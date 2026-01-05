陸劇《啞舍》話題爆棚！高偉光、梁靖康跨時空搭檔，六大亮點、劇情介紹一次看。圖／騰訊視頻

陸劇《啞舍》自 2025 年 12 月 17 日開播後，迅速成為年末最有存在感的奇幻題材作品之一。改編自玄色同名暢銷小說，《啞舍》沒有走甜寵或流量愛情線，而是用古董、時空與人性故事，打出一條與主流市場完全不同的賽道。高偉光與梁靖康組成的「跨時空搭檔」，也讓這部劇在女性觀眾圈層快速擴散。

劇情介紹

來自未來的古董店老闆畢之（高偉光 飾），與生活在現代的寵物醫生蘇北陸（梁靖康 飾）組成合作夥伴，一同踏上尋回古物的時光旅程。不同時期的風土人情與跌宕起伏的人生境遇，在兩人的穿針引線下被娓娓道來。隨著旅程推進，他們在時空交錯中建立起深厚的情誼，最終也學會以更樂觀的心境，面對各自的人生。

《啞舍》看點1. 從書粉神作到話題劇 《啞舍》引熱烈討論

《啞舍》原著小說累積多年高人氣，被視為不少讀者心中的「白月光 IP」，因此劇版從選角、世界觀到敘事方式，一開播就處在放大鏡下。

與小說不同的是，電視劇版不再只停留在古風奇幻，而是加入「時空管理」、「未來科技」設定，讓故事從古董店一路延伸到跨時代的文明修復。開播後立刻在網路掀起兩派論戰，有人喊新鮮刺激，也有人直呼「這還是我認識的啞舍嗎」。

《啞舍》看點2. 「雙男主」跨越千年的宿命張力

畢之與蘇北陸的關係，幾乎撐起整部《啞舍》的情緒主線。蘇北陸的長相，與畢之千年前最重要的摯友秦子翊一模一樣，卻偏偏又是不同時代的另一個人，形成一種「明明看見熟悉的人，卻再也回不到從前」的殘酷拉扯。

兩人一邊在現代都市並肩行動，一邊在古代戰場交錯對望，角色關係在信任、試探與無法說出口的情感之間來回擺盪，也成為觀眾最難以忽視的情感爆點。

《啞舍》看點3. 張淼怡化身「元氣少女」

在陸劇《啞舍》中，張淼怡飾演的「繆彤」是全劇極為關鍵的女性角色，也被不少觀眾點名為故事裡的「色彩擔當」。與擁有時光科技的老闆畢之、身分特殊的蘇北陸不同，繆彤是一個徹頭徹尾的普通人，她的存在像是一道視角入口，替觀眾走進這個充滿古物與時空裂縫的世界。

除了情感連結，繆彤與老闆之間的日常互動，也成為劇情中不可或缺的節奏調節器。在一段段沉重的歷史回溯與時空危機之間，繆彤總能用現代人的思維，輕巧化解老闆的嚴肅與古板，甚至在他專心辦事時闖出令人哭笑不得的小插曲。

《啞舍》看點4. 每一件古董都在講述不同的人性故事

每一件古物在《啞舍》中都不是靜靜躺在櫃子裡的擺設，而是一段被時間封存的命運。畢之與蘇北陸組成「時光搭檔」，透過啞舍這扇隱藏在都市角落的任意門，往返大漢、唐宋、民國等不同時空，一件一件把被歷史遺落的故事翻出來。

劇集採用每 2 至 3 集一個古物單元的節奏推進，魚藏劍、香妃鏈、白蛇傘、長信宮燈輪番登場，搭配特效呈現「靈魂回溯」的關鍵時刻，讓觀眾親眼看見器物背後的執念、遺憾與英雄氣概，也讓整部劇幾乎沒有冷場，一集接一集停不下來。

精選單元故事（劇中重點古物）

【魚藏劍】：探討的是「殺戮與守護」。劇中這把劍帶有宿主的殺氣，畢之帶領蘇北陸回到春秋時期，見證了專諸刺王僚的真相，反轉了歷史課本上的記載。



【香妃鏈】：講述執念與放手。這件器物能讓人看到思念之人的幻象，蘇北陸在這一單元險些迷失在對亡母的思念中，是全劇最感人的催淚彈。



【長信宮燈】： 展現了唯美的特效畫面，重點在於「光明與孤獨」，講述守燈人的宿命。

《啞舍》看點5. 「人性的灰色地帶」：沒有絕對的對錯

《啞舍》的故事始終踩在「人性的灰色地帶」上，刻意避開非黑即白的判斷。許多古物單元中的關鍵人物並不是反派，而是被執念推著往前走的人，有人想再見一次死去的親人，有人想守住早已無法挽回的國家。正因為這些願望本身並不邪惡，才讓時空開始出現裂縫。老闆畢之在回收古物的過程中，往往必須在規則與情感之間做出選擇，那些看似冷靜的決定，其實都藏著對人性的反覆權衡，也讓《啞舍》多了一層耐人尋味的深度。

《啞舍》看點6. 《卿卿日常》高審美服化道 打造中式氛圍

儘管劇版設定大幅調整，《啞舍》在視覺質感上仍獲得不少肯定。從不同朝代的服裝細節到古董道具的製作，都展現出高度完成度，整體風格瀰漫著濃厚的東方神祕氣息。導演趙啟辰延續《卿卿日常》建立的高審美標準，將這套精緻美學完整移植到《啞舍》之中。

《啞舍》店內陳設層次分明，每一個寶格、每一盞燈都暗藏巧思，搭配實景拍攝與微縮景觀交錯運用，再加上古物回溯時的視覺特效，成功營造出一種藏身都市、卻自成世界的「大隱隱於市」氛圍。