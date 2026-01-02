觀影情抒｜《稍微想起一些》那些年愛得轟轟烈烈，已成回憶裡淡淡一抹色彩

《稍微想起一些》（ちょっと思い出しただけ） 是由松居大悟執導、池松壯亮和伊藤沙莉主演的日本愛情電影。影片以倒敘手法，細膩描繪了愛的遠近，記錄一對情侶分手後的生活，並回溯到6年前的相遇。

電影《稍微想起一些》劇照

（內文含劇情討論）

凌晨，煙雨濛濛的東京街頭，街上行人寥寥無幾。開出租車的生意也有些慘淡。偶然，我回到與照生初見時的劇場，驚覺台上熟悉又陌生的身影。記憶也把我拉回七年前。

初識照生，是在去看朋友舞台劇的表演之後，聊了觀後感想，我吐槽舞蹈，卻沒想到照生竟是編舞者。

他沒有生氣，那晚，我們聊得起勁，原以為不會再有交集，所以隨興地聊，他拉著我，翩翩起舞，整座城市是我們的舞台，不需要觀眾，我們怡然自樂。

電影《稍微想起一些》劇照

然後我們像朋友一樣，不遠不近，不緊不慢地聯絡著。

我不知道他心裡對我的看法如何。直到因緣際會，互相吐露心聲，他說，他喜歡我的笑，喜歡我突然跳起舞來的樣子，喜歡我的名字「野原葉」。

我想，我也許並不特別，但照生喜歡我。在他心裡我是特別的。當他輕輕抱住我時，我開心地流著淚。

電影《稍微想起一些》劇照

熱戀單純而美好。我們一起生活，養貓，看電影，吃著生日蛋糕，許下關於未來的願望。我跟照生說，我喜歡他執著於夢想而認真的模樣。而他喜歡我隨興自在生活的模樣。我們每年都在一起慶生，以為重複著儀式，愛就不會變質。卻忘了時間是緩慢流動的沙，帶走了夢想，也帶走了我們。

原以為這一切會直到永遠。直到照生的腿受了傷。

究竟該不該繼續當舞者，照生自己也沒想明白，在不確定傷勢會不會影響他職涯的狀況下，他選擇對我迴避。

我以為，戀人之間是共患難，是無論世界如何變化，我們都會陪伴彼此。但照生卻和我想得不一樣。他難以接受，不再追求舞蹈夢想，而是過著普通的生活。他說他要自己一個人想清楚，所以迴避我的關心，他難道不知道我會很擔心嗎？我也會不安，我只是想陪伴他走過難關。

對他而言，不能跳舞的照生不再是照生；但對我而言，無論他是否跳舞，他都是那個我愛的人。

這種愛的不對稱，是鴻溝的起點。價值觀和思想的差距，是壓垮愛情的現實。儘管不捨，心裡還愛著，卻不得不分離。

我和照生不再聯繫。多年以後，我結了婚，過著平平淡淡的生活。依然開著出租車。然後很巧合地看見了燈光落幕後，一個人在舞台上闌珊起舞的照生。

稍微想起了一些，奶油蛋糕，水族館的約會，街頭隨興的舞蹈，那一抹淡淡的色彩，淡得不像是自己的記憶。往事轟轟烈烈，卻隨時間褪色。

我走回我的出租車，寂寥的東京凌晨街頭，或許，照生看見我的出租車也會，稍微想起一些。

【觀影情抒】觀影探究人生體悟，一部電影，百味人生。

IG：@ronna.relaxing 、 @ronna.tsai