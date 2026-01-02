權珉娥再揭 AOA 霸凌陰影！12 起女團「不合傳聞」事件整理包：從T-ara到少時，誰的裂痕最難補？

2026-01-02 16:17
權珉娥再揭 AOA 霸凌陰影！12 起女團「不合傳聞」事件整理包：從T-ara到少時，誰的裂痕最難補？圖／SBS臉書、Reddit
權珉娥再揭 AOA 霸凌陰影！12 起女團「不合傳聞」事件整理包：從T-ara到少時，誰的裂痕最難補？圖／SBS臉書、Reddit

近日南韓女團 AOA 前成員權珉娥在社群連發貼文，公開提到自己一度做出極端選擇、所幸及時獲救，並再次談及多年來因「團內霸凌爭議」與外界輿論所累積的心理創傷；消息曝光後，引發粉絲與韓網高度震盪，也讓「女團不合」不再只是八卦標籤，而是牽動身心健康、職涯與大眾審判的現實議題。

圖／SBS臉書
圖／SBS臉書

回顧 K-pop 近 20 年的女團史，許多「不合傳聞」起初都從一張合照缺席、一句節目玩笑、一次社群取關開始，最後卻可能滾成解散、對簿公堂，甚至永久貼在成員人生履歷上的陰影。

圖／AOA臉書
圖／AOA臉書

以下，將依時間與事件脈絡，整理 12 起南韓女團史上最具代表性的「關係崩解」案例。

T-ara：2012 跨越 14 年的「羅生門」終極反轉

圖／reddit@r/kpop
圖／reddit@r/kpop

T-ara與前成員花英（Hwayoung）的爭議，被視為K-pop史上最具破壞力的團體風波之一。2012年事件爆發後，輿論迅速倒向花英，團體形象重挫、演藝活動受到巨大影響，這是當年「社群輿論審判」最具代表性的案例之一。

事件始末 (2012)

新成員花英在日本演唱會前因腿傷未上台，僅錄製一段饒舌後便去美甲店。其餘成員在 Twitter 齊發文暗諷其「意志力不足」。隨後花英被公司開除，導致 T-ara 慘遭「黑海」抵制（台下觀眾集體關燈、沈默）。

2017 年的大反轉

工作人員爆料花英的親姐姐曾傳簡訊威脅新成員雅凜：「要把妳的臉刮花」、「等著被我打吧」。大眾風向轉向同情 T-ara，認為花英才是「巨嬰」與「威脅者」。

2024 - 2026 震撼更新

金光洙重提往事

2024 年底，前公司代表金光洙在節目中含淚稱當年是為了保護 T-ara 成員，才沒公開花英姐妹的惡行，導致 T-ara 蒙冤。

花英絕地反擊

花英隨即在 IG 連發長文，堅稱「霸凌是事實」。她自爆當時曾被成員集體毆打與言語辱罵，甚至因為害怕被排擠而被迫在客廳睡覺（公司知情卻不處理）。

最新現況

2026 年初，花英姐妹與金光洙、T-ara 成員間的法律攻防戰再度展開，這場橫跨 14 年的鬥爭至今仍無定論。T-ara 的 15 週年紀念活動雖照常進行，但這道傷疤在網民的爭辯中依然血淋淋，雙方目前各執一詞，互不相讓。

臉紅的思春期（BOL4）：當友情不敵名利

圖／kpop database
圖／kpop database

臉紅的思春期（Bolbbalgan4，簡稱 BOL4）曾是南韓音源榜的「長青樹」。清新卻不甜膩的曲風，讓她們成為少數不靠激烈舞蹈、也能站穩主流市場的雙人組合。然而，這段從高中開始並肩創作的友情，最終仍敵不過名氣與定位失衡，在 2020 年正式畫下句點。

事件起源

禹智潤與安智煐是從小一起長大的至親。但成名後，大眾只關注主唱安智煐，智潤淪為「彈吉他的背景」。

導火線 (2020)

