長途飛行救星！開箱 Travel Blue 藍旅旅途有型禮盒：莫藍迪藍寧靜頸枕支撐力太驚人，軍綠親膚烤漆硬殼防盜包質感爆棚！全球三年保固超安心，出國旅行必備的五星級睡眠組，讓經濟艙瞬間升級頭等艙般的享受！✈️💤

2026-01-05 20:43 meru

坐在狹小的經濟艙座椅上，那種感覺就像是被塞進一個尺寸過小的沙丁魚罐頭裡，身體怎麼扭都不對勁

最慘的是好不容易醞釀出一點點睡意，脖子卻像斷掉的斷頭台一樣左右晃動，簡直是災難 ( ;´д

)

就在你快要進入夢鄉的關鍵時刻，隔壁大叔的鼾聲或是空服員推餐車的聲音，又把你硬生生拉回現實

那種疲憊感真的會讓人在抵達目的地時，只想先衝回飯店睡個三天三夜，完全沒有體力去玩 (´;ω;

)

為了擺脫這種夢魘，我最近入手了這組簡直是旅人救星的Travel Blue 旅途有型禮盒


當初在官網看到這個莫藍迪藍跟軍綠色的組合，心裡那顆追求質感的靈魂，就已經先被徹底勾走了一半 ✨

收到實品後那個親膚烤漆的斜背包質感真的好到沒話說，摸起來非常滑順

這背包拿在手上的感覺，就像是剛洗完澡擦過高級乳液的皮膚一樣細緻平滑，讓人愛不釋手 (´▽`ʃ♡ƪ)


而且它的硬殼設計給人一種很強的安全感，就像是幫你隨身的小寶貝們蓋了一座堅固的小堡壘，防護力點滿！



當你的脖子遇上五星級沙發 (´• ω •`) ♡

說到這款寧靜頸枕，我一定要大聲讚美它的記憶棉支撐力，真的很有感

它摸起來不是那種軟趴趴、一壓就扁的普通填充棉，而是有種沈穩的反饋感，撐托力十足

這就像是幫你的脖子請了一位專屬的保鏢，二十四小時全年無休地支撐著你的頭部重量 (≖ᴗ≖๑)

它那個駝峰設計真的設計到了心坎裡，剛好完美地填補了肩膀跟臉頰之間的空隙，非常有安全感。


這對我們這種在飛機上總是找不到支撐點的人來說，就像是在荒漠中看到綠洲一樣感人

以前睡覺總要一直調整姿勢，現在只要輕輕一靠，脖子就自動找到了最舒服的歸宿

這顆頸枕的表布是用那種超柔軟的天鵝絨做的，觸感超級溫潤，完全不會扎皮膚 🌸

每次臉頰貼上去的時候，那種細膩的觸覺都讓我覺得自己正在被溫柔地呵護著，很有幸福感

而且它非常透氣，完全不會有那種廉價頸枕戴久了會悶出一脖子汗的尷尬感，清爽度給過


如果不小心在睡夢中流了口水，布套拆下來洗一洗就跟新的一樣了，非常方便

對於我們這種有一點點潔癖的人來說，這簡直是上天賜予的恩賜，完全不用擔心衛生問題 (๑•̀ㅂ•́)و✧

莫藍迪藍的色調看久了心情真的會變得很平靜，有一種遠離塵囂的優雅感

這顏色就像是清晨微光下的湖面，帶一點點灰色調的藍，低調卻非常有質感

每次在機艙內拿出來，隔壁乘客投射過來的羨慕眼神，真的讓我心裡小小的虛榮心得到了滿足 (✧◡✧)



打造專屬於你的無聲黑洞 (´～`)

