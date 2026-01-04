【韓劇】啟動愛情開關　《一吻爆炸》甜上心頭　

韓劇《一吻爆炸》已於近日播畢，憑藉輕鬆浪漫的愛情喜劇調性，以及高顏值的男女主角，成功吸引觀眾眼球。雖然劇情公式化，但仍藉由甜寵元素與主演魅力，鎖定喜愛浪漫題材的觀眾族群。

劇情描述三十歲左右、事業尚未穩定的高多林，因為家中的債務危機，被迫隱瞞真實身分，假冒已婚且育有孩子的女性，進入一間對員工婚姻與家庭狀況設有特殊門檻的公司任職。然而進入公司後，她意外發現上司孔志赫，正是過去在濟州島短暫相遇、留下深刻記憶的男子，兩人也因此再次牽起情感連結。

隨著職場與感情交錯發展，劇中孔志赫以關心與保護為理由，展現情感細節，讓整體劇情基調偏向輕鬆溫馨。

在結局安排上，最後的「失憶」橋段，引發觀眾討論兩極。不過，劇組同時讓女主角在關鍵時刻完成自我成長，展現獨立自主的一面，為故事畫下相對正向的收尾。

整體而言，對於希望在緊繃生活步調中尋找輕鬆時光的觀眾而言，充滿粉紅氛圍的浪漫韓劇《一吻爆炸》，是一部適合在忙碌生活中放鬆觀看的愛情喜劇作品。

（圖片來源：宣傳照）