吉他手禹智潤突然宣佈退團。隨後她發布個人歌曲《DODO》，歌詞寫道：「妳填滿了剩下的空間...為了我而進行的慰藉，最後變成了憐憫。」被認為是控訴安智煐的傲慢。

公開撕破臉

網友翻出影片:雨天時經紀人只幫主唱撐傘，禹智潤淋雨走在後頭；簽名會上粉絲掠過禹智潤直接找安智煐。安智煐在 IG 公開取關並反擊，表示智潤的歌詞讓她承受巨大精神壓力。

最新現況

兩人目前完全是「陌生人」。安智煐在 2025 年的訪談中表示，自己曾試圖挽回這份友情，但「傷害已經造成，無法回到過去」。

APRIL：被警方認證的「集體孤立」

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

APRIL 原本是 DSP Media 旗下主打清純路線的女團，卻在 2021 年捲入南韓近年最具殺傷力的「校園式霸凌」爭議。這起事件不僅讓團體活動全面停擺，更讓原本人氣最高、戲劇邀約不斷的成員李娜恩（Lee Na-eun），在短時間內從「新生代女神」跌入事業冰點。

與多數團內不合傳聞不同，APRIL 事件之所以被稱為 「全員惡女」傳得最兇的一案，關鍵在於指控內容的完整性、時間跨度，以及輿論在初期幾乎毫無保留地站邊。

2021指控爆發

2021 年，成員李玹珠的弟弟與好友控訴，玹珠自 2014 年練習生時期就遭到娜恩、真率等成員長期霸凌，包含冷暴力、偷藏鞋子、弄壞私人物品，導致玹珠在 2016 年嘗試自殺並退團。

保溫瓶事件

玹珠將外婆送的保溫瓶帶去公司，卻發現裡面被裝了臭味濃郁的大醬湯，成員還理直氣壯說是自己的。

公司的威脅

玹珠退團時被公司強迫寫下「為了專注演戲而退團」的假聲明，否則不予解約。

法庭真相 (2022-2025)

公司與成員控告玹珠弟弟「誹謗」。然而，警方最終判定弟弟「無嫌疑」，理由是「內容並非虛假事實」，等同於間接證實了霸凌的存在。

最新現況

APRIL於2022正式解散，核心成員娜恩雖簽約演員經紀公司，但每當有影視作品（如 2024 年底的客串）播出，網路便會發起大規模抵制，使其復出之路極其坎坷。

Secret：一碗「酒後失言」引發的解散

圖／ K-pop Wiki
圖／ K-pop Wiki

四人女團 Secret 曾是二代女團中以性感曲風站穩市場的代表之一，〈Madonna〉、〈Poison〉等作品至今仍被視為經典。然而，比起舞台成績，Secret 最終被記住的，卻是一場因節目發言而全面失控的「團內不合」爭議。

2015節目內容引爆

團員 Hana 在節目上開玩笑說成員善伙 (善花) 酒後會對生活、工作產生不滿碎碎念。善伙看到後極度不滿，直接在推特（X）截圖反擊：「我那是因為當時對『白癡美』形象感到苦惱才找妳傾訴，妳竟然說我是酒後不滿？」

隊長緩頰失敗

隊長全烋星（全孝盛）隨後上節目試圖圓場，稱兩人感情很好，結果善伙再次發推特，寫下：「不是那樣的！」這舉動徹底讓不合傳聞坐實。公司也出面回應「不存在不合」但風向已很難收回

最新現況

善伙退團後轉戰戲劇圈（代表作《酒鬼都市女人們》），表現極佳，但她與 Secret 其他三名成員從此斷聯。當其餘三人在 2024 年慶祝 15 週年合體時，畫面中依舊沒有善伙，這對「三加一」的隔閡已持續了十年。

