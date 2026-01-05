金宣虎終於回來談戀愛！《愛情怎麼翻譯？》金宣虎×高允貞×日本男神福士蒼汰虐心三角戀曝光

《愛情怎麼翻譯？》劇照。Netflix提供

Netflix 今（5）日正式釋出全新韓國浪漫喜劇《愛情怎麼翻譯？》完整預告，由金宣虎、高允貞攜手主演，並確定於 1 月 16 日在 Netflix 全球獨家上線。預告一曝光，立刻引發劇迷熱議，不只因為高顏值組合終於同框，更因為這趟橫跨多國的「愛情翻譯之旅」，從第一秒就寫滿曖昧、拉扯與心動。

《愛情怎麼翻譯？》講述精通多國語言、個性沉穩內斂的口譯員周浩鎮（金宣虎飾），與坐擁千萬粉絲、卻始終難以說出口真心的頂流明星車茂熙（高允貞飾）之間的戀愛故事。兩人因工作結識，隨著行程穿梭於韓國、日本、加拿大、義大利等地，看似距離拉近，卻也一次次在「理解」這件事上撞牆。

《愛情怎麼翻譯？》劇照。Netflix提供

預告中最揪心的一幕，莫過於浩鎮能流利翻譯各國語言，卻在面對茂熙時頻頻遲疑；而被全世界喜愛的茂熙，反而最不擅長表達自己的感情。一句句尚未出口的告白、一次次欲言又止的停頓，讓整段關係始終停留在曖昧臨界點。

《愛情怎麼翻譯？》劇照。Netflix提供

就在兩人逐漸靠近之際，劇情再投下震撼彈——日本人氣男星福士蒼汰飾演的「日本浪漫王子」黑澤博登場，與茂熙因實境節目結緣，甚至在預告中直接以日語告白：「我真心喜歡茂熙小姐。」這段跨國三角關係，也讓身為口譯員的浩鎮陷入最殘酷的選擇：當專業與私心正面衝突，他是否還能「如實翻譯」這份感情？

《愛情怎麼翻譯？》劇照。Netflix提供

在宛如明信片般的異國場景之下，預告並未著墨浮誇橋段，而是聚焦角色內心的細微波動：告白前的沉默、不安被瞬間捕捉的眼神，以及那些勝過千言萬語的貼心陪伴。畫面中也短暫帶到「都拉美」一角，正是這個角色，讓茂熙一舉躍上國際舞台，也成為她人生的重要轉折點。

《愛情怎麼翻譯？》劇照。Netflix提供

同步公開的主海報中，浩鎮與茂熙佇立於義大利街景，兩人之間漂浮著多國語言書寫的「愛」，象徵他們最想學會、卻也最難理解的，其實不是語言，而是彼此的心。

《愛情怎麼翻譯？》劇照。Netflix提供

《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎（《海岸村恰恰恰》、《Start-Up：我的新創時代》、《苦盡柑來遇見你》）、高允貞（《還魂》、《Sweet Home》、《機智的住院醫生生活》）主演，並由打造《主君的太陽》、《德魯納酒店》、《還魂》的王牌編劇洪貞恩、洪美蘭（洪氏姊妹）執筆，搭配以《紅丹心》展現細膩影像風格的導演柳英恩執導，卡司與製作陣容一字排開，話題度早已拉滿。

《愛情怎麼翻譯？》劇照。Netflix提供

值得一提的是，這也是金宣虎復出後，首度再度擔綱愛情劇男主角。從《海岸村恰恰恰》掀起全民戀愛風暴，到近年在《暴君》、《苦盡柑來遇見你》中逐步回歸螢光幕，這次他重新站上浪漫劇核心位置，也被外界視為「情感代表作回歸」。

世上語言很多，但愛情，始終是最難翻譯的一種。《愛情怎麼翻譯？》能否再創《海岸村恰恰恰》級別的追劇熱潮？1月16日，上線後自有答案。