修羅場開炸！温昇豪突求婚卻罹腦瘤 《整形過後》三男搶一女張榕容陷史上最殘酷三角修羅場

《整形過後》五大愛情線齊爆！年輕女罹癌、整形換愛、老翁求回春拋選擇題：改變外貌能被愛嗎？圖片提供：六魚文創

2026跨年檔期最受女性觀眾關注的醫療影集《整形過後》，本週六（3日劇情正式進入高能區。最新預告一口氣釋出五條愛情線全面爆發，不只診間火藥味濃厚，感情世界更是修羅場等級，「改變外貌，真的能換來愛情嗎？」成為新年最具討論度的靈魂拷問。

主線感情迎來關鍵轉折，由温昇豪飾演的整形神醫「江浩宇」，竟在此刻向張榕容飾演的「楊雅頌」深情求婚，甜度與不安同步拉滿。沒想到，雅頌過去在韓國研修時結識的整外醫生「金侑恩」也於本週登場，由《順風婦產科》「宋慧喬男友」 李廷鎮 飾演，氣場一出場就讓情勢急轉直下。

更刺激的是，洪暐哲飾演的暖心小奶狗護理師「林麟」，在預告中直接摟住雅頌宣示主權，三位男性正面交鋒，情感張力瞬間炸裂。洪暐哲笑說，若自己是雅頌，一定會選擇林麟，因為那是一段「可以放心做自己、不必偽裝的關係」，也點破全劇核心——愛，究竟是成全，還是改造？

不只主線感情升溫，本週登場的單元故事同樣一個比一個催淚。黃珮琪 在《整形過後》中飾演年紀輕輕卻罹患口腔癌的「小津」，面對外貌劇變，她必須在治療與愛情之間做出殘酷選擇。黃珮琪透露，拍攝前曾深入了解口腔癌患者的真實處境，「尤其對女生來說，臉部的改變真的非常殘忍。」她與《角頭》張再興飾演的戀人，詮釋出不離不棄卻充滿痛感的愛情狀態，被製作團隊點名為「最容易讓人紅著眼眶看完的一段」。

另一條話題線，則是由「八點檔女神」徐千京與夢多飾演的情侶檔。夢多在劇中化身在乎外界眼光的健身猛男，竟直接對另一半提出「整成我想要的樣子」，開播前就因「男人是不是只愛大胸部」掀起社群熱議。夢多也親自澄清，現實中並不會強迫伴侶整形，「就算要整，也希望是為了她自己。」

而最讓觀眾破防的，莫過於童毅軍飾演的六旬老翁，走進診間唯一請求竟是「整回18歲」，只為喚回失智妻子（趙永馨 飾）記憶中曾深愛的模樣。製作團隊坦言，這段戲不是靠灑狗血取勝，而是因為「太真實」，才讓人瞬間潰堤。

雪上加霜的是，江浩宇的腦瘤病情同步惡化，預告更丟出「有人將領便當」的震撼暗示，加上蔡淑臻穿著手術服無預警現身，劇情走向全面失控。《整形過後》也因此被觀眾點名，是今年跨年檔期「最不敢錯過、也最容易哭到停不下來」的台劇代表。

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，每週六晚間9點於公視頻道首播，連播2集，晚間11點同步上架公視+、LINE TV、MyVideo、Hami Video，後續也將於八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立與華視接力播出。