少女時代：「潔西卡 (Jessica) 退團事件」

圖／ K-pop Wiki
圖／ K-pop Wiki

2014 年 9 月 30 日清晨，一則突如其來的社群貼文，震撼整個 K-pop 圈。少女時代成員 潔西卡（Jessica Jung） 在微博以第一人稱寫下，自己在準備團體行程時，被告知「不再是少女時代的一員」。

2014關鍵發文

2014 年 9 月 30 日，Jessica於微博發文表示，自己突然接到通知，被要求退出團體，並直言該決定是由「公司與其他 8 名成員」共同做出。

核心矛盾

SM 娛樂隨即發布官方聲明，強調潔西卡因個人事業與團體活動無法兼顧，導致行程與責任出現問題。

當時少女時代正值巔峰，潔西卡成立個人時尚品牌 Blanc & Eclare，其餘 8 名成員與 SM 娛樂認為，潔西卡過度專注於副業，導致團體練習、演唱會彩排頻頻缺席。據傳當時成員召開會議，以「多數決」希望潔西卡在品牌與團體間二選一，最終談判破裂。

與公司說法不同，潔西卡多次在後續受訪與著作中強調，自己從未打算退出少女時代，也始終將團體行程列為優先。

最新現況

潔西卡出版的小說《Shine》與《Bright》，內容露骨影射了團員間的嫉妒、排擠與公司的不公平待遇。2025 年少女時代慶祝 18 週年，8 人依舊維持完美的團結形象，但與潔西卡之間築起了「防護牆」，雙方在公開場合絕不提彼此姓名。

miss A：秀智與「姐姐們」的平行時空

圖／KbizoOm
圖／KbizoOm

miss A長期被討論「秀智一人獨紅」造成團內尷尬，但多數屬於外界觀感與網路解讀。近年再次被點燃的原因，是前成員Min的婚禮新聞引發「誰來了、誰沒來」的放大鏡效應。

資源與收入的鴻溝

出道初期 miss A 曾以《Bad Girl Good Girl》橫掃樂壇，但 2012 年秀智演出《建築學概論》被封為「國民初戀」後，個人廣告與戲約接到手軟。當時 JYP 娛樂雖有「收入平分」傳統，但隨著分配比例調整，秀智一人的產值幾乎等同於公司半邊天，導致其他三位成員（Fei, Jia, Min）在事業上完全停滯，僅能等待團體回歸。

「慶生羅生門」的社群互動

2015 年 Jia 生日派對是「不合傳聞」最顯性的證據。當晚 Jia 邀請了圈內好友，連對手團少女時代、4Minute 都到場慶祝，Fei 與 Min 更是全場熱舞。秀智當晚並無工作，卻未出現，甚至連一張簡單的祝福貼文或按讚都沒有。隨後秀智在訪談中被問及成員，回答也轉趨客套且官方。

前成員Min的婚禮

前成員 Min 在 2025 年舉辦婚禮。這場聚會本被視為二代團的大團圓，Fei 與 Jia 甚至特地飛回韓國出席，三人在婚禮上相擁而泣，重現當年編舞。然而，秀智不僅人未到，甚至連禮金或花籃的消息都沒傳出。

最新現況

團體在 2017 年解散後，秀智與其他三人幾乎零互動，網民戲稱這團是「秀智與她的朋友們」，解散後便成了熟悉的陌生人。

4Minute：解散後毀滅性的「集體取關」

圖／Spotify
圖／Spotify

2016 年，Cube 娛樂宣布 4Minute 解散。公告內容指出，五名成員中僅有泫雅選擇續約，其餘四名成員在合約期滿後離開公司。解散消息公開後不久，外界注意到，南智賢、許嘉允、全智允與權昭賢的 Instagram 帳號，已同時取消追蹤泫雅。

「泫雅與她的伴舞」

這是當時極其殘酷的標籤。公司 Cube 娛樂幾乎將 90% 的宣傳預算投注在泫雅個人 Solo 與「Trouble Maker」企劃上。即便在團體回歸時，泫雅的鏡頭與服裝也最為搶眼，導致其餘四位成員（智賢、嘉允、祉潤、昭賢）長期處於「背景板」的狀態。

