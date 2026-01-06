2026-01-06 15:35 女子漾／編輯許智捷
邊伯賢真的要來了！台北簽名會 1/31 登場，《Essence of Reverie》開放限時應募
EXO 成員邊伯賢（BAEKHYUN）即將在新年之際與台灣粉絲近距離見面。官方於昨日正式公布，邊伯賢第五張迷你專輯《Essence of Reverie》台北線下簽名會確定將於 2026 年 1 月 31 日（六） 舉行，並同步開放應募。消息一出隨即在社群平台掀起熱議。
應募時間出爐 1/6 起限時一週報名
本次台北線下簽名會採抽選制，應募期間為 2026 年 1 月 6 日（二）14:00 起至 1 月 12 日（一）23:59（GMT+8）止。粉絲需於應募期間內，至 FANME 官方指定頁面 購買《Essence of Reverie》（Photobook ver.）專輯，並完成 Google 應募表單填寫，方具備抽獎資格。
官方說明，每購買 1 張專輯即可獲得 1 次抽選機會，購買數量可累計中選機率。
三大互動項目公開 1v1 簽名、合照名額曝光
此次活動共分為兩大應募項目，並開放多種參與形式：
EVENT 1｜簽名會活動
抽選 50 名 粉絲可參與 1v1 簽名互動
另抽選 200 名 可進場現場觀禮
EVENT 2｜合照活動
抽選 10 名 粉絲可與邊伯賢進行 1v1 拍立得合照
官方也同步公布，所有中選者皆可參與現場 HI BYE 環節，讓粉絲在活動尾聲再次與藝人近距離互動。
中選名單 1/15 公布 活動細節另行通知
中選名單預計於 2026 年 1 月 15 日（四）20:30 之後，統一公告於 FANME 官方網站。活動實際舉辦地點與入場時間，將另行通知給中選者。
官方提醒，活動當天將採 實名制入場，須攜帶與應募資料一致的有效身分證件正本（身分證或護照）供工作人員核對。
應募限定特典公開 親簽拍立得抽獎
本次活動同步推出多項應募限定福利：
應募者全員特典
於簽名會活動頁面購買專輯，可獲得「中文卡背自拍小卡」1 張
於合照活動頁面購買專輯，可獲得「自拍小卡」1 張
全體應募者中，將抽出 2 名 獲得「親簽拍立得」
中選粉絲專屬福利
全員可獲得 FANME 獨家入場自拍小卡
簽名會中選者將抽出 5 名 獲得親簽拍立得
合照活動中選者將抽出 3 名 獲得親簽拍立得
官方提醒注意事項 嚴禁錄音錄影
主辦單位特別提醒，簽名僅限簽於本次應募購買的《Essence of Reverie》（Photobook ver.）指定頁面；簽名互動時可攜帶備忘便利貼，內容需經現場工作人員檢查。活動全程（包含 HI BYE）嚴禁拍照、錄音、錄影或直播，違規者將被取消資格並請離現場。
應募期間｜2026.01.06 (TUE) 14:00 – 2026.01.12 (MON) 23:59 (GMT+8)
活動日期｜2026.01.31 (SAT)
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower