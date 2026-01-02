上班族枯萎肌有救了！開箱中山區絕美 SPA 💆‍♀️ 在「聽海」包廂享受瑞士植萃＋女神儀實測，90分鐘擊退暗沉乾燥！高隱私空間美到像藝廊，躺著就能找回水煮蛋肌 ✨ #WINDENSPA #做臉推薦

這幾天加班回到家，卸妝後的瞬間，看著鏡子裡的自己，真的會忍不住嘆氣 😮‍💨

那種暗沉不是單純的累，而是皮膚好像失去了光采，摸起來粗粗的，甚至眼下還跑出幾條討厭的小細紋

妳懂那種感覺嗎？就像是一塊放了太久的吐司，乾硬、沒有彈性，連塗保養品都覺得浮在表面吃不進去 🍞

這就是皮膚在舉白旗投降，它在吶喊著缺水、缺氧啊！

不想任由自己這樣枯萎下去，我決定在行事曆上把時間留給自己，

預約了最近在中山區討論度很高的WINDEN SPA 風和日暖美顏所

光是聽這個名字，就覺得心裡的某個角落被撫平了 🌿

躲進城市的防空洞，遇見「聽海」的寧靜 🤫

WINDEN SPA 的位置就在南京東路一段，大倉久和飯店附近，交通非常方便

但神奇的是，電梯一上三樓，外面的車水馬龍彷彿瞬間被切斷訊號 🔕

這裡沒有那種急迫的推銷感，空氣裡飄著淡淡的香氣，氛圍安靜得像是走進了一間私人藝廊。

這次我被安排到的包廂，有個很美的名字叫「聽海」

一推開門，映入眼簾的是沉穩的色調與獨立的休憩沙發

這個空間的設計真的讓人有一種心沉澱下來的感覺，彷彿真的能聽見海浪輕拍岸邊的頻率 🌊

隱私性極好，安靜到只能聽見輕柔的音樂流淌。

其他包廂也超級豪華！也有那種可以讓男女朋友一起來的～

在美容開始前，美容師也會介紹，並且詢問結束後想要甚麼茶點！太貼心拉

在這裡，時間是緩慢的，也是奢侈的

因為最近膚況實在太乾，我選了他們家的招牌——

「經典款・清潔保濕水潤肌護理」

這款課程專門針對缺水乾燥、粗糙暗沉的肌膚設計，希望能把流失的水分補回來

溫柔的減法：讓毛孔重新深呼吸 🌬️

換上美容袍躺平，療程正式開始。

第一步是卸妝清潔，美容師使用「青春之鑰深層淨妍膠」，手法輕柔得像是在撫摸珍貴的絲綢

隨著她指尖的溫度在臉上游移，那些殘妝和整天累積的髒空氣被慢慢帶走，感覺臉上的負重減輕了不少

接著使用「智能防禦調理露」進行鎮定舒緩，為接下來的步驟打底

接著是我向來有點抗拒的環節——清粉刺🫣

以前在別的地方做臉，那種痛感簡直像是在受刑

但這裡的步驟很細緻，先用鏟皮機清除皮溝裡的髒污油脂 ，再進行手工清粉刺

美容師的技術真的很細膩，手法俐落，幾乎沒有太強烈的痛感 ✨

處理完之後，那種毛孔終於通風的感覺真的很棒，就像是把塞滿雜物的倉庫清空了一樣爽快！

重頭戲：女神氣波儀的深層推手 ⚡️

接下來這個步驟，是我覺得這次最值回票價的部分。

美容師拿出了傳說中的「女神氣波儀」

這台儀器結合了EMS 電能和溫熱導入的原理

美容師解釋說，它就像是幫臉部的血管和淋巴做了一場「被動式的運動」🏃‍♀️

這台儀器就像是一個交通警察，幫忙疏通堵塞的道路

當探頭滑過臉龐時，會有一種溫溫熱熱、酥酥麻麻的感覺 (´∀`) ❤️

