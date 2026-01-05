文總《2026 WE ARE 我們的除夕夜》超強跨界卡司曝光

文化總會製作、三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》（下稱《WE ARE》），今（5）日舉辦錄前記者會，演出藝人苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續四年擔綱主持的吳姍儒Sandy一同亮相，文化總會也預告，今年節目共規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子，從音樂、綜藝到跨界演出，陪伴觀眾一路守歲迎新年，保證精彩得連轉台的機會都沒有！

《WE ARE》致力打造9歲到99歲都有共鳴的節目內容，從設計、文化到娛樂層面，持續挑戰大型除夕節目的可能性，文總強調，《WE ARE》的每一段演出皆為節目量身打造，讓不同世代、不同背景的觀眾，都能在除夕夜找到屬於自己的共鳴，也讓表演不只是被放在同一個舞台上的「拼盤式」呈現，而是真正為「這一夜」而存在。

節目開場規劃氣勢磅礴的台灣饒舌與金曲歌后黃妃夢幻共演，美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台，為除夕夜揭開最熱鬧的序幕。隨後找來黃金搭檔許效舜、苗可麗，打造僅此一場的「綜藝夜總會」，並邀請羅時豐、孫淑媚、李千娜強勢助陣，重現經典綜藝的歡樂氛圍；緊接著帶領觀眾走進回憶漩渦「玉女時代」，由方季惟、陳明眞兩大玉女掌門人領銜演出，喚起跨世代的青春記憶。

去年觀眾最愛的KTV段落，今年再度回歸，由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格接連獻上男女對唱金曲，讓全家人在年夜飯後一起開嗓高歌。每年備受期待的國際共演，則邀請首次登上《WE ARE》舞台的徐懷鈺，攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種的華麗演出；畢書盡、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿也將結合島嶼四季變換與紙雕藝術等視覺設計，與交響樂團共同譜出福爾摩沙的壯闊之美。

此外，Marz23將帶領橫掃各項國際賽事冠軍的台灣運動小將帥氣登場，接受全民的歡呼與喝采；AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA，不只帶來勁歌熱舞，更要從80年代跳到現代，將除夕夜變成我們當年最熟悉的「舞曲大帝國」；演唱《火影忍者》主題曲的日本樂團FLOW，也將與icyball冰球樂團帶來熱血沸騰的國際共演；節目尾聲，魏如萱化身深夜DJ，以「心情點播」的方式，陪伴電視機前的觀眾迎向嶄新的一年。

文總提供

文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》將於2月16日晚間8時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送，詳細資訊請關注文化總會Facebook、Instagram粉絲專頁。