENDS、反應過激的貓　通通有！圖／截自LINE貼圖
LINE 新年祝賀貼圖懶人包｜全都免費！柯基、LINE FRIENDS、反應過激的貓　通通有！圖／截自LINE貼圖

新的一年到了，免不了要跟長輩、朋友、同事互傳祝賀，但每年都打「新年快樂、恭喜發財」難免有點制式。這時候，選一張對味的貼圖，反而更好開口，也更有溫度！

今年不少品牌和官方帳號都推出限時免費的新年祝賀貼圖，不只可愛討喜，傳給長輩不失禮、丟給朋友也不尷尬，從療癒系、喜氣風到精品質感通通找得到。

以下幫你整理新年免費貼圖清單，讓新年問候不再千篇一律。

富邦 × 卡卡の萌萌柯基｜迎新年狗來富

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 3 月 23 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「富邦 FUBON」官方帳號並完成個人化服務綁定，即可免費下載

＼點我下載／

台北捷運｜捷米

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 3 月 16 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「台北捷運公司」官方帳號，並與台北捷運 GO 會員綁定成功即可下載

＼點我下載／

DIOR × LINE FRIENDS 限定貼圖

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「DIOR」官方帳號即可下載

＼點我下載／

中國信託 × 反應過激的貓｜這也挺過頭了吧！

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「中國信託」官方帳號即可下載

＼點我下載／

金爸爸 × 超級羽毛蛋｜2026 全員作伙迎新年

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「金爸爸」官方帳號即可下載

＼點我下載／

永豐銀行｜小蜜豐超實用日常

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「永豐銀行」官方帳號即可下載

＼點我下載／

華南銀行 × 昏呱｜陪你新年迎好運

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「華南銀行」官方帳號即可下載

＼點我下載／

台新銀行 × 奧樂雞｜動態貼圖

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「台新銀行」官方帳號即可下載

＼點我下載／

基隆市政府｜鯊到基隆

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「基隆市政府」官方帳號即可下載

＼點我下載／

玉山銀行｜黑熊的生活日常

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「玉山銀行」官方帳號即可下載

＼點我下載／

路易威登｜佳節限定貼圖

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「台灣路威 Louis Vuitton」官方帳號即可下載

＼點我下載／

UG TEA × UU｜Uni 說悄悄話

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「UG TEA」官方帳號即可下載

＼點我下載／

Cartier 卡地亞｜禮讚佳節小美洲豹限定貼圖

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「Cartier 卡地亞」官方帳號即可下載

＼點我下載／

中華郵政｜郵政寶寶 × 波波鴿 新年快樂！

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「中華郵政公司」官方帳號即可下載

＼點我下載／

LINE 購物夯話題｜過冬 a 棉花糖汪汪

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「LINE 購物夯話題」官方帳號即可下載

＼點我下載／

LINE 禮物 × 蘇蘇柴

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「LINE 禮物」官方帳號即可下載

＼點我下載／

Harry Winston｜歡慶佳節

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 4 日

貼圖使用期限：180 天

活動說明：加入「Harry Winston」官方帳號即可下載

＼點我下載／

臺銀人壽｜熊保陪你過生活

圖／截自LINE貼圖
圖／截自LINE貼圖

活動期間：即日起至 2026 年 1 月 1 日

貼圖使用期限：90 天

活動說明：加入「臺銀人壽」官方帳號即可下載

＼點我下載／

