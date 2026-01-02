權珉娥再揭 AOA 霸凌陰影！12 起女團「不合傳聞」事件整理包：從T-ara到少時，誰的裂痕最難補？圖／SBS臉書、Reddit

近日南韓女團 AOA 前成員權珉娥在社群連發貼文，公開提到自己一度做出極端選擇、所幸及時獲救，並再次談及多年來因「團內霸凌爭議」與外界輿論所累積的心理創傷；消息曝光後，引發粉絲與韓網高度震盪，也讓「女團不合」不再只是八卦標籤，而是牽動身心健康、職涯與大眾審判的現實議題。

回顧 K-pop 近 20 年的女團史，許多「不合傳聞」起初都從一張合照缺席、一句節目玩笑、一次社群取關開始，最後卻可能滾成解散、對簿公堂，甚至永久貼在成員人生履歷上的陰影。

以下，將依時間與事件脈絡，整理 12 起南韓女團史上最具代表性的「關係崩解」案例。

T-ara：2012 跨越 14 年的「羅生門」終極反轉

T-ara與前成員花英（Hwayoung）的爭議，被視為K-pop史上最具破壞力的團體風波之一。2012年事件爆發後，輿論迅速倒向花英，團體形象重挫、演藝活動受到巨大影響，這是當年「社群輿論審判」最具代表性的案例之一。

事件始末 (2012)

新成員花英在日本演唱會前因腿傷未上台，僅錄製一段饒舌後便去美甲店。其餘成員在 Twitter 齊發文暗諷其「意志力不足」。隨後花英被公司開除，導致 T-ara 慘遭「黑海」抵制（台下觀眾集體關燈、沈默）。

2017 年的大反轉

工作人員爆料花英的親姐姐曾傳簡訊威脅新成員雅凜：「要把妳的臉刮花」、「等著被我打吧」。大眾風向轉向同情 T-ara，認為花英才是「巨嬰」與「威脅者」。

2024 - 2026 震撼更新

金光洙重提往事

2024 年底，前公司代表金光洙在節目中含淚稱當年是為了保護 T-ara 成員，才沒公開花英姐妹的惡行，導致 T-ara 蒙冤。

花英絕地反擊

花英隨即在 IG 連發長文，堅稱「霸凌是事實」。她自爆當時曾被成員集體毆打與言語辱罵，甚至因為害怕被排擠而被迫在客廳睡覺（公司知情卻不處理）。

最新現況

2026 年初，花英姐妹與金光洙、T-ara 成員間的法律攻防戰再度展開，這場橫跨 14 年的鬥爭至今仍無定論。T-ara 的 15 週年紀念活動雖照常進行，但這道傷疤在網民的爭辯中依然血淋淋，雙方目前各執一詞，互不相讓。

臉紅的思春期（BOL4）：當友情不敵名利

臉紅的思春期（Bolbbalgan4，簡稱 BOL4）曾是南韓音源榜的「長青樹」。清新卻不甜膩的曲風，讓她們成為少數不靠激烈舞蹈、也能站穩主流市場的雙人組合。然而，這段從高中開始並肩創作的友情，最終仍敵不過名氣與定位失衡，在 2020 年正式畫下句點。

事件起源

禹智潤與安智煐是從小一起長大的至親。但成名後，大眾只關注主唱安智煐，智潤淪為「彈吉他的背景」。

導火線 (2020)

吉他手禹智潤突然宣佈退團。隨後她發布個人歌曲《DODO》，歌詞寫道：「妳填滿了剩下的空間...為了我而進行的慰藉，最後變成了憐憫。」被認為是控訴安智煐的傲慢。

公開撕破臉

網友翻出影片:雨天時經紀人只幫主唱撐傘，禹智潤淋雨走在後頭；簽名會上粉絲掠過禹智潤直接找安智煐。安智煐在 IG 公開取關並反擊，表示智潤的歌詞讓她承受巨大精神壓力。

最新現況

兩人目前完全是「陌生人」。安智煐在 2025 年的訪談中表示，自己曾試圖挽回這份友情，但「傷害已經造成，無法回到過去」。

APRIL：被警方認證的「集體孤立」

APRIL 原本是 DSP Media 旗下主打清純路線的女團，卻在 2021 年捲入南韓近年最具殺傷力的「校園式霸凌」爭議。這起事件不僅讓團體活動全面停擺，更讓原本人氣最高、戲劇邀約不斷的成員李娜恩（Lee Na-eun），在短時間內從「新生代女神」跌入事業冰點。

