【牠】名導出手了！新作【他們要殺你】逼死侍女星對砍「跩哥馬份」

由新線影業聯合Nocturna推出的全新電影【他們要殺你】，是一部血腥刺激、高亢狂飆的恐怖動作喜劇爽片，描述一名年輕女子（薩琪畢茲 飾）必須在惡魔邪教操控下的威吉大樓熬過一晚，逃過神秘扭曲的死亡陷阱巢穴，否則就會成為下一個祭品。

《牠》名導出手就是狠 《他們要殺你》預約今年最瘋狂觀影體驗

被影迷封為「恐怖片教主」的《牠》系列名導安迪・馬希提，今年再度出手，攜手新線影業與 Nocturna 推出全新大銀幕作品《他們要殺你》，電影確定將於今年 3 月在台上映。

這次不走純恐怖路線，而是結合邪教、密室生存、懸疑謎團與黑色幽默，打造一部節奏狂飆、尺度全開的恐怖動作喜劇。

從題材到卡司都火力全開，消息曝光後已在恐怖片迷間掀起討論，被視為今年最敢玩的類型片之一。

飯店不是避風港 入住就等於走進邪教獵殺場

《他們要殺你》故事聚焦一名年輕女子，原本只是入住一棟名為「威吉大樓」的飯店，卻意外發現這裡早已成為惡魔邪教的據點。

在邪教操控下，整棟建築化身死亡迷宮，她必須在一夜之間破解層層陷阱、躲避殘酷殺戮，只要撐不過天亮，就會成為下一個被獻祭的對象。

導演基里爾・索科洛夫將極端暴力與荒謬幽默並置，讓驚嚇與笑點同時發生，讓觀眾在緊繃與失控之間反覆擺盪。

死侍女星正面開砍 「跩哥馬份」黑化登場

演員陣容同樣話題十足。女主角由《死侍2》「多米諾」一角爆紅的薩琪・畢茲主演，首次挑戰高強度密室生存類型；

對戲的則是《哈利波特》系列中最具代表性的反派角色之一、「跩哥馬份」湯姆・費爾頓，兩人正面交鋒成為本片最大看點之一。

此外，卡司還包括麥哈拉・哈羅德、派特森・約瑟夫、海瑟・葛拉罕，以及以《年少時代》奪下奧斯卡最佳女配角的派翠西亞・艾奎特，從商業到獨立影壇實力派齊聚，讓角色層次更具說服力。

《牠》團隊坐鎮 幕後陣容一次攤開

《他們要殺你》由基里爾・索科洛夫（Kirill Sokolov）執導並共同編劇，安迪・馬希提與芭芭拉・馬希提擔任製片，延續其擅長的高壓氛圍與極端生存設定，打造一部節奏高速、風格鮮明的恐怖動作喜劇。導演兼編劇基里爾・索科洛夫，與編劇艾力克斯・李維克共同打造劇本，讓電影在血腥刺激之外，仍保有完整敘事節奏。

幕後團隊包括攝影指導艾薩克・鮑曼、製作設計傑瑞米・里德、剪輯路克・杜蘭、服裝設計尼爾・麥克林，以及視效總監馬可・史密斯。

配樂則由卡洛斯・拉斐爾・里維拉操刀，音樂總監為安翠雅・馮・傅斯特，整體風格主打壓迫感與高速推進。