解散當天集體取關

合約將至時五人之中，只有泫雅選擇續約，2016 年解散當日，除了續約的泫雅外，其餘四人合約期滿。就在官方宣布解散的數小時內，其餘四人「動作整齊劃一」地取消關注了泫雅的 Instagram。這種集體行為在韓圈極為罕見，被解讀為積怨已久的爆發。

最新現況

解散多年來，智賢、嘉允、祉潤、昭賢經常私下聚餐、慶祝出道週年，並會標記彼此。唯獨泫雅從未出現在合照中，雙方也從未提及彼此的名字。2024 年泫雅宣布婚訊時，這四人依舊保持沈默，徹底證實了那道不可逾越的鴻溝。

GFRIEND：毫無預警的「被解散」真相

圖／翻攝網路
圖／翻攝網路

2021 年 5 月，出道近六年的南韓女團 GFRIEND，在未事前預告、未舉辦告別活動的情況下，突然宣布全員不續約，團體即刻解散。消息曝光後，不僅粉絲震驚，連多數業界人士也直言「事出突然」，成為近年韓國女團中最具爭議的解散案例之一。

解散真相

2021 年 5 月 18 日，所屬公司 Source Music 發布聲明，宣布 GFRIEND 六名成員合約將於 5 月 22 日到期，且全員決定不續約。成員 SinB 後來在節目中含淚透露，她們是在合約到期前「僅幾天」才知道團體要被迫解散，當晚六人在宿舍抱頭痛哭。

HYBE 併購後的經營變化

由於母公司 HYBE 當時正全力籌備新女團 LE SSERAFIM，網民普遍認為 GFRIEND 是被當作「過時資源」強制清算。

最新現況

與多數不合案例不同，GFRIEND 解散後，六名成員仍保持密切聯繫。2023 年起，成員們以小分隊或個人身分持續活動，2025年1月為了慶祝出道10週年重組回歸，發行了十週年特別專輯《Season of Memories》。

MOMOLAND：被資本與競爭撕裂的友誼

圖／KKBOX
圖／KKBOX

南韓女團 MOMOLAND 曾以〈BBoom BBoom〉席捲亞洲市場，一度成為中小型經紀公司成功打造的代表案例。然而，在高峰過後，團體卻接連陷入成員退團、合約爭議與公開爆料，最終於 2023 年正式解散。

Daisy 的魚死網破 (2020)

成員 Daisy 消失團體活動後，無預警爆料選秀節目《尋找MOMOLAND》存在內定與造假。她控訴公司強迫成員負擔高達數億韓元的製作費，並表示自己並非主動退團，而是在長期被冷凍後被迫離開。

妍雨 (Yeonwoo) 的「被迫退團」疑雲

同年，人氣最高的成員妍雨在 2019 年宣佈退團轉型演員。然而，她隨後在官咖發布長文：「即便被誤會、被謾罵，我依然要堅持下去...雖然我有想做的事，但那不是我能選擇的。」並形容自己在那段時間感到痛苦與不安。雖未直接指控任何人，但文字內容被外界解讀為對退團過程的不甘與無力。

最新現況

Daisy 轉型成網紅，經常在 TikTok 揭露韓娛圈黑暗面，並直言：「很多女團表面和諧，私下連話都不說。」她與其餘成員至今完全沒有互動。MOMOLAND於2025年9月8日發行了新歌〈RODEO〉，正式以六人團回歸歌壇，結束了近3年7個月的空白期。

Jewelry：史上最尷尬的「婚禮缺席」

南韓一代女團 Jewelry 曾是 2000 年代代表性女子團體之一，成員歷經多次更替，仍以團體名義留下不少經典作品。然而，這段被視為「和平收尾」的團體關係，卻在 2023 年一場婚禮上出現明顯裂痕，也讓外界重新審視成員之間的真實互動狀態。

