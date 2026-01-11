2026-01-11 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】是本省人也是外省人！他在40年前用生命開創了台灣言論自由之路—《認識鄭南榕》
他很普通很平凡，有家人、朋友、愛人，有夢想，也有日常。但是，面對威權體制的監控與箝制，鄭南榕知道唯有不斷衝撞才能破壞牢籠與內心小警總，於是選擇起身反抗，不斷挑戰中國國民黨政府，直至生命最後一刻。
尤其是在言論自由已經在社群媒體的助長下，發展到可能反噬的今天，或許正是時候來回顧台灣社會是如何一步步從威權統治下，艱辛地走出一條能夠暢所欲言的道路，而在這樣的歷史進程當中，最不能漏掉的大概就是鄭南榕。無懼國民黨政府的箝制、壓迫，他創辦了《自由時代》雜誌，是台灣出版史上被查禁和停刊次數的紀錄抱持人，卻持續了5年8個月，302期的刊載從沒開過天窗；但也因為其中的內容，讓鄭南榕被冠上「叛亂」的罪名，甚至因此面臨被逮捕的風險，最後他自焚殉道的選擇，更讓他成為台灣近代歷史的代表人物之一。
從11個不同的角度 看見鄭南榕在台灣歷史上的意義
《認識鄭南榕：看見《自由時代》總編輯的十一個面向》是由「鄭南榕基金會」策劃的作品，以鄭南榕為主題的內容分成三個部分，包含他的生平介紹、11位專家學者以各自的角度去闡述他的歷史定位，還有最後將他的人生、台灣言論自由相關事件與國際局勢時間點互相對照的大事記表。除了讓讀者更了解鄭南榕的一生、他所做的事，藉由那些從他者出發的面向，也更能夠說明他在台灣近代史上的意義與定位。
不過整體來說，《認識鄭南榕》給讀者的感覺並不那麼完整。在生平的部分以平鋪直敘的風格進行，比較少深入的剖析；至於11面向的延伸，由於分屬於不同作者、篇幅也只有4~6頁，能夠論述的空間相對有限，只能夠進行大致的描寫。此外，內頁的圖片除了少數以彩圖呈現外，大部分則用淺綠色的單色印刷，也讓它們的清晰程度受到一定的影響。在許多文章裡面都提到「開箱鄭南榕」這個計畫，或許比起獨立的作品，《認識鄭南榕》更像是這個計畫的前導或延伸閱讀，讓讀者能夠以更快速的方式先建立起對他的認識。
以爭取「言論自由」為使命 敢在台灣主張台獨的第一人
「我是鄭南榕，我主張台灣獨立。」
第一批公開紀念二二八事件的先行者、同時也舉辦了第一場「反戒嚴」活動，甚至還是在台灣的公開場合主張台獨的第一人，鄭南榕與他期望能夠「爭取百分之百言論自由」的《自由時代》儘管無緣完整見證，卻開啟了台灣走向民主自由化的進程，而他許多觀點就算過了三十多年，卻依舊直指台灣主權、政治與社會的議題核心。
處在眾聲喧嘩的時代，我們大概不太可能了解鄭南榕將會如何理解、看待現代台灣社會，以及他心心念念的言論自由如今的發展。但相反的，回望他當初的理想、熱情與勇氣，或許能讓我們在迷茫的未來找到持續前進的方向與力量。
