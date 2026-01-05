【護色洗髮精開箱】染燙族的毛躁困擾實在好頭痛🤯 BESDDO蓓詩垛香氛洗護實測，從洗髮開始養護髮色🫧

身為一個愛美的女生，常常忍不住去染髮、燙髮來變換造型，但隨之而來的代價就是——髮質真的很容易變得乾燥、毛躁，尤其是髮尾的分岔真的讓我好頭痛🤯

每次洗頭看到排水孔的斷髮，或是吹完頭髮後的「稻草感」，都覺得心好累

一直在尋找能夠「溫和清潔」又能「修護髮色」的產品，最近發現了一個專為亞洲氣候與環境設計的專業護理品牌——BESDDO 蓓詩垛

他們的理念是「從根本打造健康之美」，透過科學研發的植萃配方來照顧頭皮與髮絲

他們的洗護保濕組真的有一種在家做SPA的感覺，一定要來跟大家好好分享！🥳

首先登場的是這瓶顏值超高的「香氛垛垛柔順護色髮浴」！🫧

這瓶洗髮精主打護色保濕與輕盈蓬鬆，對於我們這種染燙受損髮質來說，最怕洗髮精清潔力太強把顏色洗掉，或是太滋潤導致頭皮扁塌。

BESDDO 這款髮浴添加了積雪草萃取，能溫和修護受損髮絲，還有保濕滋養成分

實際擠出來，質地非常透亮，加水輕輕搓揉後，泡沫非常細緻綿密🛁

洗頭的過程中最讓我驚豔的是它的質感香氛，不是那種廉價的化學香精味，而是一股很高級、很療癒的清香，洗頭的瞬間彷彿整天的疲勞都被水沖走了。

沖洗後，頭皮感覺很乾淨清爽，但髮絲卻不會乾澀打結，這點真的大加分！💯

洗完頭、將頭髮擦至半乾後，就是保養的黃金時間！

這瓶「免沖洗瞬效護髮精華」真的是我的懶人救星。

我有時候早上趕時間，或是晚上懶得等待沖洗式護髮，這瓶就派上用場。

它含有蜂蜜衍生物與胺基酸，能夠形成潤澤保護膜

我的使用方式是：在吹頭髮前，按壓適量塗抹在髮中到髮尾。

它主打抗熱修護，能幫頭髮隔離吹風機的高溫熱傷害🔥

質地非常輕盈，抹上去瞬間就被吸收，完全沒有黏膩感！

吹乾後的頭髮，那個光澤感真的讓我忍不住一直摸，原本毛躁的髮尾變得超柔順，真的有種「瞬效絲滑」的感覺！

給大家看一下使用BESDDO 洗護保濕組前後的差別！

原本乾燥像稻草的髮尾，在使用後明顯變得柔順有光澤，而且那種天使光圈✨

是真的看得到的！ 重點是，它針對台灣這種潮濕悶熱的氣候設計，所以洗完後頭皮很輕鬆，不會有厚重感，髮根也很蓬鬆。

如果你跟我一樣是染燙受損髮，或是長期受毛躁困擾，真的非常推薦試試看BESDDO 蓓詩垛

從洗髮開始養護，搭配後續的精華或噴霧，養成亮麗秀髮真的 SO EASY！🥰