如果你以為這個禮盒只有頸枕厲害，那你就太小看它了，配件也是一時之選


那個高質感的眼罩戴上去的瞬間，世界真的像是被按下了關燈鍵，一片漆黑

它的材質非常厚實卻又輕得像羽毛一樣，完全不會壓迫到眼球或者是睫毛，舒適度極佳

這就像是在你眼前架起了一道密不透光的防護牆，不管是飛機上的閱讀燈，還是隔壁乘客的螢幕光，通通擋住 🚫


有了這層物理屏障，你可以完全沉浸在自己的黑暗小宇宙裡，享受那份難得的寧靜

再配上那一對柔軟的飛行耳塞，周遭那些讓人煩躁的引擎運轉聲，瞬間就變得好遙遠

這就像是幫你的聽覺戴上了一副高效能的消音器，原本吵雜的客艙瞬間變成了深夜的圖書館 📚



這對耳塞的設計非常貼心，它不是那種會讓耳朵痛的硬塑料，而是極具彈性的材質

它是那種很有彈性的矽膠材質，塞進耳朵後會慢慢地填滿縫隙，完全符合人體工學

最厲害的是它還附了一個精緻的收納小盒子，這解決了我這種經常把耳塞弄丟的人最大的痛點


你再也不用在包包深處海底撈針，只要打開小盒子就能找到它們，真的非常省心

這些小細節的累積，才是一個專業旅行配件品牌應有的態度，讓人感到非常專業

想像一下你在三萬英呎的高空，戴著眼罩跟耳塞，就像是躲進了一個隱形的防空洞

外界的紛紛擾擾都與你無關，你只需要專注在自己的休息上，這種感覺真的太奢侈了 (´﹃`)

這不僅僅是配件，更是你在漫長旅途中，守護睡眠品質的最後一道堅強防線



出國必備的時尚防禦工事 ٩(๑>◡<๑)۶

再來要聊聊這個讓我愛不釋手的軍綠色親膚烤漆斜背包，外型真的帥炸

它的顏色帶有一種軍事風格的洗鍊感，不管搭配深色還是淺色的衣服都超級好看，百搭首選

這包包的硬殼設計就像是一個小型保險箱，把我的手機跟護照保護得好好的，不怕碰撞

在人擠人的國外景點，背著這樣一個包包在胸口真的會讓人安心不少，防盜係數大大提升

它那個烤漆觸感真的會讓人忍不住一直去摸它，光滑中帶著一點阻尼感，手感絕佳


這不只是一個包包，更像是你出國旅遊時最可靠的時尚盔甲，幫你抵擋外在的混亂

這包包裡面的分層設計也非常合理，你可以很有條理地把東西放進去，找東西不再手忙腳亂

這種一切都在掌控之中的效率，就是有質感的旅行必備的元素，讓心情更放鬆

而且這款包包非常輕巧，背一整天也不會覺得肩膀要廢掉了，負擔感趨近於零


它就像是一個隱形的好幫手，默默地承載著你的貴重物品，卻完全不給你增加負擔

烤漆的顏色在陽光下會呈現出一種低調的光澤感，這讓整體穿搭的質感提升了好幾個層次

不管你是要去歐洲的古堡，還是去日本的街頭，這個軍綠色包包都能完美融入場景

它不僅實用，更是一個能夠彰顯個人品味的時尚單品，絕對是拍照時的最佳配件

對於我們這種重視穿搭的人來說，這款斜背包簡直就是出國清單上的第一名目標 (❤ ω ❤)



像朋友一樣的貼心售後保障 (≖ᴗ≖)

最讓我決定推薦這組禮盒的原因，

其實是

Travel Blue 提供的三年保固，超大方

這在旅行配件界真的是非常罕見的承諾，代表品牌對自己的產品質量有絕對的信心

這就像是買了一份為期三年的旅行保險，讓你在使用時完全沒有後顧之憂，非常踏實

你想想看，一個頸枕如果用幾次就壞了，那有多掃興，還得重新花錢再買一個

但有了這三年的保固，就像是有一位專業的保鏢一直在你身後守護著這些裝備，安全感十足。

不管你飛日本、去歐洲還是到美國，這份保障都是跟著你全球跑的，服務範圍極廣

這種買一次就能安心用很久的投資，絕對比買那些廉價的一次性產品要划算得多，省錢又省心

這就像是你在旅行途中交到了一個可靠的老朋友，不管發生什麼事，他都會支撐著你

這種被品牌重視的感覺真的很棒，會讓你覺得每一分錢都花在了刀口上，物超所值

這不僅僅是售後服務，更是一種對消費者的承諾與尊重，讓人非常心動 (๑´ڡ`๑)