圖／kpopping
圖／kpopping

事件起點

2023 年 2 月，徐寅永大婚，昔日團員朴貞雅、李智賢、周敏荷皆出席並曬出溫馨合照，唯獨缺了同為全盛時期成員的趙敏兒。

撕破臉

趙敏兒隨即在 IG 發長文，表示自己「並未收到邀請」，並揭露自己長年被其他三人排擠。她控訴過去在跑活動時，另外三人會關在休息室聊天，讓她像透明人一樣待在外面；甚至在錄製團體合體節目時，三人也沒有通知她，讓她看新聞才知道。

最新現況

事件發生後，Jewelry 成員之間再未出現公開合體畫面。趙敏兒與其他成員的社群互動維持零往來狀態，雙方關係被外界認為已徹底切割。

DIA：從「恩真退團」到「順伊判刑」

圖／LUVKPOP
圖／LUVKPOP

南韓女團 DIA 於 2015 年出道，曾因成員彩娟參與《PRODUCE 101》而短暫迎來關注高峰。然而，在人氣未能有效轉化為長期穩定發展的情況下，團體隨後接連遭逢成員退團、健康爭議與司法事件，最終走向沉寂。

事件由來

2018 年，成員恩真因恐慌症退團，但網民翻出她曾在舞台上「全程冷臉」、不參與群舞且與成員保持距離的影片，懷疑是心理健康導致的社交疏離。

震驚事件 (2024-2025)

前成員順伊退團後轉行當成人平台直播主。2024 年 3 月，她因「誣告經紀公司代表性侵」被判處 1 年 6 個月徒刑。此判決結果震撼韓國娛樂圈，也對 DIA 的團體形象造成二次衝擊。其餘成員在事件期間全程保持低調，未對案件發表評論。

最新現況

隨著 MBK 娛樂結束相關企劃、成員合約陸續到期，DIA 已多年未進行完整團體活動。雖未曾以大型記者會形式宣布解散，但實際上已停止運作，被業界視為「自然解體」。

After School：強勢隊長與被孤立的靈魂

圖／K-POP Generation
圖／K-POP Generation

南韓女團 After School 自 2009 年出道起，就以「入學、畢業制度」成為 K-pop 圈極具辨識度的存在。這套仿效日本偶像體系的設計，讓團體始終保持新鮮感，卻也在無形中，讓成員之間難以累積深厚的情感連結。

隊長嘉熙的「鐵血教育」

作為團隊核心與領舞，嘉熙性格極其強勢，對後進成員要求近乎苛刻。她曾在節目《TAXI》與《Radio Star》中含淚自白：「我把青春都奉獻給這個團，我負責教導新進成員，但她們覺得我太可怕，慢慢地，大家開始疏遠我、不跟我說話。」她感嘆自己身為隊長卻是那個最孤獨的人。

Uie 的人氣斷層

除了嘉熙，人氣成員 Uie 也是爭議中心。隨著 Uie 在演員領域大放異彩，她與其他成員的聚會次數銳減。雖然 Uie 從未公開承認團內不合，但外界注意到，她在多場團體或私人聚會中缺席，社群互動也相對有限。

婚禮的遺珠

當成員正雅結婚時，包含嘉熙在內的「畢業生」與現役成員幾乎全員到齊，唯獨缺了 Uie。雖然 Uie 事後解釋是因為拍戲無法出席，但成員間在社群媒體上的互動深度明顯有別，顯示出這團在頻繁的成員更迭中，從未建立起穩固的團體情感。

最新現況

雖然沒有官方回歸計畫，成員間仍偶有私下合照、同框出現的影像與節目片段。尤其是過往合體舞台在粉絲間仍被反覆回顧，代表團魂並未消失，儘管目前沒有正式復出宣告或合體演唱會。