與多數團內不合傳聞不同，APRIL 事件之所以被稱為 「全員惡女」傳得最兇的一案，關鍵在於指控內容的完整性、時間跨度，以及輿論在初期幾乎毫無保留地站邊。

2021指控爆發

2021 年，成員李玹珠的弟弟與好友控訴，玹珠自 2014 年練習生時期就遭到娜恩、真率等成員長期霸凌，包含冷暴力、偷藏鞋子、弄壞私人物品，導致玹珠在 2016 年嘗試自殺並退團。

保溫瓶事件

玹珠將外婆送的保溫瓶帶去公司，卻發現裡面被裝了臭味濃郁的大醬湯，成員還理直氣壯說是自己的。

公司的威脅

玹珠退團時被公司強迫寫下「為了專注演戲而退團」的假聲明，否則不予解約。

法庭真相 (2022-2025)

公司與成員控告玹珠弟弟「誹謗」。然而，警方最終判定弟弟「無嫌疑」，理由是「內容並非虛假事實」，等同於間接證實了霸凌的存在。

最新現況

APRIL於2022正式解散，核心成員娜恩雖簽約演員經紀公司，但每當有影視作品（如 2024 年底的客串）播出，網路便會發起大規模抵制，使其復出之路極其坎坷。

Secret：一碗「酒後失言」引發的解散

四人女團 Secret 曾是二代女團中以性感曲風站穩市場的代表之一，〈Madonna〉、〈Poison〉等作品至今仍被視為經典。然而，比起舞台成績，Secret 最終被記住的，卻是一場因節目發言而全面失控的「團內不合」爭議。

2015節目內容引爆

團員 Hana 在節目上開玩笑說成員善伙 (善花) 酒後會對生活、工作產生不滿碎碎念。善伙看到後極度不滿，直接在推特（X）截圖反擊：「我那是因為當時對『白癡美』形象感到苦惱才找妳傾訴，妳竟然說我是酒後不滿？」

隊長緩頰失敗

隊長全烋星（全孝盛）隨後上節目試圖圓場，稱兩人感情很好，結果善伙再次發推特，寫下：「不是那樣的！」這舉動徹底讓不合傳聞坐實。公司也出面回應「不存在不合」但風向已很難收回

最新現況

善伙退團後轉戰戲劇圈（代表作《酒鬼都市女人們》），表現極佳，但她與 Secret 其他三名成員從此斷聯。當其餘三人在 2024 年慶祝 15 週年合體時，畫面中依舊沒有善伙，這對「三加一」的隔閡已持續了十年。

少女時代：「潔西卡 (Jessica) 退團事件」

2014 年 9 月 30 日清晨，一則突如其來的社群貼文，震撼整個 K-pop 圈。少女時代成員 潔西卡（Jessica Jung） 在微博以第一人稱寫下，自己在準備團體行程時，被告知「不再是少女時代的一員」。

2014關鍵發文

2014 年 9 月 30 日，Jessica於微博發文表示，自己突然接到通知，被要求退出團體，並直言該決定是由「公司與其他 8 名成員」共同做出。

核心矛盾

SM 娛樂隨即發布官方聲明，強調潔西卡因個人事業與團體活動無法兼顧，導致行程與責任出現問題。

當時少女時代正值巔峰，潔西卡成立個人時尚品牌 Blanc & Eclare，其餘 8 名成員與 SM 娛樂認為，潔西卡過度專注於副業，導致團體練習、演唱會彩排頻頻缺席。據傳當時成員召開會議，以「多數決」希望潔西卡在品牌與團體間二選一，最終談判破裂。

與公司說法不同，潔西卡多次在後續受訪與著作中強調，自己從未打算退出少女時代，也始終將團體行程列為優先。

最新現況

潔西卡出版的小說《Shine》與《Bright》，內容露骨影射了團員間的嫉妒、排擠與公司的不公平待遇。2025 年少女時代慶祝 18 週年，8 人依舊維持完美的團結形象，但與潔西卡之間築起了「防護牆」，雙方在公開場合絕不提彼此姓名。

miss A長期被討論「秀智一人獨紅」造成團內尷尬，但多數屬於外界觀感與網路解讀。近年再次被點燃的原因，是前成員Min的婚禮新聞引發「誰來了、誰沒來」的放大鏡效應。

資源與收入的鴻溝

出道初期 miss A 曾以《Bad Girl Good Girl》橫掃樂壇，但 2012 年秀智演出《建築學概論》被封為「國民初戀」後，個人廣告與戲約接到手軟。當時 JYP 娛樂雖有「收入平分」傳統，但隨著分配比例調整，秀智一人的產值幾乎等同於公司半邊天，導致其他三位成員（Fei, Jia, Min）在事業上完全停滯，僅能等待團體回歸。

