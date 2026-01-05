《星期整聊事｜我不想出門？!》：為什麼放假反而更不想出門？

你有沒有發現一件很矛盾的事明明平日一直期待放假，真正放假了，卻只想待在家裡，甚至連踏出門的力氣都沒有。

不是不想玩，也不是討厭朋友，而是一想到「要出門」，整個人就先累了一半。你開始懷疑自己是不是變宅了、變懶了，但其實，這種狀態，一點都不奇怪。

你的平日其實早就把你用完了

很多人以為「沒上班＝有體力」，但真正的消耗，從來不只來自工作本身。你平日消耗的，是持續對外輸出的專注力、情緒管理、社交應對。

即使只是正常上班、回訊息、配合他人節奏，你的大腦也一直處在「對外開放」的狀態。

到了放假，身體終於不用再撐，

大腦只想做一件事：關掉所有外部刺激。

不是你不想出門，而是你終於回到「不用被任何人需要」的狀態。

出門對你來說已經不再是放鬆

你有沒有發現，現在的「出門」常常包含很多隱形壓力？

要想穿什麼、要不要打扮、要社交、要聊天、要顧氣氛，有時還要拍照、回訊息、解釋近況。

這些事情本身不一定討厭，但它們都需要能量。

當你內在能量還沒恢復，出門就不再是「放鬆」，而是另一種形式的消耗。

所以你不是討厭外面，你只是下意識知道現在的自己，還沒準備好再對外輸出。

你其實正在補一種被忽略很久的累

有一種累，不是身體疲勞，而是長期忽略自己感受的累。你可能已經習慣把時間讓給工作、責任、他人期待，卻很少真正問自己：「我現在想要什麼？」

放假不想出門，有時是一種很誠實的反應。

你的內在正在補回那些平日被壓過去的情緒、疲憊與空白。不是你變得封閉，而是你終於開始向內收回自己。

這不是退縮，而是一種自我保護

很多人會對這種狀態感到內疚，覺得「假日就該出去走走」、「不出門好浪費」。

但其實，不想出門，並不等於你的人生停滯。

有時候，待在家裡、安靜地過一天，正是你在幫自己重新充電、重建安全感。

你不是不喜歡世界，你只是需要先回到自己身上。

給放假只想待在家裡的你

如果你放假時不想出門，不用急著逼自己改變。

你可以試著換一個角度問自己：「我現在最需要的是什麼？」

也許不是熱鬧，不是行程，而是一段不用回應任何人的時間。

等能量慢慢回來，你自然會想再走出去。

在那之前，請允許自己好好待著。

你沒有浪費假期，你只是，

終於在照顧自己。