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2026年貓咪也要報戶口！5 大重點、登記資訊一次看，小心忘了恐罰1.5萬

2025-12-11 11:28

明年貓咪沒報戶口小心開罰！明年（民國115年，西元2026年）元旦起，「家貓強制寵物登記」正式進入開罰階段。依農業部公告，家貓自114年1月1日納入應辦理登記之寵物，並給予一年的緩衝期；115年1月1日起仍未植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000至15,000元罰鍰，且得按次處罰。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

這次到底改了什麼？

農業部於113年12月修正公告，將原本只適用於犬的規範，擴大為「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，家貓因此納入強制登記。緩衝期到114年12月31日為止；115年1月1日起未登記，就會觸法。值得一提的是，辦登記不再要求同時登錄狂犬病疫苗資料，也就是說飼主只要完成晶片植入 + 寵物登記即可，不必卡在疫苗紀錄這一步。

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

圖片來源：新北市政府動物保護防疫處
圖片來源：新北市政府動物保護防疫處

罰多少、怎麼罰？

法律依據來自《動保法》第19條與第31條：飼主未依規定在出生、取得、轉讓、遺失或死亡等期限內完成登記，處3,000至15,000元，限期改善，逾期仍不改善者，得按次處罰。

登記怎麼辦？流程其實不複雜最直覺的作法，是帶著身分證明與家貓，到各縣市動保機關或寵物登記站完成晶片植入與登記，完成後，飼主可上「寵物登記管理資訊網」的飼主專區查詢名下寵物的晶片號、是否絕育等資訊，日後搬家或轉讓也能線上更新。

為什麼要「報戶口」？三個理由告訴你

1.走失找回率更高：晶片就像貓的身分證，掃描就能聯絡到你，新北近期就有因晶片登記而讓誤闖街頭的家貓快速回家的案例，這是最直接、最有感的保護。

2.杜絕棄養、強化源頭管理：有身分、有紀錄，就能追溯責任，降低「說不清、找不到」的灰色地帶。

3.減少行政摩擦：取消與狂犬病疫苗紀錄綁一起的舊習慣，讓「先登記、再補件」成為可能，門檻更低。

常見疑問，快速釐清

1.一定要打疫苗才可登記嗎？ 不必。現行系統登記時不需同時登錄狂犬病疫苗資料，但不代表不建議施打；仍請與獸醫評估防疫需求。

2.只養室內貓也要嗎？ 要。只要是「家貓」皆屬強制登記範圍，與是否外出無關。

3.真的會開罰嗎？ 會。地方動保機關已明確公告，115年起未登記即可依法開罰，金額3,000至15,000元。

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

離婚後事業再登高峰！盤點《狙擊蝴蝶》陳妍希6大代表作，《那些年》「沈佳宜」已成初戀代名詞！

2025-12-28 02:26
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye、騰訊視頻提供、台灣電影網、sina
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye、騰訊視頻提供、台灣電影網sina

昔日恩愛明星夫妻陳妍希陳曉在今年2月18日宣布離婚，正式斬斷9年婚姻，雙方發出聲明：「今後各自安好」，表示未來將共同撫養孩子。離婚後陳妍希接演話題甜寵劇《狙擊蝴蝶》，與小19歲的新生代男星周柯宇配對演出，不僅人氣翻紅，演藝事業也再登巔峰，今天就讓我們一起來盤點陳妍希歷年來的代表作吧！

圖片來源：卡地亞提供
圖片來源：卡地亞提供


陳妍希代表作1：《換換愛》

陳妍希出道首部作品是2007年的偶像劇《換換愛》，她在劇中飾演女主角楊丞琳的閨蜜「江小南」，性格活潑又講義氣，劇中的她對愛情相當嚮往，道出一句：「我們隨時都要做好，下一秒談戀愛的準備！」，閃閃發光的眼神與甜美初戀系美顏，再度令人驚艷被網友們譽為「超絕甜妹」，甚至引發全網仿效風潮。