這套禮盒真的把旅行中所有不舒服的環節都考慮到了，設計非常周全

它把那些繁瑣的、讓人焦慮的細節，轉化成了一種優雅的享受，讓旅行品質提升

如果你正計畫著下一趟冒險，真的不要再委屈自己的脖子跟睡眠了，對自己好一點

給自己一個機會，讓這組禮盒成為你登機箱裡最重要的成員，陪伴你走遍世界各地

你會發現，原來長途飛行也可以是一段放鬆心情的寧靜時光，不再是痛苦的磨難

這不只是一次購物，更是對自己生活品質的一種提升，讓每次出發都充滿期待 ✨



整理好的懶人包傳送門 (´▽`ʃ♡ƪ)

如果看完之後你也心動了，我把這組禮盒的官方資訊都整理在下方

這真的是一份不論是自用，還是送給愛旅行的朋友都超級完美的禮物，送到心坎裡

趁著現在還有聖誕優惠或者是官網限定折扣的時候下手，那個 CP 值真的會讓你睡覺都偷笑

🛒  Travel Blue 旅途有型禮盒

meru

meru

●我的平台： 波波戴莉、痞客邦 ●主要內容： 生活、旅遊、美食、貓咪

#禮盒 #包包 #配件 #好物推薦

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28 女子漾／編輯ANDREA

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#登記 #美食 #貓咪 #貓狗晶片 #戶口登記 #2026年 #貓狗禁忌食物

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華

2025-12-31 18:08 女子漾／編輯王廷羽
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華。圖片來源：官方IG
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華。圖片來源：官方IG

K-POP準備跨兩次年！每年跨年夜，K-POP 迷的行程表裡一定少不了這一場，被視為「韓國年末音樂最大檔」的 MBC 歌謠大祭典，2025 年再度集結超過 30 組人氣團體與話題新星，從一線大團到新生代愛豆全數到齊，不只舞台規模升級，主持與合作舞台也充滿看點。今天編輯幫你整理 2025 MBC 歌謠大祭典懶人包，一篇搞懂直播時間、平台、演出陣容。

編輯推薦

MBC 歌謠大祭典是什麼？

MBC 歌謠大祭典自 1966 年 開播，1979 年起成為固定年末特別節目，長年與 KBS、SBS 並列為韓國三大電視台年終音樂盛事。自 2006 年起，節目取消頒獎環節，專注回歸舞台表演本身，也因此被粉絲公認是最純粹、最好看、也最敢嘗試新企劃的年末音樂秀。

LE SSERAFIM。圖片來源：IG @withmbc
LE SSERAFIM。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 開播時間

這場被視為跨年夜重頭戲的音樂盛典，將於 2025 年 12 月 31 日 正式登場。活動於韓國時間晚間 8 點 50 分開播，台灣觀眾則可在晚間 7 點 50 分 同步鎖定直播。由於每年一開場就會安排重量級舞台與話題演出，不少粉絲早已習慣提前卡位，就怕錯過第一分鐘的驚喜畫面。

ALLDAY PROJECT。圖片來源：IG @withmbc
ALLDAY PROJECT。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典 2025 線上哪裡看？

今年的官方線上直播以 公益企劃 形式推出，由 Muniverse 攜手 Save the Children 合作，部分門票收益將捐助「Red Tree Project」，用於支援尼泊爾當地孩童教育與生活資源。

觀眾可透過MBC 歌謠大祭典官方網站查詢直播與購票相關資訊，同時也能關注MBCkpop 官方 YouTube 頻道，不定期釋出官方舞台或精華片段。對於希望合法同步追直播、又能支持公益的粉絲來說，今年的觀看方式特別有意義。

TWS。圖片來源：IG @withmbc
TWS。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 主持人名單

2025 年的主持陣容走的是「跨世代人氣線」，由 SHINee 珉豪、黃旼炫，以及 ALLDAY PROJECT 成員 ANNIE 聯手擔綱。三人分別代表資深舞台王者、穩定實力派與新世代愛豆，組合本身就充滿討論度，也被視為今年節目氣氛的重要關鍵。

