音痴、蹲不住、差點中暑也要唱！陳亞蘭《女俠俱樂部》歌仔戲實境節目來了

「不敢算成本，也要做到對得起觀眾」陳亞蘭拚了！《女俠俱樂部》歌仔戲實境節目正式開鏡。圖片來源：尊鵬國際有限公司

由金鐘視帝陳亞蘭領軍、台灣首部以歌仔戲為核心的實境綜藝《女俠俱樂部》正式開鏡。這不只是一檔節目，更像一場文化冒險，鏡頭跟著藝人們LONG STAY深入地方，用最貼近生活的方式，讓傳統藝術重新被看見、被感受、被記得。

《女俠俱樂部》集結王彩樺、白雲，以及金鐘視帝莊凱勛、謝雨芝（DORA）等橫跨世代的卡司，走進社區、宮廟與人群，把歌仔戲從舞台搬進日常。陳亞蘭直言，歌仔戲本來就不只是表演，「它有宮廟文化、辦桌人情、忠孝節義，這些都是非常台灣、也非常動人的東西。」她希望透過實境綜藝，讓世界看到歌仔戲真正活著的樣子。

「不敢算成本，也要做到對得起觀眾」陳亞蘭拚了！《女俠俱樂部》歌仔戲實境節目正式開鏡。圖片來源：尊鵬國際有限公司

節目開鏡當天，現場氣氛卻比想像中更動人。《女俠俱樂部》同步結合公益行動，邀請節目成員探訪獨居長者，走進社區據點與長輩家中，親自邀請他們參與歲末聚會。超過 200 位弱勢與獨居長者齊聚同歡，在志工協助接送下，看歌仔戲、互動聊天，笑聲與掌聲交織成最溫暖的畫面。陳亞蘭說，希望在寒冬裡，讓長輩知道「他們沒有被遺忘」。

「不敢算成本，也要做到對得起觀眾」陳亞蘭拚了！《女俠俱樂部》歌仔戲實境節目正式開鏡。圖片來源：尊鵬國際有限公司

談到節目卡司組合，陳亞蘭笑說：「我們不是做老摳摳的節目。」她刻意找來年輕世代一起學、一起撞，讓歌仔戲不只是懷舊，而是正在發生的事。王彩樺也感性表示，歌仔戲是很多人從小「吃飯配著看」的共同記憶，劇中傳遞的價值，至今仍能教化人心，「希望年輕人能重新認識它的魅力。」

只是，真正走進歌仔戲世界，才知道這條路一點都不輕鬆。莊凱勛坦言自己最怕唱歌，「我是音痴。」首次挑戰歌仔戲基本功，笑中帶淚，他直呼陳亞蘭像「定海神針」，救了快崩潰的自己。謝雨芝則自嘲只是 KTV 歌手，從假音唱法轉進歌仔戲發聲，連馬步都蹲不住，一度懷疑人生，卻在陳亞蘭不斷鼓勵下，慢慢唱進角色的情感深處。

「不敢算成本，也要做到對得起觀眾」陳亞蘭拚了！《女俠俱樂部》歌仔戲實境節目正式開鏡。圖片來源：尊鵬國際有限公司

王彩樺為了節目從最基本的蹲馬步、跑圓場練起，在高溫下操練到差點中暑，回家刮痧滿身黑青，她苦笑說：「這不是綜藝，是修行。」她回憶過去與陳亞蘭合作歌仔戲舞台劇，壓力大到圓形禿，每天都怕沒聲音，「差點連歌都不會唱了。」白雲則分享過去男扮女裝演歌仔戲的經驗，自嘲「亞蘭姐嫌貨才會買貨」，現場笑聲不斷，但他也坦言開刀後身體狀況有限，面對歌仔戲基本功時格外緊張。

「不敢算成本，也要做到對得起觀眾」陳亞蘭拚了！《女俠俱樂部》歌仔戲實境節目正式開鏡。圖片來源：尊鵬國際有限公司

被問到節目製作成本，陳亞蘭只說一句：「不敢算。」歌仔戲需要完整劇團、文武場樂師，她直言自己做事只有一個原則——對得起觀眾，「只要花得起，就算貼錢也沒關係。」她形容學歌仔戲就像煮一道好菜，不是學一招半式，而是從基本功開始天天練，最後站上售票舞台，讓觀眾用買票來檢驗成果，「做不好，觀眾真的會退票。」

「不敢算成本，也要做到對得起觀眾」陳亞蘭拚了！《女俠俱樂部》歌仔戲實境節目正式開鏡。圖片來源：尊鵬國際有限公司

王彩樺更霸氣力挺，直言連酬勞都沒提，「沒有錢都沒關係！」一句話，道盡這群人為了歌仔戲，願意一起拼、一起撐的決心。當實境節目遇上傳統戲曲，《女俠俱樂部》不只是綜藝，而是一場把文化帶回生活的行動。這群人用汗水、用陪伴、用真心，替歌仔戲開了一條新的路。