Netflix《百萬人推理》6大看點整理！鄭伊健回歸台劇、超狂卡司曝光，上線日這一天

圖片來源：Netflix提供

Netflix 跨世代推理偵查影集《百萬人推理》，正是從這樣的現實焦慮出發，將網紅生態、匿名預言與經典刑偵結構交織成一場「全民參與」的致命推理，隨著資深刑警與百萬網紅被迫聯手、網路輿論全面介入，這不只是一樁找兇手的案件，而是一場關於世代差異、聲量操控與人性選擇的對照實驗，這次鄭伊健回歸台劇光看預告就已經讓人期待不已，來看看此部亮點有哪些？

亮點1：鄭伊健回歸台劇 搭配 百萬網紅世代，一場被「預言」操控的致命推理

在短影音、直播、公審文化全面滲透日常的時代，如果「網路預言」真的百發百中，會是一場奇蹟，還是一樁精密設計的犯罪？Netflix 跨世代推理偵查影集 《百萬人推理》 正是從這個問題出發，結合網紅生態、死亡預言與經典刑偵元素，正式宣布將於 2026 年 2 月 12 日 全球獨家上線，瞄準春節檔期，成為年初最具話題性的華語影集之一。

亮點2：鄭伊健久違回歸台劇，對戲新世代網紅男神

本劇最大亮點之一，莫過於 鄭伊健 久違出演台劇，飾演行事孤僻、憑直覺辦案的資深刑警「陳家任」。角色設定不走花俏路線，卻在槍戰、追車與近身動作戲中展現俐落身手，也讓不少影迷直呼：「熟悉的伊健哥回來了。」

與他正面交鋒的，則是新世代百萬網紅代表——由 婁峻碩 飾演的直播主「柚子」。一個靠經驗與直覺破案的老派警探，一個深諳流量與網路操作的百萬網紅，兩人被迫聯手，卻也在合作過程中逐漸揭開彼此不為人知的過去。

亮點3：「死亡預言」成真，連環殺人案席捲全網

故事從一場震撼社會的槍擊事件展開。百萬網紅魏言（蔡凡熙 飾）在警局外開槍示威，卻遭陳家任反制重傷。事件畫面在網路瘋傳後，引爆輿論審判，資深刑警反而成為被肉搜、被撻伐的對象。

關鍵在於，一名從未露臉、戴著詭異面具的匿名預言家「巴巴女巫」，竟事前精準預測了所有事件的發生。隨著多起命案接連「命中預言」，科技犯罪偵查隊女警李欣屏（李霈瑜 飾）察覺，這並非巧合，而是一場針對網紅族群的連環殺人案。

亮點4：百萬網紅集結，網路成為第二個犯罪現場

《百萬人推理》另一個高度貼近現實的設定，是讓「網友參與辦案」。劇中多位人氣網紅角色輪番登場，包含婁峻碩、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒，以及真實網紅 阿翰、千千 等人，形成聲量驚人的「百萬推理現場」。

案件線索不只存在於犯罪現場，也藏在直播留言、影片剪輯與輿論風向中。當推理人數突破百萬，真相與操控之間的界線，反而更加模糊。

亮點5：不只是犯罪劇，更是世代對話

由編導 蘇文聖（蘇三毛） 操刀，《百萬人推理》並未只停留在「誰是兇手」的層次，而是試圖回應一個更大的命題：在流量至上的時代，真相是否還有重量？

製作團隊將網紅的壓力、創作者的焦慮，以及世代之間對「影響力」的理解差異，寫進角色關係中。當老派刑警必須借助網路力量辦案，新世代網紅也開始質疑自己所掌握的權力，推理本身，成了彼此理解與和解的過程。

亮點6：春節檔必追名單，推理迷不可錯過

融合懸疑、動作、網路文化與世代衝突，《百萬人推理》不只是一部犯罪影集，更像是一面照向當代社群生態的鏡子。當預言成真、流量成為武器，每一個點擊、每一次轉發，或許都正在推動下一起事件的發生。

Netflix《百萬人推理》將於 2026 年 2 月 12 日全球獨家上線。

編導：蘇文聖（蘇三毛）

監製：陳志炫、吳孟謙

製作人：張雅婷

主演：鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰 （阿翰）、洪千淑 (千千）、林羿禎 （琳妲）、江治緯 （草爺）、伍嘉緯 （鐵牛）

上線日期：2026年2月12日