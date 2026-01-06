王俐人與小 7 歲老公林琮軒離婚！紙摺戒指求婚、事業風波成婚後考驗

新的一年到了，免不了要跟長輩、朋友、同事互傳祝賀，但每年都打「新年快樂、恭喜發財」難免有點制式。這時候，選一張對味的貼圖，反而更好開口，也更有溫度！
今年不少品牌和官方帳號都推出限時免費的新年祝賀貼圖，不只可愛討喜，傳給長輩不失禮、丟給朋友也不尷尬，從療癒系、喜氣風到精品質感通通找得到。
以下幫你整理新年免費貼圖清單，讓新年問候不再千篇一律。
富邦 × 卡卡の萌萌柯基｜迎新年狗來富
活動期間：即日起至 2026 年 3 月 23 日
貼圖使用期限：180 天
活動說明：加入「富邦 FUBON」官方帳號並完成個人化服務綁定，即可免費下載
＼點我下載／
台北捷運｜捷米
活動期間：即日起至 2026 年 3 月 16 日
貼圖使用期限：180 天
活動說明：加入「台北捷運公司」官方帳號，並與台北捷運 GO 會員綁定成功即可下載
＼點我下載／
DIOR × LINE FRIENDS 限定貼圖
活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日
貼圖使用期限：90 天
活動說明：加入「DIOR」官方帳號即可下載
＼點我下載／
中國信託 × 反應過激的貓｜這也挺過頭了吧！
活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日
貼圖使用期限：90 天
活動說明：加入「中國信託」官方帳號即可下載
＼點我下載／
金爸爸 × 超級羽毛蛋｜2026 全員作伙迎新年
活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日
貼圖使用期限：180 天
活動說明：加入「金爸爸」官方帳號即可下載
＼點我下載／
永豐銀行｜小蜜豐超實用日常
活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日
貼圖使用期限：180 天
活動說明：加入「永豐銀行」官方帳號即可下載
＼點我下載／
華南銀行 × 昏呱｜陪你新年迎好運
活動期間：即日起至 2026 年 1 月 22 日
貼圖使用期限：180 天
活動說明：加入「華南銀行」官方帳號即可下載
＼點我下載／
台新銀行 × 奧樂雞｜動態貼圖
活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日
貼圖使用期限：90 天
活動說明：加入「台新銀行」官方帳號即可下載
＼點我下載／
基隆市政府｜鯊到基隆
活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日
貼圖使用期限：180 天
活動說明：加入「基隆市政府」官方帳號即可下載
＼點我下載／
玉山銀行｜黑熊的生活日常
活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日
貼圖使用期限：180 天
活動說明：加入「玉山銀行」官方帳號即可下載
＼點我下載／
路易威登｜佳節限定貼圖
活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日
貼圖使用期限：180 天
活動說明：加入「台灣路威 Louis Vuitton」官方帳號即可下載
＼點我下載／
UG TEA × UU｜Uni 說悄悄話
活動期間：即日起至 2026 年 1 月 15 日
貼圖使用期限：180 天
活動說明：加入「UG TEA」官方帳號即可下載
＼點我下載／
Cartier 卡地亞｜禮讚佳節小美洲豹限定貼圖
活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日
貼圖使用期限：90 天
活動說明：加入「Cartier 卡地亞」官方帳號即可下載
＼點我下載／
中華郵政｜郵政寶寶 × 波波鴿 新年快樂！
活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日
貼圖使用期限：180 天
活動說明：加入「中華郵政公司」官方帳號即可下載
＼點我下載／
LINE 購物夯話題｜過冬 a 棉花糖汪汪
活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日
貼圖使用期限：90 天
活動說明：加入「LINE 購物夯話題」官方帳號即可下載
＼點我下載／
LINE 禮物 × 蘇蘇柴
活動期間：即日起至 2026 年 1 月 8 日
貼圖使用期限：90 天
活動說明：加入「LINE 禮物」官方帳號即可下載
＼點我下載／
Harry Winston｜歡慶佳節
活動期間：即日起至 2026 年 1 月 4 日
貼圖使用期限：180 天
活動說明：加入「Harry Winston」官方帳號即可下載
＼點我下載／
臺銀人壽｜熊保陪你過生活
活動期間：即日起至 2026 年 1 月 1 日
貼圖使用期限：90 天
活動說明：加入「臺銀人壽」官方帳號即可下載
＼點我下載／
