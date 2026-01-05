2026-01-05 12:30 女子漾／編輯王廷羽
不是學生也能拿！2026 運動幣怎麼抽、登記時間、使用規則懶人包
全民運動政策再升級！運動部宣布，自 2026 年起，原本針對年輕族群推出的「青春動滋券」將全面轉型為「運動幣」，不僅名稱更新，發放對象也首度擴大至 年滿 16 歲以上國民。首波將發放 60 萬份、每份 500 元，採網路登記、公開抽籤制度，讓更多民眾有機會把補助真正用在運動生活中。今天女子漾幫大家整理2026運動幣懶人包，大家快找符合資格的親朋好友一同申請。
文章目錄
2026 運動幣是什麼？跟青春動滋券有什麼不同
運動幣是運動部推動全民運動的新制補助，核心目的在於鼓勵民眾實際參與運動、進場看比賽，並帶動運動產業的正向循環。相較過去僅限學生的青春動滋券，運動幣在對象與使用面向上都更貼近日常生活。
2026 運動幣申請資格
凡具有中華民國國籍、年滿 16 歲，且出生日期為 2010 年（民國 99 年）1 月 1 日（含）以前者，皆可參加 2026 年運動幣登記抽籤，不論是否仍在學，只要年齡符合資格，包含學生、上班族與自由接案者皆可登記參加。
2026 運動幣登記時間與分流規則
運動幣採取「期間登記、公開抽籤」制度，並非先搶先得，民眾只要於 115 年 1 月 26 日至 2 月 8 日、共 14 天的登記期間內，前往動滋網（500.gov.tw）完成登記，取得抽籤資格。
為避免網站壅塞，前 5 天依身分證字號末碼分流：
1 月 26 日：末碼 0、1
1 月 27 日：末碼 2、3
1 月 28 日：末碼 4、5
1 月 29 日：末碼 6、7
1 月 30 日：末碼 8、9
1 月 31 日至 2 月 8 日：全面開放登記
2026 運動幣領取方式、登記流程
民眾於登記期間內進入動滋網「民眾登記」頁面，填寫姓名、身分證字號、出生年月日、手機號碼及電子信箱等資料，系統完成年齡與身分驗證後，即取得抽籤資格。
抽籤預計於115 年 2 月 12 日以線上直播方式公開進行，將依身分證末碼抽出 60 萬名中籤者。
中籤者會收到簡訊通知，亦可於2 月 13 日上午 10 時起至動滋網查詢結果。
2026 運動幣使用時間
中籤者可自 115 年 3 月 1 日 起使用運動幣，使用期限至 115 年 12 月 31 日 止。逾期未使用將自動失效。
2026 運動幣使用範圍、折抵規則
運動幣依使用性質分為三大類別，不同類別的折抵上限略有差異。
1.做運動
可於健身房、游泳池、運動中心、球場租借、瑜珈或有氧課程等使用，500 元可全額折抵。
2.看比賽
適用於中華職棒、職籃、排球聯賽等運動賽事門票，同樣可全額折抵 500 元。
3.添裝備
可購買運動鞋、運動服飾、護具、球拍、運動器材或穿戴式裝置，但每人最高僅能折抵 200 元，其餘金額需自行支付。
2026 運動幣如何使用？
以實際情況為例，若民眾購買一雙售價 3,000 元的慢跑鞋，結帳時出示運動幣 QR Code，系統最多僅能折抵 200 元，其餘 2,800 元仍需自行支付。運動部說明，設定裝備類折抵上限，主要是為了避免補助資源過度集中於消費型購物，並希望引導民眾將更多預算投入實際參與運動與進場觀賽等體驗型活動。
未滿 16 歲族群的替代補助方式
未滿 16 歲者不會發放個人運動幣。運動部另行推動「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」，由學校以校隊或社團名義集體申請，鼓勵學生透過團體方式參與賽事或活動。
2026 運動幣退費與注意事項
運動幣一旦經合作店家完成掃碼或輸入付款碼折抵，即無法退回。若後續發生退換貨情況，須依各合作店家規定辦理，運動幣不再返還。