「慶生羅生門」的社群互動

2015 年 Jia 生日派對是「不合傳聞」最顯性的證據。當晚 Jia 邀請了圈內好友，連對手團少女時代、4Minute 都到場慶祝，Fei 與 Min 更是全場熱舞。秀智當晚並無工作，卻未出現，甚至連一張簡單的祝福貼文或按讚都沒有。隨後秀智在訪談中被問及成員，回答也轉趨客套且官方。

前成員Min的婚禮

前成員 Min 在 2025 年舉辦婚禮。這場聚會本被視為二代團的大團圓，Fei 與 Jia 甚至特地飛回韓國出席，三人在婚禮上相擁而泣，重現當年編舞。然而，秀智不僅人未到，甚至連禮金或花籃的消息都沒傳出。

最新現況

團體在 2017 年解散後，秀智與其他三人幾乎零互動，網民戲稱這團是「秀智與她的朋友們」，解散後便成了熟悉的陌生人。

4Minute：解散後毀滅性的「集體取關」

2016 年，Cube 娛樂宣布 4Minute 解散。公告內容指出，五名成員中僅有泫雅選擇續約，其餘四名成員在合約期滿後離開公司。解散消息公開後不久，外界注意到，南智賢、許嘉允、全智允與權昭賢的 Instagram 帳號，已同時取消追蹤泫雅。

「泫雅與她的伴舞」

這是當時極其殘酷的標籤。公司 Cube 娛樂幾乎將 90% 的宣傳預算投注在泫雅個人 Solo 與「Trouble Maker」企劃上。即便在團體回歸時，泫雅的鏡頭與服裝也最為搶眼，導致其餘四位成員（智賢、嘉允、祉潤、昭賢）長期處於「背景板」的狀態。

解散當天集體取關

合約將至時五人之中，只有泫雅選擇續約，2016 年解散當日，除了續約的泫雅外，其餘四人合約期滿。就在官方宣布解散的數小時內，其餘四人「動作整齊劃一」地取消關注了泫雅的 Instagram。這種集體行為在韓圈極為罕見，被解讀為積怨已久的爆發。

最新現況

解散多年來，智賢、嘉允、祉潤、昭賢經常私下聚餐、慶祝出道週年，並會標記彼此。唯獨泫雅從未出現在合照中，雙方也從未提及彼此的名字。2024 年泫雅宣布婚訊時，這四人依舊保持沈默，徹底證實了那道不可逾越的鴻溝。

GFRIEND：毫無預警的「被解散」真相

2021 年 5 月，出道近六年的南韓女團 GFRIEND，在未事前預告、未舉辦告別活動的情況下，突然宣布全員不續約，團體即刻解散。消息曝光後，不僅粉絲震驚，連多數業界人士也直言「事出突然」，成為近年韓國女團中最具爭議的解散案例之一。

解散真相

2021 年 5 月 18 日，所屬公司 Source Music 發布聲明，宣布 GFRIEND 六名成員合約將於 5 月 22 日到期，且全員決定不續約。成員 SinB 後來在節目中含淚透露，她們是在合約到期前「僅幾天」才知道團體要被迫解散，當晚六人在宿舍抱頭痛哭。

HYBE 併購後的經營變化

由於母公司 HYBE 當時正全力籌備新女團 LE SSERAFIM，網民普遍認為 GFRIEND 是被當作「過時資源」強制清算。

最新現況

與多數不合案例不同，GFRIEND 解散後，六名成員仍保持密切聯繫。2023 年起，成員們以小分隊或個人身分持續活動，2025年1月為了慶祝出道10週年重組回歸，發行了十週年特別專輯《Season of Memories》。

MOMOLAND：被資本與競爭撕裂的友誼

南韓女團 MOMOLAND 曾以〈BBoom BBoom〉席捲亞洲市場，一度成為中小型經紀公司成功打造的代表案例。然而，在高峰過後，團體卻接連陷入成員退團、合約爭議與公開爆料，最終於 2023 年正式解散。

Daisy 的魚死網破 (2020)

成員 Daisy 消失團體活動後，無預警爆料選秀節目《尋找MOMOLAND》存在內定與造假。她控訴公司強迫成員負擔高達數億韓元的製作費，並表示自己並非主動退團，而是在長期被冷凍後被迫離開。

