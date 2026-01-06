2026 水象星座大預言：天蠍 雙魚 巨蟹「情緒海綿」的波動來襲

深入內容，請觀看 巨蟹座：情緒管理的升級，殺出新路的創業先鋒 巨蟹座的朋友在 2025 與 2026 年面臨較大的情緒波動。 【成長功課：在真話與合作間找到分寸】 2025 年你可能像小孩子大哭要糖吃般宣洩情緒（如 Elon Musk 的公開叫陣），但土星的考驗告訴你：這只會讓你陷入無力的法律官司或名聲損害。 2026 年的功課是「向上管理」與「策略調整」。過去的方式不再管用，主管、老闆或客戶可能會有大變動。在 2026 年 3 月前，請思考哪些事情值得爭，哪些該放手。放下「爭對錯」的執念，才能拿到實際的錢與名聲。 【幸運機會：創意發光與招兵買馬】 上半年適合招兵買馬，給人留下溫潤、不挑剔的好印象。下半年木星進入累積資源的位置，你的創意、簡報與表演方式會得到矚目。雖然容易招來嫉妒或派系鬥爭，但只要你用「帶大家一起玩」的心態去工作，成效會非常亮眼。 社交警訊： 7 月容易翻紅但也容易招黑。請謹慎說話，2026 年任何背後的閒話都會星火燎原，惡意會像沸水一樣沸騰，請保持優雅的姿態。 【年度重點：7、8 月的突破與備戰】 這兩個月星象聯動強烈，是市場角力的時刻。建議巨蟹座在此時多嘗試新包裝、新故事來行銷。下半年雖然有備戰氛圍，但只要保持冷靜低調，不把勝負看得太重，你最終會贏得掌聲。 Julianne 茱麗安 YouTube FB IG" rel="noopener noreferrer" target="_blank">YouTube 影片解說

2026 水象星座大預言：在「情緒海綿」的波動中，選擇心平氣和的生命高度

邁入 2026 年，全球局勢從國家競爭到產業角力，處處充滿了搶快、嫉妒與不耐煩。對於天生感性、靈魂敏銳如「海綿」般的水象星座（天蠍、巨蟹、雙魚）來說，這一年人際間的情緒波動將前所未有的強烈。

我們想送給水象星座一份最重要的禮物：「選擇和平」。2026 年社會失控的頻率增加，不論是面對無禮的鄰居或是挑釁的同事，請記住，迴應衝突只會讓戰火延燒。這一年，冷靜與內觀將是你們最強大的護身符。

天蠍座：靈魂的深層蛻變，揚眉吐氣的家族之光

天蠍座天生關注靈魂演化，你們擅長在危機中保持低調冷靜，幫助眾人度過難關。

【成長功課：告別 2025 的野桃花，管理精準戰力】

2025 年對天蠍來說是奇妙且沉悶的，受土海 5 宮影響，身邊雖有桃花卻大多不穩定，讓你感到委屈或不被看見。這種「心情阿雜」的考驗預計在 2026 年 3 月畫下句點。2026 年起，天蠍需要謹慎管理健康與工作效率，練習更精準有效的作戰方式。

【幸運機會：領兵作戰與財富重整】

2026 年是天蠍揚眉吐氣的一年。上半年受木星巨蟹加持，利於透過人脈換工作、調單位。下半年領導力如倒吃甘蔗，你將領兵作戰、開啟更大市場。

財務警訊： 天王星進入 8 宮（雙子座），代表與他人的共同財務會有新機會但極不穩定。面對新興的 AI 投資或類似老鼠會的分享會，請務必冷靜。建議只投資「龍頭前三名」或大盤，避開高風險的虛擬貨幣。

天王星進入 8 宮（雙子座），代表與他人的共同財務會有新機會但極不穩定。面對新興的 AI 投資或類似老鼠會的分享會，請務必冷靜。建議只投資「龍頭前三名」或大盤，避開高風險的虛擬貨幣。 斷捨離運勢： 冥王星長期停留在家庭宮，請徹底打掃家裡，丟掉帶有負面回憶的舊物。你正在進行深層的靈魂蛻變，從家族業力中走出新路，成為改變家庭能量的「家族之光」。

【年度重點：7、8 月的抉擇與肯定】 7 月事業格局變動強烈，你必須在「產值」與「下屬信賴感」之間做出抉擇。8 月將漸入佳境，你 7 月的佈局將獲得肯定，迎來豐碩的好消息。

雙魚座：煥然一新的新的人生，理想落地的冒險計劃

雙魚座在 2024、2025 年經歷了緩慢且抑鬱的無力感，家裡的責任與人事鬥爭讓你只想休息幕後。

【成長功課：恢復動力，從運動開始理財】

2026 年 1 月海王星離開雙魚，2 月土星也接著離開。這意味著壓在你頭上的無形大山消失了，你將見證「衰運遠離、光明重現」的時刻。 你的新功課是「學習謹慎理財」與「規範體能」。面對 AI 浪潮，你的機會在哪裡？答案藏在你的直覺裡。建議每天固定運動（如深蹲、散步），讓體能維持在好的頻率，你的直覺才會敏銳，不會被誇大不實的投資新聞洗腦。

【幸運機會：換殼換運，新客群的開拓】

上半年木星在巨蟹，你的旅遊、投資與戀愛運大旺，家人與伴侶是你的快樂泉源。4 月起天王星進駐家庭宮，你可能會搬家、裝修或移民。下半年木星進入獅子座，工作氣氛顯著提高，這是一個「理想落地」的時期。你與年輕族群、創意娛樂特別有緣，適合開發新市場或更換產品包裝。

【年度重點：7、8 月的變遷高潮】

7 月異動能量達到頂峰，適合研究居家風水、改變佈置。8 月是迎接新氣象的轉折點，適合投入娛樂與運動。雙魚座在 2026 年就像在「換鞋」，請大膽接受新的資訊與族群。

巨蟹座：情緒管理的升級，殺出新路的創業先鋒

巨蟹座的朋友在 2025 與 2026 年面臨較大的情緒波動。

【成長功課：在真話與合作間找到分寸】

2025 年你可能像小孩子大哭要糖吃般宣洩情緒（如 Elon Musk 的公開叫陣），但土星的考驗告訴你：這只會讓你陷入無力的法律官司或名聲損害。 2026 年的功課是「向上管理」與「策略調整」。過去的方式不再管用，主管、老闆或客戶可能會有大變動。在 2026 年 3 月前，請思考哪些事情值得爭，哪些該放手。放下「爭對錯」的執念，才能拿到實際的錢與名聲。

【幸運機會：創意發光與招兵買馬】

上半年適合招兵買馬，給人留下溫潤、不挑剔的好印象。下半年木星進入累積資源的位置，你的創意、簡報與表演方式會得到矚目。雖然容易招來嫉妒或派系鬥爭，但只要你用「帶大家一起玩」的心態去工作，成效會非常亮眼。

社交警訊： 7 月容易翻紅但也容易招黑。請謹慎說話，2026 年任何背後的閒話都會星火燎原，惡意會像沸水一樣沸騰，請保持優雅的姿態。

【年度重點：7、8 月的突破與備戰】 這兩個月星象聯動強烈，是市場角力的時刻。建議巨蟹座在此時多嘗試新包裝、新故事來行銷。下半年雖然有備戰氛圍，但只要保持冷靜低調，不把勝負看得太重，你最終會贏得掌聲。