圖片來源：mbc官網
圖片來源：mbc官網

MBC 歌謠大祭典2025 表演陣容名單超豪華！

2025 年舞台陣容堪稱「世代大合流」，超過 30 組藝人輪番登場，從音源霸榜的一線大團、新世代話題新人，到風格鮮明的樂團與個人舞台一次滿足。

演出卡司包括 aespa、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、BOYNEXTDOOR、CORTIS、Hearts2Hearts、ILLIT、ITZY、IVE、LE SSERAFIM、NCT DREAM、NCT WISH、NMIXX、RIIZE、Stray Kids、THE BOYZ、TREASURE、TWS、ZEROBASEONE、PLAVE、MEOVV、izna、KickFlip、KiiiKiii、NEXZ、YB、LUCY 等團體，同時也有 SHINee 珉豪、TXT 然竣、HANRORO、BEATPELLA HOUSE 等個人與特別出演嘉賓加入，粉絲們準備好尖叫聲吧！

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 必看特別舞台快筆記！

Hearts2Hearts × izna × ILLIT 合作舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

TWS 成熟性感概念舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

YB × Stray Kids 昇玟

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

2005 年出生愛豆名曲串燒

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

Hanroro × TXT 姜太顯

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

IVE LIZ 感性舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

ILLIT特別舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

07 年生愛豆合作舞台

由ZB1、TWS、NCT WISH、NEXZ、MEOVV、izna 等新世代齊聚，被網友稱為「未來 K-POP 預告片」。

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#煙火 #手搖 #咖啡 #懶人包 #顆葡萄

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

2025-12-28 02:26 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye、騰訊視頻提供、台灣電影網、sina
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye、騰訊視頻提供、台灣電影網sina

昔日恩愛明星夫妻陳妍希陳曉在今年2月18日宣布離婚，正式斬斷9年婚姻，雙方發出聲明：「今後各自安好」，表示未來將共同撫養孩子。離婚後陳妍希接演話題甜寵劇《狙擊蝴蝶》，與小19歲的新生代男星周柯宇配對演出，不僅人氣翻紅，演藝事業也再登巔峰，今天就讓我們一起來盤點陳妍希歷年來的代表作吧！

圖片來源：卡地亞提供
圖片來源：卡地亞提供


陳妍希代表作1：《換換愛》

陳妍希出道首部作品是2007年的偶像劇《換換愛》，她在劇中飾演女主角楊丞琳的閨蜜「江小南」，性格活潑又講義氣，劇中的她對愛情相當嚮往，道出一句：「我們隨時都要做好，下一秒談戀愛的準備！」，閃閃發光的眼神與甜美初戀系美顏，再度令人驚艷被網友們譽為「超絕甜妹」，甚至引發全網仿效風潮。


陳妍希代表作2：《不良笑花》

圖片來源：微博@新浪電視
圖片來源：微博@新浪電視

陳妍希繼《換換愛》之後隔年接下青春偶像劇《不良校花》當時的她出演女二「江蜜」是男主角「唐門」（潘瑋柏 飾）暗戀對象、女主角「蔣小花」（楊丞琳 飾）情敵。這也是陳妍希再度與楊丞琳合作，她們與男主角潘瑋柏話題投契，3人結為好友，17年來情誼不變呢！


陳妍希代表作3：《聽說》

圖片來源：台灣電影網
圖片來源：台灣電影網

2009年陳妍希參與國片《聽說》，扮演聽障奧運游泳選手「林小朋」、也是「林秧秧」（陳意涵 飾）姊姊，劇中的她因喉嚨嗆傷放棄參賽，直到4年後重新參加聽奧。陳妍希為此積極苦學手語，憑著清新自然的亮眼演出，獲得第46屆金馬獎最佳新演員入圍肯定。


陳妍希代表作4：《那些年，我們一起追的女孩》

圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye

陳妍希2011年飾演由知名作家九把刀作品改編的校園純愛電影《那些年，我們一起追的女孩》中的女主角「沈佳宜」，不僅助攻該劇締造12億驚人票房，同時也紅遍兩岸三地，被譽為「國民女神」、「初戀女神」，從此成為「白月光代名詞」，她也憑著該角提名第48屆金馬獎最佳女主角，再度開創演藝生涯里程碑。


