劉瑞琪《整形過後》離世逼哭觀眾！安心亞喪母崩潰人間蒸發 温昇豪「零台詞擁抱」成最痛救贖

《整形過後》劇照。圖片來源：六魚文創

「如果是真心喜歡一個人，不會因為對方鼻子高一點、眼睛大一點就更愛她！」《整形過後》最新劇情中，夢多（大谷主水）飾演的「德明」無視伴侶徐千京的意願，逕自依照個人喜好替對方挑選胸部假體，引爆診間衝突。張榕容飾演的整外女醫「楊雅頌」當場冷回：「手術你來就好，我幫你做一個很舒服的胸部。」一語戳破控制型愛情，瞬間在網路炸鍋。精華片段一天塗破120萬人點閱，網友狂讚「醫生好帥」、「這種人診間真的超多」、「一句話講完所有恐怖情人」。

2026年話題醫療愛情影集《整形過後》第 7、8 集播出後持續發酵，不僅穩坐LINE TV 台劇、台灣大哥大 MyVideo 戲劇榜冠軍，更深受25至64歲女性觀眾喜愛。

夢多在劇中於健身房端詳自己與伴侶的「完美體態」，神情滿是自信與得意，將角色極度自戀卻忽略他人感受的盲點演得入木三分。他坦言，這個角色最困難的不是體能，而是心理層面，「我只專注自己的身體進步，卻完全沒看到對方其實不想改變，要演出這種過度愛自己、卻看不見他人感受的狀態，是最大的挑戰。」

首次與夢多合作的徐千京則透露，原本以為對方較為嚴肅，實際合作後才發現夢多相當投入、也很貼心，「他其實是一個很有親和力的演員。」她也分享，《整形過後》是她睽違六年再度回到螢光幕前的作品，這段空白期曾讓她對表演失去信心，甚至一度動念放棄，「是這部戲，讓我覺得也許還可以再為表演多堅持一下。」

另一條讓觀眾淚崩的情感主線，則是金鐘影后劉瑞琪飾演的「永馨」。角色在晚年決心完成性別轉換，卻不敵病魔離世，成為第7、8 集中最揪心的情節之一。劉瑞琪表示，永馨心中唯一放不下的始終是女兒「蘇菲」（安心亞 飾），「我知道女兒的心情，所以選擇用開心的樣子，藏起對她的歉意。」

她希望觀眾看到的永馨，即使病痛纏身、即使面對性別重置手術的恐懼與抉擇，「呈現出來的永遠是一道溫暖的光，那是她留給女兒的愛。」

談到詮釋角色在「手術風險」與「生命延續」之間的掙扎，劉瑞琪坦言起初其實難以理解，「為什麼有人願意冒生命危險去做這樣的選擇？」她為此大量觀看當事者的真實分享影片，才逐漸理解那份源自內在認同的迫切與痛苦，也重新看見過去被忽略的生命經驗。

劇情同時推進安心亞飾演的「蘇菲」在母親離世後全面崩潰，陷入重度憂鬱甚至人間蒸發。温昇豪飾演的「江浩宇」在 KTV 找到獨自唱歌爆哭的她，兩人沒有一句對話，只是緊緊相擁，成為蘇菲失去母親後唯一的支撐。安心亞透露，這場戲的情緒處理與原本想像完全不同，反而是壓抑後的釋放，「拍的時候壓力很大，但完成後收穫很多。」

然而，江浩宇與楊雅頌為了協助老翁喚回失智妻子的記憶，當眾上演「下跪求婚」戲碼，卻在情緒交錯下意外點燃塵封舊情，兩人情不自禁吻了下去，並被安心亞與江浩宇的女兒當場撞見，場面瞬間失控。江浩宇夾在過去與現在之間進退失據，加上先前自曝罹患聽神經瘤的病情是否真的走向悲劇，也成為下週大結局最令人揪心的關鍵伏筆。

《整形過後》由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導。每週六晚間9點於公視頻道首播連播2 集，晚間11點同步於公視+、LINE TV、台灣大哥大 MyVideo、Hami Video 上線，後續也將於八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視播出。