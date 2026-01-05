經典動畫也能這麼奢華？《天使之卵》押井守×天野喜孝神作回歸，首週特典海報欠收藏！圖片來源：甲上娛樂提供

日本動畫史上最神祕、也最具象徵性的經典之作《天使之卵》，迎來誕生 40 週年。由《攻殼機動隊》導演押井守攜手《Final Fantasy》系列美術指導天野喜孝打造的這部傳奇動畫，確定將於 1 月 9 日 在台推出 40 週年 4K 紀念版，並同步公開上映首週限定特典，兩款特殊工藝 A3 海報一亮相，就讓影迷陷入選擇困難。

《天使之卵》是押井守導演的首部原創動畫長片，於 1985 年以 OVA 形式問世。全片幾乎沒有明確對白，以近乎單色的畫面構成、僅約 400 個鏡頭的極簡敘事，建構出一個充滿宗教隱喻與哲學象徵的世界觀。多年來，作品被譽為動畫史上最具影響力的藝術電影之一，也成為無數創作者反覆致敬與討論的精神原點。

《天使之卵》迎來 40 週年，導演押井守親自監修 4K 修復。圖片來源：甲上娛樂提供

《天使之卵》將於1月9日全台震撼上映40週年4K紀念版。圖片來源：甲上娛樂提供

為紀念 40 週年，押井守親自監修 4K 修復版本，並同步推出杜比全景聲與杜比視界格式，讓影像層次與音效細節全面升級。該版本已於去年 11 月在日本與美國上映，日本上映 10 天票房突破 3700 萬日圓，美國則在僅約 400 家戲院上映的規模下，短短兩天便創下約 67 萬美元票房，首週直接衝上美國票房排行榜第 4 名，再次證明其跨世代的影響力。

《天使之卵》杜比限定版 A3 燙金海報採局部燙金工藝，並搭配霧油處理，呈現絲絨般細緻手感。圖片來源：甲上娛樂提供

在台灣的特典規劃上，凡於 1 月 9 日至 1 月 15 日 期間購買《天使之卵》上映首週一般版電影票 1 張，即可兌換「美版原文 A3 夜光海報」1 張。該款海報以霧油與局部上光處理營造層次感，關燈後更會浮現幽幽夜光，將作品的孤寂與神祕氣息推向極致，數量有限，送完為止。

首週特典公告：凡於 1 月 9 日至 1 月 15 日期間購買《天使之卵》上映首週一般版電影票 1 張，即可兌換「《天使之卵》美版原文 A3 夜光海報」1 張。圖片來源：甲上娛樂提供

《天使之卵》美版原文A3夜光海報(左圖)關燈後散發幽幽綠色夜光(右圖)，將作品獨有的神秘與詭譎氛圍推向極致。圖片來源：甲上娛樂提供

此外，自 1 月 9 日 起凡購買《天使之卵》任一杜比場次電影票（Dolby Cinema、Dolby Vision＋Atmos、Dolby Atmos），即可獲得「杜比限定版 A3 燙金海報」1 張。海報片名與杜比 Logo 採用局部燙金工藝，搭配霧油處理，呈現低調卻極具存在感的貴氣質感，為杜比版本專屬收藏逸品。兩款特典無法合併領取，皆為限量發送。

首週特典公告：自 1 月 9 日起上映期間，凡購買《天使之卵》任一杜比場次電影票 1 張，即可獲得「杜比限定版 A3 燙金海報」1 張。圖片來源：甲上娛樂提供

《天使之卵》描述一名少女守護著神秘巨蛋，深信其中孕育著天使；一名背負十字槍的少年為追尋夢中巨鳥來到荒廢城市，兩人在靜謐世界中產生微妙連結，卻在某個夜晚迎來命運轉折。這部被視為「必須在電影院重看一次」的動畫經典，將於 1 月 9 日 以 40 週年 4K 紀念版在台震撼上映，杜比全版本同步登場。