陳妍希代表作5：《神鵰俠侶》

圖片來源：中天電視提供
圖片來源：中天電視提供

陳妍希在2014年武俠劇《神鵰俠侶》出演經典角色「小龍女」，因其圓潤娃娃臉與金庸原著中清冷出塵的形象有所差距，加上妝髮造型被部分網友戲稱為「小籠包」，引發巨大爭議，但陳妍希也因此劇與陳曉結緣成為夫妻，婚後生下兒子陳睦辰（小星星），高調戀愛、結婚的2人，是兩岸三地最受矚目的銀色夫妻之一。


陳妍希代表作6：《狙擊蝴蝶》

圖片來源：騰訊視頻提供
圖片來源：騰訊視頻提供

都說人生如戲，戲如人生！陳妍希今年2月份在與陳曉正式離婚後推出新作《狙擊蝴蝶》，她在劇中扮演剛經歷離婚、正努力重新建立生活與職業的溫柔大姊姊「岑矜」，性格知性婉約、善良暖心，她在人生至暗時刻收到鄉村少年「李霧」（周柯宇 飾）求助，在日益相處之下彼此漸生好感，最終決定勇敢面對心中深埋的情感，就此譜出一段浪漫姊弟戀。「岑矜」走出陰影，實現情感治癒與事業成長，也令陳妍希的演藝事業再登巔峰呢！


編輯推薦


｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#離婚 #陳曉 #陳妍希 #楊丞琳 #狙擊蝴蝶

月薪七萬，遺產稅卻要繳1,600萬?專家教你3招，避免財產最後歸國有

月薪七萬，遺產稅卻要繳1,600萬?專家教你3招，避免財產最後歸國有

2025-12-31 08:00 廖嘉紅

《Dcard》一篇求救文，有位網友因家人過世，面臨高達1600多萬的遺產稅，讓他相當苦惱。月入6-7萬的他，根本無法繳納這筆巨額稅款。

他上網爬過文遺產稅過期會罰錢 ，如果一直都繳不出遺產稅，拼命給他罰錢最後遺產會充公嗎？！」他很擔心。

許多網友看了紛紛表示羨慕，認為能繳這麼多遺產稅，代表祖產市值上億。「真希望我也能為這種事情來困擾」

「幸福的煩惱」、「台灣人很怕提前談遺產分配，不然這一千多萬你還能直接省下來」、「沒做好遺產規劃，就會變這樣，所以啊，預留稅源很重要的！ 

------

🎯不怕！R姐給你3招解法

網路上有人說，遺產稅可以延期，可以分期。但是，延期1600萬的遺產稅不會變少；可以分期，但1620萬分18期，每2個月要繳90萬，月收入7萬，每2個月要繳90萬，分期繳還是很難很難﹗

------

👉不怕！R姐給你3招解法：

✅1. 夫妻差額分配：配偶一方死亡後，生存配偶可以先行使夫妻剩餘財產分配請求權，降低遺產稅。

✅2. 實物抵繳：遺產稅應納稅額30萬元以上，繳納現金有困難者，可向國稅局申請實物抵繳，將土地以公告現值抵繳遺產稅。

✅3. 提供擔保，緊急出售部分遺產：申請分期繳納遺產稅，並用自己的資產向國稅局提供擔保，緊急出售部分遺產來繳稅。

------

🎯注意事項：

✅夫妻差額分配，需配偶還在，而且財產差距大節稅效果才會好。

✅實物抵繳的公告現值遠低於市價，很可能不划算。

✅提供國稅局擔保，需能提供易於變現且無糾紛的資產，且不動產急售不容易賣到好價。

------

🎯繳不出遺產稅，財產會充公嗎？

如果一直繳不出遺產稅，可能會面臨罰鍰、公告通知、公開拍賣，整個法律流程超過15年。

確實遺產稅一直沒完稅，沒完成繼承登記，最後真的就變國家的，網友的擔心並非全無依據。目前沒人繼承歸國有的土地面積已經超過金門。

💝R姐貼心提醒💝

R姐提醒你，財富傳承還是要預先規劃，才不會讓留給子孫的禮物變成驚嚇！而且禮物還分給國稅局一大半！😭😭

#發生在別人身上是故事

#發生在自己身上是事故

#遺產稅繳不出來怎麼辦

【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】

 【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】
 👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟

