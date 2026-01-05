短影音平台促進翻紅！郭靜的〈愛情訊息〉於中國音樂排行榜高居不下！

via 福茂唱片's YouTube

Hi there，近期短影音平台帶紅歌曲的例子太多，就連最先開始發展的中國 APP 抖音也一樣，郭靜在第一張專輯《下一個天亮》(2008) 中的第六支主打單曲〈愛情訊息〉，最近因為抖音的關係在中國像是酷狗音樂、網易雲音樂等的各大音樂平台，其中的排行榜靠前位置高居不下，這應該是郭靜本人都沒有想過的事情，畢竟當初在專輯中雖然也號稱是主打單曲，但已經到了第六首，基本上已經有些賭看看的心態了，而當時的成績及傳唱度也確實不如其他更紅的單曲。

〈愛情訊息〉和其他再次翻紅的歌曲有點不一樣，其他歌曲翻紅的原因大都是因為短影音的舞蹈、行為挑戰，也就是會因為用戶持續進行的翻拍挑戰而更加廣為人知；不過〈愛情訊息〉卻是因為短片背景音樂的運用而翻紅，在近期很多解說、解析短影片中只要是有關情愛、浪漫方面的題材，就有很高的機率會使用〈愛情訊息〉這首歌，這也促使用戶們在聽到這首歌時，因為覺得好聽而去搜尋，最後達成了這首歌在音樂平台上翻紅的結果。

在重新溫習這首〈愛情訊息〉時，除了本就熟悉的詞曲，有個對於曲風的分析蠻吸引我的，它說這首歌的曲風在大家都認為的流行曲風之外，還包含了華語樂壇比較少見的 Trip-Hop 風格，蘊含了迷幻、節奏較慢的電子元素，中文翻譯成「神遊舞曲」，老實說這是我沒有聽過的名稱，不過仔細想想、對比和〈愛情訊息〉相似的路線，確實有聽過相似的曲風，而在了解到該種曲風的細節之後也可以感受到，郭靜是真的將這樣的氛圍詮釋得很好。

在〈愛情訊息〉裡很直白地就傳達出對於愛人深刻的愛戀，即使歌曲節奏是緩緩而行，不過歌詞裡的直球對決是很符合少女心事的，將陷入愛情裡的那種粉紅泡泡表達得很好。在歌詞、曲風相互襯托得很好的同時，我也蠻喜歡詞句間有種層層堆疊的感覺，並不是那種越疊越高的類型吧，而是像海浪那般不斷地銜接而上、一波接著一波的感覺，這讓整首歌不需要去特別營造層次感，而是層次會自動接踵而至，這樣會在聽感上產生很舒服、想一直聽下去的感覺。

〈愛情訊息〉的 MV 是以郭靜現場演唱的影片還有一幕固定的場景剪接而成，這是當時蠻常見的手法，到了專輯比較後段的宣傳，就會用這樣的方式拍攝 MV 好節省一些成本，所以這部我也談不上喜不喜歡，因為在我看來其實就是唱片公司交差的影片罷了。而值得一提的是，因為〈愛情訊息〉的翻紅，去年底時郭靜特地釋出了現場演唱的音訊〈愛情訊息 (LIVE)〉(2025)，用歷經了多年、近期的聲音詮釋起來，依然是非常動人的啊！

雖說郭靜已經很久沒有發行完整的專輯了，不過他一直有在各個演出現場活動，自己也有陸續展開巡迴演唱會，所以其實也不像是離開大家耳朵很久的感覺，如今本就擁有一定基礎人氣的他因為〈愛情訊息〉再次受到注意，未嘗不是個發行新作品的好機會呢？又或許他會選擇在中國參加一些大型節目再次衝一波人氣呢？我認為不管下一步是哪種舉動，成功再擄獲新一批粉絲的機會都是很大的，因此我很期待他會乘著這股風潮再規劃點什麼新活動啊！

