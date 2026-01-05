【中正紀念堂】藝術、人生與情人　全台首次沉浸式畢卡索光影展

畢卡索和他的繆思女神們在中正紀念堂展出囉！「永恆畢卡索」究竟藏著什麼樣的祕密，讓他的情人、藝術，還有生平，都這麼為人津津樂道？這次全台首次沉浸式畢卡索光影展，不但有七大展區，還有五大亮點，一起走進畢卡索的世界。

關於畢卡索，你認識多少？即使以前從資料上看到畢卡索的一生，但仍沒有親眼看過他的藝術，這次「永恆畢卡索」讓你一次看個夠，不但有畢卡索的藝術作品，還有他的繆思女神們，更不能錯過他的思想。

畢卡索的一生、愛情跟友情，在這裡都有詳盡的說明。

除了介紹畢卡索及作品，最讓人眼睛一亮的，是沉浸式的光影體驗，從畫中跳躍出來的《格爾尼卡》，加上現場音樂，更是讓人感到戰爭的無情。

畢卡索所呈現出來的藝術，代表了他人生的每個階段，不管是幼時受父親的影響，還是他的天賦，他的人生在藝術裡呈現淋漓盡致。抽象的立體派自由揮灑，就像是不肯安分的靈魂。

藍色時期、玫瑰時期、黑人時期以及晚期，後人從他的畫作看到他的一生。

有人形容他對藝術的精神就像鬥牛士，總是不斷突破，而這一點，就像他所畫的「鬥牛士」。

至於繪圖，畢卡索可以說什麼都能畫，在他小時候，畫得像大人，成年之後，再到人生晚期，越返璞歸真。

除了藝術，我對畢卡索更好奇的是他的感情史，他的感情跟他的藝術一樣豐富，費爾蘭迪、奧爾嘉、瑪麗、朵拉、伊娃、賈桂林、法蘭索瓦絲……

想要了解畢卡索，可以到你所不知道的畢卡索、時代巨浪中的藝術先鋒，想要觀看畢卡索的藝術，讓我們進入畢卡索畫廊：解構與重塑，格爾尼卡：戰爭的哀號深入了解他的反戰思想。

不可錯過的光影沉浸永恆畢卡索，想要展開生命對話，請到我是畢卡索，感情世界請到畫中的繆思。

當天還有由實踐大學服裝設計學系五位專任服裝構成老師，聯手打造的開幕服裝秀，展現從平面到立體的專業，創作核心是將畢卡索的藝術語言，轉譯為可穿戴的服裝，令人眼睛一亮！

畢卡索將這個世界打碎，然後重新組合，世界，因而流動了起來。

展覽日期：2026/01/01(四) ⎯ 2026/04/06(一)

展覽時間：週一到週日 10:00-18:00（17：00停止售票、入場）

展覽地點：中正紀念堂1展廳 (臺北市中正區中山南路21號)

