【如果被咆哮的護理師，是你女兒，你還會這樣判決？】

一在護理站咆哮拍桌，結果法院說沒事

▋ 十分鐘的怒吼

看到這則新聞，整把火都起來了。

一名男子，因為不滿母親點滴打太快，衝進護理站，對護理師連續咆哮十分鐘。「你是什麼心態啊」「你哪個學校畢業的」「走了還在那邊靠背」「你最資深你最囂張」，一邊吼一邊揮手，離開時還拍了桌子。

衛生局認定這已構成違法醫療法，對醫護人員造成威脅與騷擾，開罰三萬元。男子不服提行政訴訟。

▋ 風向竟然在法院翻轉

官司打到法院後，結果卻大逆轉。法官看了監視器畫面，認為「他只是情緒激動，用詞沒有到辱罵，拍桌只是瞬間動作，不構成強暴、脅迫或恐嚇」。

結論是，這些行為仍在一般人「可合理忍受」的範圍內，所以不用罰。

▋ 這不是強暴脅迫恐嚇，甚麼才是？

這個判決，代表一個人在醫院大聲咆哮、質疑專業、嘲諷背景、拍桌，只要沒有打到護理師，在法律眼中就是免罰。

當這樣都不算暴力，法律還可以保護醫護？

所以，如果同樣的場景發生在法院服務台，在法官的辦公室、在法院，都是被認為是合理可忍嗎？

你認為「可合理忍受」，但我認為無法忍受。

那就請你來醫護站，當那位被咆哮被拍桌的護理師，讓你感同身受，是「合理可忍」。

▋ 誰來同理護理師

在醫院，站在第一線的護理師，被期待要同理病人和家屬，更有度量，更能體諒，更要吞下別人的情緒。

但，誰來同理護理師？

護理師不是受氣包，當法律無法保護，是要醫護吞下去嗎？

爲什麼要「委曲求全」？

好好溝通。

護理師每天面對的是藥物、風險與生命。一個被情緒壓迫、被威嚇的護理師，不只是委屈，而是整個病人安全的破口。

當制度對社會釋放的訊號是「這樣的咆哮還算可以忍」，這不是在保護病人，而是在默許情緒暴力進入高風險醫療現場。

▋ 護理師尊嚴被踐踏

也難怪護理人員一個個離開，已經造成國安問題。不是不想照顧人，是在這樣的環境裡，尊嚴與安全感被一點一點磨掉。

當法律告訴社會：「對護理師的咆哮是低成本的」，這種低成本的暴力，就會變成高頻率的暴力。

法律如果只同理情緒，卻不保護專業，受傷的從來不只是一個護理師，而是整個照護系統。

你怎麼對待護理師，有一天就怎麼被世界對待。

你今天容忍護理師被踐踏，明天就要承受沒有人願意站在你病床旁的代價。

這個判決判掉的，是醫療體系對司法的不信任。