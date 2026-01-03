2026-01-03 14:48 巧比。針線包
2026 年，從一箱南瓜開始
周末放假心血來潮，早餐後清洗從小農入手的南瓜，嫌棄去皮麻煩費時，乾脆對準想像中的虛擬中線，手舉菜刀用力剖開。
挖掉果核中心的南瓜子，忽然異想天開，若是滿滿的絞肉再蓋回去，這樣算不算是一道南瓜鑲肉呢？
接著將南瓜逐一切成塊狀，猶如火鍋菜盤的模樣，
放在電鍋內隔水蒸煮，看著裊裊升起的白霧，期待最後瓜熟軟嫩的料理成果。
掀鍋開蓋那一刻，傳來食物原始的鮮甜氣味，
初次料理南瓜喜悅的我，心頭湧起一股「原來並不難嘛」的念頭。
果泥分離後，留下滿滿的外皮與南瓜子。
連衛生紙都會善盡利用的我，實在捨不得全數就此丟棄，腦中開始盤算，不知有哪些物盡其用、又不浪費的方法呢？
累積整整一盤南瓜泥，再將白煮蛋搗碎後混入，佐以沙拉醬或芝麻醬，搭配上滾水川燙的綠花椰、紅蘿蔔和玉米，就有一頓既營養又美味的視覺饗宴。
只是，老實說，我比較擅長想像。
剩下的幾顆南瓜，就留給之後慢慢研究吧。
南瓜麵飯、南瓜濃湯、南瓜餅，似乎都是可以練習的方向。反正一家人也只有我吃，煮好煮壞了，都是自己的果腹的成果。
若說「男人除了不會生孩子，沒有什麼不會」，那我大概是例外。
我很多都不會，但至少，開始願意學了。
