王俐人與小 7 歲老公林琮軒離婚！紙摺戒指求婚、事業風波成婚後考驗

王俐人與小 7 歲演員老公林琮軒爆離婚！紙摺戒指求婚、事業風波成婚後考驗。圖／王俐人臉書

49 歲女星王俐人近日接連捲入財務與婚姻風波。繼被爆出因「借名掛負責人」背負約 500 萬元債務後，最新消息指出，她已於去年底悄悄與小 7 歲演員老公林琮軒完成離婚手續，結束近 4 年婚姻。除經濟壓力外，婚後同住女方家所衍生的家庭磨合問題，也被視為關係生變的重要原因之一。

圖／王俐人臉書

同住岳家引發摩擦 5 顆雞蛋的「信任危機」

據知情人士透露，王俐人婚後與林琮軒一同經營私廚，為節省房租並就近處理工作，男方搬入女方與母親同住的住所。長期同住之下，生活界線與角色定位逐漸出現摩擦。

圖／王俐人臉書

其中一段被外界頻繁提及的插曲，是發生於私廚營運期間的「5 顆雞蛋事件」。當時餐廳臨時缺少食材，王俐人請林琮軒回家從冰箱取用雞蛋，卻被女方母親誤會為個人使用，引發不滿，最後仍需王俐人出面說明，事件才得以平息。該事件也被解讀為女婿在家庭中缺乏信任與空間的縮影。

「紙摺戒指」求婚、未辦婚禮

回顧兩人婚姻歷程，王俐人與林琮軒於 2021 年 12 月完成結婚登記，婚後至今未曾舉辦婚禮。求婚過程以紙摺戒指象徵承諾，蜜月行程則是在工作出差期間順道完成。王俐人過去曾多次提及，希望能補辦正式婚禮，但男方以家庭狀況較為複雜、不易協調為由婉拒。

圖／王俐人臉書

此外，王俐人也曾分享自己對浪漫儀式的嚮往，包含偏好價值上百萬元的心型粉鑽戒指，卻被丈夫以「不如去後站買鋯石」回應，語帶玩笑之餘，也反映出兩人在價值觀與生活取向上的差異。

財務風暴疊加 婚姻承受雙重壓力

在家庭磨合尚未化解之際，王俐人又因餐飲副業捲入爭議。她因好心替友人掛名擔任日式料理店負責人，卻在對方失聯後承擔大筆債務，廠商、房東與裝潢費用接連上門，並已進入法律程序。多重壓力交疊，也讓原本不穩定的婚姻雪上加霜。

圖／王俐人臉書

圖／王俐人臉書

綜合各方說法，王俐人與林琮軒已於 2025 年底完成離婚，屬於和平分開。消息之所以曝光，源於王俐人私下向友人提及近況時，坦言「分開後比較輕鬆」。