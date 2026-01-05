張鈞甯太猛了！《匿殺》空降中國票房冠軍，首日擊敗《阿凡達》《動物方城市2》。圖片來源：車庫娛樂提供

由張鈞甯主演、《誤殺》《默殺》導演柯汶利執導的犯罪懸疑新作《匿殺》（The Fire Raven），於中國 12 月 31 日 上映後表現強勢，短短兩天票房即突破 1.3 億人民幣（約新台幣 6 億元）。更在上映首日擊敗《阿凡達：火與燼》與《動物方城市2》，一舉登上 中國票房冠軍，成為跨年檔最大贏家。

《匿殺》電影劇情

《匿殺》故事描述十五年前，一群身份各異的罪惡權貴將都馬市染黑成一座「地獄島」，高中生曉笛（侯詠薰 飾）慘遭權貴淩辱致死；十五年後，這些背後操盤者接連慘死，死狀慘烈。曾目睹十五年前命案的方天陽（彭昱暢 飾）與警官方正楠（張鈞甯 飾）深入調查，驚覺這樁匿名殺人案不只是單純的復仇，更是一場遲到的控訴。樁樁命案，層層黑幕，那張權力、金錢、欲望織就的黑色秘網背後究竟藏著多少不為人知的罪孽？

《匿殺》延續柯汶利擅長的犯罪懸疑路線，故事設定在一座被權貴勢力掌控的城市，一樁樁連環殺人案逐步揭開體制黑暗面。電影除了具備高張力的殺戮場面，更主打層層反轉的敘事節奏，讓觀眾在真相揭曉前不斷被推翻既有判斷，是柯汶利近年風格最成熟的一次呈現。

圖片來源：車庫娛樂提供

圖片來源：車庫娛樂提供

張鈞甯化身「警界戰神」 靠拳腳直球對決惡勢力

台灣知名女星張鈞甯在片中飾演刑警「方作楠」，也是全片關鍵角色之一。這是她繼《默殺》後，再度與男友柯汶利合作。不同於以往在《查無此心》等作品中以理性與智謀辦案的警察形象，方作楠是一名「靠武力說話」的行動派刑警，被形容為警界戰神。

圖片來源：車庫娛樂提供

張鈞甯坦言，過去演過多次警察角色，但這次最大的不同在於「武力值」的加入。她表示，這個角色帶有強烈主動性，不再只是被事件推著走的女性角色。柯汶利也透露，張鈞甯為了《匿殺》特別接受完整打鬥訓練，觀眾將能看到她截然不同的一面。

圖片來源：車庫娛樂提供

黃金卡司集結 犯罪片迷必看之作

除了張鈞甯，《匿殺》卡司同樣話題十足，集結《大象席地而坐》金馬獎最佳男主角入圍彭昱暢、《風聲》黃曉明，以及《長江7號》徐嬌等實力派演員，共同構築出高密度的犯罪世界觀。在導演、題材與演員陣容全面到位的情況下，《匿殺》被外界視為近年華語犯罪懸疑片中最受矚目的作品之一，也被不少影迷列為年度必看名單。

圖片來源：車庫娛樂提供

圖片來源：車庫娛樂提供

圖片來源：車庫娛樂提供

《匿殺》將於 2026 年 1 月 30 日 全台電影院上映。