2026-01-02 15:22 miyakemi
年終離職潮湧現！日月潭明月宮成轉職者新靠山，借「貴人錢」尋求事業神助攻
隨著農曆新年腳步接近，許多上班族將年後視為職涯轉型的黃金期。面對競爭激烈的人才市場，除了專業技能，若能獲得關鍵的「貴人相助」，往往能事半功倍，提早鎖定理想職位。有鑑於此，位於中部南投日月潭明月宮的「月老錢莊」，是許多求職、轉職的上班族與尋求事業突破的創業家必訪貴人廟。
日月潭明月宮被譽為全台首座以月老為主祀的廟宇。開立錢莊，廟方表示：「天下姻緣，皆由月老掌。人世難行，貴人為梯。應設錢莊，濟其緣路。」這明確指出月老所掌管的「緣分」遠超乎狹隘的愛情範疇，更是世間一切人脈與機遇的總和。藉由向月老錢莊「借貴人錢」，信眾期望在年後跳槽或轉職挑戰時，能在關鍵時刻獲得貴人支持，順利邁向職涯新階段。
廟方設置的「月老錢莊」提供向月老借貴人錢服務。信眾只要攜帶證件到廟裡誠心祈願、書寫借據單、領取貴人錢，並過爐即可完成儀式。廟方特別強調一個關鍵步驟，「借貴人錢需流通於世間」，意思是信眾應將借來的貴人錢花費於生活中，如象徵性支出或日常小額使用，像是求職交通費、面試準備、進修課程或建立人脈。透過貴人錢的實際流通，化解不好的惡緣，讓月老循著貴人錢，於人生重要的轉捩點上牽引貴人顯現，在激烈的職場競爭中獲得求職最強助攻。
廟方人員提醒，『向月老借貴人錢不是迷信，而是傳統信仰文化與現代職涯需求結合，讓信眾在迎接新工作、新合作、新機會時，更有信心與行動力。月老給的是機會、是緣分，成功還是要靠自己努力。』透過借貴人錢，信眾能開啟更多職場與轉職可能。同時，廟方建議一旦獲得貴人提攜、願望實現，記得回到日月潭明月宮向月老答謝隨喜增添，這不僅是還願，更是延續與月老的善緣，讓未來的事業之路奠定更穩固的基礎，為職涯種下新的機遇。
日月潭明月宮月下老人廟地址：555南投縣魚池鄉中正路253號
電話：049-7008011
