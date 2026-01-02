瑤瑤抱怨「我奶大還是沒人要」阿Ken脫了、姚淳耀變街友！《何百芮的地獄戀曲》全員嘴賤沒下限！

《何百芮的地獄戀曲》劇照。圖：彼此影業 提供

2026年才剛開春，台劇圈已經有人直接把喜劇下限踩穿！《何百芮的地獄戀曲》還沒正式開播，就先在社群上種下滿滿血包。官方短片〈何百芮是三寶〉短短兩天衝破300萬瀏覽，留言區清一色都是「這部一定會被剪爛」「怎麼每一秒都想截圖」，網友幾乎已經默認它是2026年迷因製造機。

《何百芮的地獄戀曲》延續前作世界觀，由郭書瑤再度飾演「毒舌宅女」何百芮，這回在走出失戀陰影後，正式踏上荒謬又失控的尋愛之路，並與姚淳耀飾演的直男系甜點店長羅人傑展開一連串地獄級互嗆日常。首播前就被網友封為「2026年開春最敢講、最敢演的喜劇影集」。

首兩集就火力全開，其中一場由孫可芳飾演的閨蜜「克拉拉」跌倒壓在何百芮身上的橋段，直接成為名場面。何百芮崩潰大喊「起來啦，你這個大屁股」，克拉拉立刻反擊「我屁股再大也沒有妳奶大啦」，沒想到瑤瑤現場即興加碼一句：「我奶大，還不是一樣乏人問津。」瞬間讓全場笑翻。

劇組透露，這句關鍵台詞原本不在劇本中，完全是瑤瑤臨場反應，節奏精準、火力全開，也讓角色魅力直接拉滿。

談到第一集的「黃金七分鐘」相親大會，瑤瑤笑說拍攝過程超有趣，雖然現實中沒有相親經驗，但《何百芮》系列的「辣鍋小夥伴」們私下卻比戲裡還積極。阿Ken會在空檔幫忙連線男演員朋友，鍾瑶則在信義區替她物色180公分帥哥，連製作人都親自組局介紹對象，卻依然「全軍覆沒」。瑤瑤自嘲：「從第一季拍到現在都進化成《地獄戀曲》了，感情線還是零進展。」

首次挑戰全喜劇演出的姚淳耀，也在劇中完全放飛自我。其中一場聯誼前試裝戲，被何百芮直接吐槽「穿起來很像剛出道的 5566，還有點像孫協志」，結果羅人傑本人卻完全沒在聽，只關心「這件衣服到底怎樣」。姚淳耀笑說，自己私下真的常被朋友說「講話像是活在自己世界」，慢熱個性和角色意外契合。

此外，姚淳耀在首集還挑戰「人生最低潮造型」，因失戀落魄到宛如街友「犀利哥」，不只戴假髮、黏假鬍子，妝髮時間超長，他卻直言很喜歡這個狀態，「因為會讓人很放鬆，很容易進入角色」，只是黃膠黏鬍子的過程實在不太舒服。

另一大驚喜則是阿Ken林暐恆飾演的前姊夫梁恕誠，失婚失戀後把人生寄託在健身房，意外練出壯碩胸肌、腹肌，甚至主動脫上衣嗨喊「我們一起嗨到天亮」，讓觀眾驚呼「原來阿Ken身材這麼好」。

而何百芮正式「開車上路」的劇情，也提前在社群掀起討論。短片中她把D檔打成R檔，車子一路倒退，畫面荒謬又真實，上線一天即破百萬觀看，網友笑翻留言「R 是 Racing 模式」、「怎麼離目的地越來越遠」，成功把期待值拉到最高。

由彼此影業、台灣大哥大、兔將創意影業共同出品的《何百芮的地獄戀曲》，將於2026年1月4日正式上架，每週日 21:00 於八大戲劇台首播，22:00 於 MyVideo、Netflix 同步OTT上線。