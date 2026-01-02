2026-01-02 17:08 女子漾／編輯王廷羽
每年元旦最緊張！D 社歷年情侶回顧，GD、Jennie 戀情全被抓包，竟有一半還在一起
在韓國娛樂圈中，Dispatch（D 社）以其獨特的報導風格和對明星私生活的深入關注而聞名。每年的 1 月 1 日，這家媒體都會發布引人注目的元旦明星情侶新聞，無論是歌手還是演員，當天他們的心情通常會變得緊張而忐忑。與此同時，粉絲們在期待的同時，也難免會擔心自己的偶像是否會爆出戀情。因此，讓我們一起回顧 D 社歷年的元旦情侶吧！
D 社歷年元旦情侶 1. Rain、金泰熙（2013 年）
D 社的元旦情侶報導傳統始於 2013 年，成為韓國娛樂圈的一大盛事。這一年，該媒體首次曝光了當紅歌手 Rain 和女演員金泰希的戀情，立即引起了粉絲和媒體的廣泛關注。這對情侶的愛情故事在接下來的幾年中持續受到關注，最終在 2017 年他們宣佈結婚，讓無數粉絲感到欣喜。婚後，Rain 和金泰希的家庭生活也非常幸福，育有兩個女兒，讓這段戀情的故事更添溫馨。
D 社歷年元旦情侶 2. 李昇基、潤娥（2014 年）
2014 年的 D 社元旦情侶是演員李昇基和少女時代成員潤娥。在兩人曝光戀情之前，李昇基就曾多次表示潤娥是他的理想型。然而，這對情侶在交往了 1 年 8 個月後，因工作繁忙而聚少離多，最終宣佈分手。時至今日，李昇基已於 2023 年與李多寅結婚，展開了新的生活篇章。
D 社歷年元旦情侶 3. 李政宰、林世玲（2015 年）
2015 年的 D 社元旦情侶正是《魷魚遊戲 2》的男主角李政宰與「百億千金」女友林世玲。今年 52 歲的李政宰和林世玲的感情也穩定持續，至今已交往超過 15 年，他們的愛情故事在娛樂圈中備受關注，成為許多粉絲心中的典範。
D 社歷年元旦情侶 4. 金俊秀、Hani（2016 年）
2016 年的 D 社元旦情侶是 JYJ 的金俊秀和 EXID 的 Hani。當時，D 社公開了兩人的約會照片，隨後他們大方承認了戀情。然而，這段感情僅持續了一年，最終因工作繁忙而正式分手。
D 社歷年元旦情侶 5. GD 權志龍、李周妍（2018 年）
2018 年的 D 社元旦情侶是 GD 權志龍和 After School 的李周妍。2017 年因為韓國前總統朴槿惠的閨密門等一系列醜聞，D 社宣布不報導八卦新聞，以免模糊社會焦點。沒想到隔年卻爆出了 K-POP 之王 GD 的緋聞。當時，BIGBANG 與 After School 的接觸並不多，因此當李周妍被爆出是 GD 的對象時，許多粉絲感到非常震驚。
D 社歷年元旦情侶 6. Kai、Jennie（2019 年）
2019 年的 D 社元旦情侶是 EXO 成員 Kai 和 BLACKPINK Jennie。兩人當時被捕捉到攜手漫步在公園約會的畫面，且 2018 年的 EXO、BLACKPINK 都在事業上升期，因此消息曝光後雙方粉絲吵得不可開交，令人意外的是，不到一個月的時間，兩人便宣告分手。
D 社歷年元旦情侶 7. 玄彬、孫藝珍（2021 年）
2019 年的 D 社元旦情侶是演員玄彬和孫藝珍。韓劇《愛的迫降》促成了他們在現實生活中的戀情。當時在 D 社曝光這段戀情後，兩人隨即大方承認。並在 2022 年宣布結婚，同年迎來了他們的第一個孩子。
D 社歷年元旦情侶 8. 李鐘碩、IU（2023 年）
2023 年的 D 社元旦情侶是演員李鐘碩和人氣歌手 IU（李知恩）。早在「2022 演藝大賞」頒獎典禮上，李鐘碩在獲獎時特別感謝了一位「那個人」，引起了許多人的好奇。隨後，D 社在元旦揭露了他與 IU 一起在日本度假的照片，進一步證實了他們的戀情。這對新戀情引發了廣泛的關注與討論。
韓國媒體「Dispatch」原本計劃在 2025 年恢復「元旦情侶」的傳統，不過由於最近韓國發生了重大空難，政府宣布全國進入為期 7 天的哀悼期。各大電視台的綜藝節目和年末頒獎典禮的直播都取消，因此，據報導，Dispatch 也不會在元旦發布有關元旦情侶的消息。不曉得大家怎麼看？歡迎留言分享，亦可延伸閱讀：IU 理想型不是男友李鐘碩！昔日舞台影片瘋傳，對象竟是 BIGBANG 成員！
