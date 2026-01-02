2026-01-02 15:37 女子漾／編輯張念慈
甜茶玩真的不靠替身！《橫衝直闖》幕後爆料：脫褲上陣、導演狂喊「再大力一點」
由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）主演的A24年度話題新作《橫衝直闖》（Marty Supreme），自聖誕檔期上映後，票房與口碑一路狂飆，不僅被影評盛讚為他演藝生涯最具突破性的演出，也被點名是本屆頒獎季的熱門人選。近日美媒《Variety》再加碼曝光一段震撼幕後，讓影迷直呼：「甜茶真的拚了。」
根據《Variety》報導，片中一場極具羞辱意味的懲罰戲，原本劇組已貼心準備「屁股替身」上陣，沒想到提摩西當場拒絕，堅持本人親自演出。他的理由也相當直接「我不希望這個會被寫進電影史的畫面，是別人的屁股。」一句話讓現場工作人員全數傻眼，也再度刷新外界對他敬業程度的認知。
負責拍攝該場戲的演員凱文奧利里受訪時透露，起初他只被要求使用道具桌球拍，避免真的造成傷害，沒想到第一下揮擊，道具當場報銷，劇組只好改用真正的桌球拍繼續拍攝。更硬的是，導演賈許沙夫戴全程高標準把關，不斷要求「力道再重一點」，這場戲前後拍了將近 40 個版本，一路拍到凌晨 4點才收工，成為全片最「折磨人」的名場面之一。
這場戲不只是噱頭，也被視為角色「馬提」的重要轉折。透過極端的身體羞辱，角色性格徹底崩裂、重組，為後續的瘋狂人生埋下關鍵伏筆，也讓不少影評直言：「這不是為了獵奇，而是非常殘酷、非常有效的角色塑造。」
事實上，提摩西為了《橫衝直闖》早已準備多年。他為角色苦練桌球長達六年，拍攝《沙丘》時甚至把桌球桌搬進沙漠練習；拍《旺卡》空檔，還曾與歐帕倫普人對打桌球；《法蘭西特派週報》在坎城影展期間，他更被目擊隨身帶著桌球桌，與朋友在夕陽下對練。這段「桌球人生」，幾乎與他的代表作同步成長。
提摩西曾笑說，能把真正熱愛的事放進表演裡，是一件非常幸福的事。而這份近乎偏執的投入，也成功反映在作品成果上。《橫衝直闖》上映後在爛番茄維持94%高分評價，並被外界看好問鼎金球獎最佳影片、最佳男主角與最佳劇本等大獎。
從「甜心男孩」到近乎失控的桌球狂人，提摩西夏勒梅這次不只演技用力，連身體都毫不保留。這顆小金人，他顯然真的很想要。
｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾！
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower