宮﨑駿85歲生日 顛峰代表作《魔法公主》全新IMAX 4K修復版登場。圖片來源：甲上娛樂提供

獲譽「宮﨑駿顛峰代表作」的吉卜力經典動畫《魔法公主》，全新 IMAX 4K 修復版確定登上台灣大銀幕！吉卜力工作室台灣獨家發行片商甲上娛樂今（1/5）特別選在宮﨑駿85歲生日之際，正式宣布這項影迷期待已久的重磅好消息！《魔法公主》IMAX 4K修復版將於1月23日在台磅礴上映，4K數位修復版則接續於1月29日登場。此為吉卜力經典鉅作首度以IMAX、4K規格呈現，除了高解析細緻畫質以外，音色也更為清晰，更添電影觀賞沉浸感，全面在大銀幕釋放震撼魅力！邀請觀眾以最極致頂級的視聽規格，再次走進宮﨑駿筆下的壯闊世界。

宮﨑駿作品風靡全球，回顧吉卜力正式打入國際市場的重要里程碑，正是他於1997年推出的吉卜力第十部動畫長片《魔法公主》。電影上映當年即創下日本影史最高票房 193 億日圓紀錄，並在 2020 年重映後累積票房突破202億日圓，至今仍被譽為宮﨑駿生涯中最具規模、也最具思想重量的代表作之一。

宮﨑駿以原始森林、神祇與人類衝突構築出的《魔法公主》，本就需要「被包圍」的大銀幕觀影體驗，才能感受其壓迫感與重量。透過 IMAX 大銀幕，森林不再只是背景，而是向觀眾延伸而來的生命體，每一次風聲、每一束光影，都讓人重新意識到大自然的巨大與人類的渺小。

為了讓《魔法公主》能在 IMAX 大銀幕上呈現最接近原始創作的視聽體驗，吉卜力工作室特別製作全新的4K數位修復母帶。此次修復計畫源自北美發行商希望以更高規格放映吉卜力作品的提案，面對現今戲院全面 4K 化的放映環境，吉卜力選擇不再仰賴2K影像即時升頻，而是親自掌握影像品質，打造原生 4K 版本，確保在 IMAX 大銀幕上得以展現更完整的視聽覺層次與沉浸感。

台灣片商同步曝光 IMAX 版主視覺海報，畫面以幽深濃密的原始森林為主體，自天而降的光束宛如神域降臨，魔法公主小桑與山犬神莫娜並肩而立，呼應電影探討的人類與自然衝突與共存命題。小桑直視前方、戴著象徵人神界線的紅色面具，而散落林間的木靈靜靜注視一切，彷彿邀請觀眾再次踏入這片既壯麗又殘酷的奇幻冒險。

《魔法公主》全新 IMAX 4K 修復版將於1月23日在台磅礡上映，4K 數位修復版於 1 月 29 日接續登場，邀請影迷以最接近原始創作精神的規格，重返這部影響無數世代的吉卜力經典。更多電影相關資訊，請鎖定甲上娛樂官方社群平台。