廖嘉紅

廖嘉紅

資深財務顧問、雙寶媽、與乳癌和平相處〉10年。 擅長協助風險管理與財富傳承諮詢，打造你的幸福人生。 ◆家族信託規劃顧問 ◆退休理財顧問 ◆國家級的人身與財產双證照 ◆投資及管理不動產豐富資歷 想看多認識我，請搜尋FB「R姐財富方舟」；想看更多文章點擊 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL

#繼承 #財富傳承 #繳不出遺產稅

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2025-12-17 10:10 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

2026 年為歲次 丙午馬年，五行屬火，象徵能量奔放、行動力強，但同時也暗藏急躁、衝突與情緒起伏，太歲星君坐鎮南方，流年火氣偏旺，整體社會氛圍積極卻不安定，容易出現「快而亂」的狀態。

命理專家 艾菲爾老師指出，犯太歲並非單純的壞運，而是一種「能量重新洗牌」的過程，當流年太歲與本命生肖產生衝、刑、害、破等關係時，代表生活中某些既有結構正在被推動改變，只要用對方式應對，反而能成為人生轉折的契機。

2026 年受到太歲磁場明顯影響的生肖共有五個：馬、鼠、牛、兔、雞，影響型態各有不同，關鍵在於「看懂提醒、順勢調整」。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

此文轉載自 艾菲爾老師臉書

生肖馬：值太歲、刑太歲

午午自刑，內在壓力特別重的一年

屬馬者迎來本命年，命理上稱為「午午自刑」，容易陷入自我拉扯的狀態，外表看似忙碌有衝勁，內心卻承受高度情緒內耗，艾菲爾老師提醒，今年最忌衝動行事，特別是辭職、投資與感情決定，務必多給自己冷靜期。

健康上須留意心血管、血壓與眼睛問題，情緒管理尤為重要。建議多參與喜慶或公益活動，將過盛火氣轉為正向行動，有助穩定整體運勢

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖鼠：沖太歲

子午對沖，人生轉彎幅度最大的一年

子午相沖代表強烈變動，屬鼠者在 2026 年特別容易遇到工作調整、搬遷、關係變化。與其被動承受，不如主動布局，把「沖」化為突破。

艾菲爾老師建議，可透過進修、旅行、轉換跑道來應驗變動能量，但投資與金錢決策務必保守，避免衝動冒險，健康上需注意心腎平衡與交通安全。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖牛：害太歲

暗中阻礙多，小人問題需留心

丑午相害，象徵暗箭與阻力。屬牛者今年容易感到努力被忽視，合作關係出現裂痕，或捲入流言是非，關鍵在於「低調行事、白紙黑字」。

艾菲爾老師提醒，所有合作與金錢往來都要留證據，避免口頭承諾。腸胃與消化系統為健康重點，作息與情緒穩定是基本功。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖兔：破太歲

關係與財務需要修補的一年

卯午相破，代表耗損與破局，艾菲爾老師說明屬兔者在 2026 年常有「差一步」的挫折感，尤其在人際與金錢上更需謹，避免替人作保、大額借貸，情感上也要學會放下不必要的執著。

健康方面須留意肝火、失眠與眼睛疲勞，多接觸藝術、文化活動，有助平衡情緒與能量。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖雞：害太歲、刑太歲

火金相克，口舌是非是關鍵課題

午酉相破又帶刑害，屬雞者今年在職場與社交場合容易因溝通不當引發衝突，艾菲爾老師提醒，「鋒芒過露」反而不利，保持謙和與彈性是保身之道。

健康上需注意呼吸道、肺部與皮膚問題，飲食避免過於辛辣，多親近自然水域有助調和能量。

編輯推薦

#金錢 #運勢 #犯太歲 #生肖運勢

