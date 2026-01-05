咖啡杯直接變藝術品！蜷川實花睽違 10 年來台，全家聯名美到犯規還能折門票

咖啡杯直接變藝術品！蜷川實花睽違 10 年來台，全家超美聯名還能折門票。圖片來源：聯合數位文創提供

2026 年開年最吸睛的藝術跨界合作正式登場。日本當代最具影響力的藝術家蜷川實花，睽違 10 年將在台舉辦全新大型個展《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》，並攜手全家便利商店 Let's Café、Let's Tea 推出期間限定「絕美花影杯身與杯套」，自 1 月 7 日起全台上市，讓藝術不只走進展場，也融入日常的一杯咖啡與茶飲之中。

蜷川實花海外最大規模沉浸式光影藝術體驗展《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》，1月17日於台北華山盛大開展。圖片來源：聯合數位文創提供

把蜷川美學帶著走！全家推出 4 款花影限定杯身、杯套

為迎接新年與展覽登場，全家便利商店與蜷川實花展攜手推出 3 款限定杯身（特大杯、中杯）與 1 款限定杯套，將蜷川實花最具代表性的「花」作為主題，讓消費者在城市一隅也能感受濃烈而明媚的藝術氛圍。

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》與全家便利商店攜手合作限定杯身、杯套1月7日起全台上市。圖片來源：聯合數位文創提供

本次合作視覺皆由蜷川實花親自監修挑選，包括滿版鮮紅的大理花、靛藍天空中盛放的繁花、濃烈綻放的七彩花朵，以及本次展覽主視覺「陽光、蝴蝶與滿天櫻花」，四款風格截然不同，卻同樣充滿生命力，完美呈現「蜷川美學」華麗又細膩的色彩語言。限定杯身與杯套自 1 月 7 日起於全台全家便利商店陸續上架，實際到貨時間依各門市為準，預期將掀起一波收藏熱潮。

展區《生命的殘骸》一隅。（意大利威尼斯博拉尼宮）圖片來源：聯合數位文創提供

海外最大規模登台！沉浸式光影藝術只在台北展出

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》為蜷川實花海外最大規模的沉浸式光影藝術展，並與日本科技藝術團隊 EiM 聯手打造。展覽以「彼岸」與「此岸」為主題，透過五彩斑斕的花海、超過 2,000 條水晶串飾、720 度無限延伸空間、夢幻垂墜巨型掛布等八大展區，構築出介於現實與想像之間的感官世界。

展區《光之細語，色彩之夢》蜷川實花展精心佈置約 2,000 條水晶花串，隨著光影律動，宛如進入珠寶盒般迷離世界。（日本京都市京瓷美術館）圖片來源：聯合數位文創提供

這次不僅是蜷川實花睽違 10 年再度來台，也是她創作風格全面進化後的重要展覽，台北成為唯一海外展出城市，吸引眾多藝術迷高度關注。

憑限定杯身買門票更優惠！咖啡+藝術雙重好康開跑

為讓更多人輕鬆走進展覽，全家 Let's Café 也同步推出雙重限時優惠。自 1 月 7 日至 2 月 3 日，購買經典咖啡大杯以上全品項，第二杯可享 79 折；單品咖啡全品項則享 第二杯半價。

而自 1 月 17 日至 2 月 28 日，只要持本次合作的展覽限定杯身或杯套至展覽現場票亭購票，即可享 450 元限定優惠價（原價 490 元），讓一杯咖啡成為走進藝術展的入場券。

1月17日至2月28日持展覽限定杯身、杯套至現場票亭購票，還可享450元限定優惠。圖片來源：聯合數位文創提供