這種溫熱感能幫助皮膚的含氧量提升，並且刺激膠原蛋白生成

簡單來說，就是把那些睡著的彈力蛋白通通叫醒：「喂！起床工作啦！」⏰

那種深層的拉提感，跟單純用手按摩真的完全不同，感覺精華液是被「推」進皮膚的最底層，而不是只停在表面。

補水補到滿水位，重現那道光 💧

儀器導入後，我的臉已經感覺緊實了不少

最後一步，美容師幫我敷上了「玻尿酸水光精華面膜」，搭配按摩霜加速血液循環 。

這時候的皮膚就像一塊乾渴的海綿，正在瘋狂地大口喝水 🧽💦。

趁著敷臉的時間，美容師還幫我做了

肩頸與頭部的舒壓按摩

這真的是壓垮理智的最後一根稻草——當然是好的那種 😂

長期的腦壓、眼壓在這一刻完全釋放，我甚至一度真的在「聽海」的包廂裡睡著了，做了一個很深很沉的夢 💤。

醒來後的驚喜：這真的是我的臉嗎？😳

90分鐘的療程結束後，我坐起身照鏡子。

真的不誇張，鏡子裡的那個人，臉上的光澤感回來了 ✨

原本乾燥粗糙的臉頰，現在摸起來軟嫩得像剛剝殼的水煮蛋，

那種透亮感是從肌底透出來的，不是表面油光

原本眼下那些討厭的小乾紋，也因為喝飽了水而變得不明顯

這種感覺真的太好了，好像找回了那個還沒被工作摧殘之前的自己，臉色紅潤，充滿了健康的彈性 🥰

結束後還有茶點可以享用，真的很療癒～！

這次做臉的時候，我也順便研究了一下他們的 Menu，發現這裡不只有臉部保養，身體療程看起來也超級誘人！

特別是那個「極致精油舒療」，光看介紹我就已經在心裡默默預約下次了

極致精油舒療 (身體SPA)💆‍♀️ 這完全是為了我們這種「電腦族」設計的！

它主打深層放鬆與經絡舒展，可以釋放那些積在肩膀、腰背的壓力 。

聽美容師說，如果妳覺得身體濕氣重、代謝差，或者肌肉緊繃到睡不好，

這個療程能幫妳把身體的能量平衡找回來，做完會有一種「身體變輕盈」的感覺 ☁️

除了身體按摩，他們還有「白金款」亮白護理和針對抗老的「鑽石款」奢寵撥筋 ，甚至還有很特別的「頂級耳部養護」（有耳燭薰香耶🕯️）和「頭部鬆筋」

感覺這裡根本就是一個巨大的充電站，不管妳哪裡累，都能找到對應的救贖！

既然要對自己好，就別只做半套 💖

走出 WINDEN SPA，感覺腳步都輕盈了起來

我們平常總是捨得花錢買好包包、吃大餐，卻常常忘了自己的皮膚也在抗議

這次的體驗讓我深刻體會到，定期給肌膚一場深度的「瑞士之旅」是多麼重要

這款「經典款・清潔保濕水潤肌護理，不僅全程使用瑞士頂級護膚品牌 ，

還有那台厲害的女神儀幫忙推一把。

在「聽海」這樣高隱私、高質感的空間裡，

我找回的不只是好膚質，更是一種久違的平靜 🧘‍♀️

如果你最近也覺得臉色黯淡、保養品怎麼擦都吸收不進去，

或者單純想找個地方躲起來好好放鬆一下，我真心推薦來 WINDEN SPA 試試 👍

給自己 90 分鐘，把那些煩人的工作暫時忘掉，重新找回那個發光的自己吧！

畢竟，把自己的狀態調整好，才是對生活最大的敬意 ✨

預約傳送門｜

直接上官網看更清楚 👉https://windenspa.com.tw/

📍WINDEN SPA 風和日暖美顏所

地址｜台北市中山區南京東路一段120號3樓

記得要先預約，畢竟這種好地方，名額可是不等人的喔 😉