99%的人都穿錯！羽絨外套內搭「這一件」最保暖，日本專家揭冬天正確穿法

天氣一冷，大家的第一反應幾乎一致：圍巾戴上、羽絨穿好、靴子換厚、暖暖包貼滿。但你有沒有想過，同樣是圍巾、同一件羽絨外套，為什麼有些人就是特別暖？答案其實不在「穿多少」，而在「怎麼穿」。

日本電視台TBS的節目報導中，由古賀由紀夫（東京服飾専門学校）親揭冬天保暖穿搭法則，透過實測與熱顯像觀察，表示不同服裝配件對保暖效果有著明顯差異，如果穿錯保暖程度比想像中更大，快來看看怎麼穿最保暖！

1. 圍巾怎麼圍差很多

多數人圍圍巾時，不外乎隨手繞一圈，或像打領帶一樣固定住，但實測結果顯示，最保暖的圍法，其實是「單圈折疊圍法」。

這種圍法會讓圍巾在頸部形成四層包覆，相較常見的雙圈或交叉圍法，能更有效鎖住脖子周圍的暖空氣。頸部正是人體重要的散熱區之一，大血管集中，只要這個部位保暖，血液循環自然改善，溫度也能一路帶到手腳末端。

有趣的是，熱顯像畫面甚至顯示，採用單圈折疊圍法時，連手部輪廓都比其他圍法更清楚地呈現暖色，換句話說，圍對圍巾，影響的是整個循環系統，而不只是脖子本身。

圖片來源：ena ig、宋雨琦 ig

天冷時把厚毛衣塞進羽絨外套，幾乎是多數人的直覺選擇，但結果可能正好相反，實測顯示，羽絨外套內搭薄款上衣，反而比厚毛衣更保暖。

原因在於羽絨真正的保暖原理，是「利用人體體溫加熱羽絨內的空氣層」，如果內層衣物太厚，反而阻隔了體溫傳導，讓羽絨無法被有效加熱。

這也解釋了為什麼有時明明穿得很多，卻還是覺得冷，與其層層堆疊，不如讓羽絨發揮它原本的功能，薄而不阻熱，才是關鍵。

圖片來源：ena ig

3. 靴子選大一點，腳真的比較暖

關於鞋子的保暖，多數人會認為「越合腳越好」，但測試結果卻指出，稍微大一點尺寸的靴子，腳部溫度反而更高。

原因在於鞋內空間增加後，腳會自然產生微小活動，與鞋內產生的摩擦能促進血液循環，讓腳底溫度上升，不論是靴子、雪靴，甚至男性皮鞋，結果都相當一致。

不過，這種「暖」也有代價，鞋內溫度上升、濕度增加，容易成為細菌滋生的環境，也意味著鞋子更容易臭，所以也要記得保暖同時，清潔乾燥的保養重要。

4. 暖暖包貼錯地方，只暖一半

暖暖包幾乎是冬天的標配，但貼在哪裡，差別很大，相較貼在背部、腰部或腹部，實測顯示，貼在腳底，最能讓全身暖起來。

腳底血管密集、皮下脂肪少，熱能容易直接加熱血液，隨著血液回流到身體中心，再擴散至全身，觀察顯示，貼腳底時，不只腳暖，連手、腿與身體核心溫度都同步上升。