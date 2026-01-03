《葬送的芙莉蓮特展》台北站

《Dcard》一篇求救文，有位網友因家人過世，面臨高達1600多萬的遺產稅，讓他相當苦惱。月入6-7萬的他，根本無法繳納這筆巨額稅款。
他上網爬過文遺產稅過期會罰錢 ，如果一直都繳不出遺產稅，拼命給他罰錢最後遺產會充公嗎？！」他很擔心。
許多網友看了紛紛表示羨慕，認為能繳這麼多遺產稅，代表祖產市值上億。「真希望我也能為這種事情來困擾」
「幸福的煩惱」、「台灣人很怕提前談遺產分配，不然這一千多萬你還能直接省下來」、「沒做好遺產規劃，就會變這樣，所以啊，預留稅源很重要的！
🎯不怕！R姐給你3招解法
網路上有人說，遺產稅可以延期，可以分期。但是，延期1600萬的遺產稅不會變少；可以分期，但1620萬分18期，每2個月要繳90萬，月收入7萬，每2個月要繳90萬，分期繳還是很難很難﹗
✅1. 夫妻差額分配：配偶一方死亡後，生存配偶可以先行使夫妻剩餘財產分配請求權，降低遺產稅。
✅2. 實物抵繳：遺產稅應納稅額30萬元以上，繳納現金有困難者，可向國稅局申請實物抵繳，將土地以公告現值抵繳遺產稅。
✅3. 提供擔保，緊急出售部分遺產：申請分期繳納遺產稅，並用自己的資產向國稅局提供擔保，緊急出售部分遺產來繳稅。
🎯注意事項：
✅夫妻差額分配，需配偶還在，而且財產差距大節稅效果才會好。
✅實物抵繳的公告現值遠低於市價，很可能不划算。
✅提供國稅局擔保，需能提供易於變現且無糾紛的資產，且不動產急售不容易賣到好價。
🎯繳不出遺產稅，財產會充公嗎？
如果一直繳不出遺產稅，可能會面臨罰鍰、公告通知、公開拍賣，整個法律流程超過15年。
確實遺產稅一直沒完稅，沒完成繼承登記，最後真的就變國家的，網友的擔心並非全無依據。目前沒人繼承歸國有的土地面積已經超過金門。
💝R姐貼心提醒💝
R姐提醒你，財富傳承還是要預先規劃，才不會讓留給子孫的禮物變成驚嚇！而且禮物還分給國稅局一大半！😭😭