妍雨 (Yeonwoo) 的「被迫退團」疑雲

同年，人氣最高的成員妍雨在 2019 年宣佈退團轉型演員。然而，她隨後在官咖發布長文：「即便被誤會、被謾罵，我依然要堅持下去...雖然我有想做的事，但那不是我能選擇的。」並形容自己在那段時間感到痛苦與不安。雖未直接指控任何人，但文字內容被外界解讀為對退團過程的不甘與無力。

最新現況

Daisy 轉型成網紅，經常在 TikTok 揭露韓娛圈黑暗面，並直言：「很多女團表面和諧，私下連話都不說。」她與其餘成員至今完全沒有互動。MOMOLAND於2025年9月8日發行了新歌〈RODEO〉，正式以六人團回歸歌壇，結束了近3年7個月的空白期。

Jewelry：史上最尷尬的「婚禮缺席」

南韓一代女團 Jewelry 曾是 2000 年代代表性女子團體之一，成員歷經多次更替，仍以團體名義留下不少經典作品。然而，這段被視為「和平收尾」的團體關係，卻在 2023 年一場婚禮上出現明顯裂痕，也讓外界重新審視成員之間的真實互動狀態。

事件起點

2023 年 2 月，徐寅永大婚，昔日團員朴貞雅、李智賢、周敏荷皆出席並曬出溫馨合照，唯獨缺了同為全盛時期成員的趙敏兒。

撕破臉

趙敏兒隨即在 IG 發長文，表示自己「並未收到邀請」，並揭露自己長年被其他三人排擠。她控訴過去在跑活動時，另外三人會關在休息室聊天，讓她像透明人一樣待在外面；甚至在錄製團體合體節目時，三人也沒有通知她，讓她看新聞才知道。

最新現況

事件發生後，Jewelry 成員之間再未出現公開合體畫面。趙敏兒與其他成員的社群互動維持零往來狀態，雙方關係被外界認為已徹底切割。

DIA：從「恩真退團」到「順伊判刑」

南韓女團 DIA 於 2015 年出道，曾因成員彩娟參與《PRODUCE 101》而短暫迎來關注高峰。然而，在人氣未能有效轉化為長期穩定發展的情況下，團體隨後接連遭逢成員退團、健康爭議與司法事件，最終走向沉寂。

事件由來

2018 年，成員恩真因恐慌症退團，但網民翻出她曾在舞台上「全程冷臉」、不參與群舞且與成員保持距離的影片，懷疑是心理健康導致的社交疏離。

震驚事件 (2024-2025)

前成員順伊退團後轉行當成人平台直播主。2024 年 3 月，她因「誣告經紀公司代表性侵」被判處 1 年 6 個月徒刑。此判決結果震撼韓國娛樂圈，也對 DIA 的團體形象造成二次衝擊。其餘成員在事件期間全程保持低調，未對案件發表評論。

最新現況

隨著 MBK 娛樂結束相關企劃、成員合約陸續到期，DIA 已多年未進行完整團體活動。雖未曾以大型記者會形式宣布解散，但實際上已停止運作，被業界視為「自然解體」。

After School：強勢隊長與被孤立的靈魂

南韓女團 After School 自 2009 年出道起，就以「入學、畢業制度」成為 K-pop 圈極具辨識度的存在。這套仿效日本偶像體系的設計，讓團體始終保持新鮮感，卻也在無形中，讓成員之間難以累積深厚的情感連結。

隊長嘉熙的「鐵血教育」

作為團隊核心與領舞，嘉熙性格極其強勢，對後進成員要求近乎苛刻。她曾在節目《TAXI》與《Radio Star》中含淚自白：「我把青春都奉獻給這個團，我負責教導新進成員，但她們覺得我太可怕，慢慢地，大家開始疏遠我、不跟我說話。」她感嘆自己身為隊長卻是那個最孤獨的人。

Uie 的人氣斷層

除了嘉熙，人氣成員 Uie 也是爭議中心。隨著 Uie 在演員領域大放異彩，她與其他成員的聚會次數銳減。雖然 Uie 從未公開承認團內不合，但外界注意到，她在多場團體或私人聚會中缺席，社群互動也相對有限。

婚禮的遺珠

當成員正雅結婚時，包含嘉熙在內的「畢業生」與現役成員幾乎全員到齊，唯獨缺了 Uie。雖然 Uie 事後解釋是因為拍戲無法出席，但成員間在社群媒體上的互動深度明顯有別，顯示出這團在頻繁的成員更迭中，從未建立起穩固的團體情感。

最新現況

雖然沒有官方回歸計畫，成員間仍偶有私下合照、同框出現的影像與節目片段。尤其是過往合體舞台在粉絲間仍被反覆回顧，代表團魂並未消失，儘管目前沒有正式復出宣告或合體演唱會。