陳妍希代表作2：《不良笑花》

圖片來源：微博@新浪電視
圖片來源：微博@新浪電視

陳妍希繼《換換愛》之後隔年接下青春偶像劇《不良校花》當時的她出演女二「江蜜」是男主角「唐門」（潘瑋柏 飾）暗戀對象、女主角「蔣小花」（楊丞琳 飾）情敵。這也是陳妍希再度與楊丞琳合作，她們與男主角潘瑋柏話題投契，3人結為好友，17年來情誼不變呢！


陳妍希代表作3：《聽說》

圖片來源：台灣電影網
圖片來源：台灣電影網

2009年陳妍希參與國片《聽說》，扮演聽障奧運游泳選手「林小朋」、也是「林秧秧」（陳意涵 飾）姊姊，劇中的她因喉嚨嗆傷放棄參賽，直到4年後重新參加聽奧。陳妍希為此積極苦學手語，憑著清新自然的亮眼演出，獲得第46屆金馬獎最佳新演員入圍肯定。


陳妍希代表作4：《那些年，我們一起追的女孩》

圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye
圖片來源：FB@那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye

陳妍希2011年飾演由知名作家九把刀作品改編的校園純愛電影《那些年，我們一起追的女孩》中的女主角「沈佳宜」，不僅助攻該劇締造12億驚人票房，同時也紅遍兩岸三地，被譽為「國民女神」、「初戀女神」，從此成為「白月光代名詞」，她也憑著該角提名第48屆金馬獎最佳女主角，再度開創演藝生涯里程碑。


陳妍希代表作5：《神鵰俠侶》

圖片來源：中天電視提供
圖片來源：中天電視提供

陳妍希在2014年武俠劇《神鵰俠侶》出演經典角色「小龍女」，因其圓潤娃娃臉與金庸原著中清冷出塵的形象有所差距，加上妝髮造型被部分網友戲稱為「小籠包」，引發巨大爭議，但陳妍希也因此劇與陳曉結緣成為夫妻，婚後生下兒子陳睦辰（小星星），高調戀愛、結婚的2人，是兩岸三地最受矚目的銀色夫妻之一。


陳妍希代表作6：《狙擊蝴蝶》

圖片來源：騰訊視頻提供
圖片來源：騰訊視頻提供

都說人生如戲，戲如人生！陳妍希今年2月份在與陳曉正式離婚後推出新作《狙擊蝴蝶》，她在劇中扮演剛經歷離婚、正努力重新建立生活與職業的溫柔大姊姊「岑矜」，性格知性婉約、善良暖心，她在人生至暗時刻收到鄉村少年「李霧」（周柯宇 飾）求助，在日益相處之下彼此漸生好感，最終決定勇敢面對心中深埋的情感，就此譜出一段浪漫姊弟戀。「岑矜」走出陰影，實現情感治癒與事業成長，也令陳妍希的演藝事業再登巔峰呢！


跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華

跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華

2025-12-31 18:08
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華。圖片來源：官方IG
跨年夜不追會後悔！MBC 歌謠大祭典 2025 直播線上看懶人包，aespa、CORTIS 演出名單太豪華。圖片來源：官方IG

K-POP準備跨兩次年！每年跨年夜，K-POP 迷的行程表裡一定少不了這一場，被視為「韓國年末音樂最大檔」的 MBC 歌謠大祭典，2025 年再度集結超過 30 組人氣團體與話題新星，從一線大團到新生代愛豆全數到齊，不只舞台規模升級，主持與合作舞台也充滿看點。今天編輯幫你整理 2025 MBC 歌謠大祭典懶人包，一篇搞懂直播時間、平台、演出陣容。

MBC 歌謠大祭典是什麼？

MBC 歌謠大祭典自 1966 年 開播，1979 年起成為固定年末特別節目，長年與 KBS、SBS 並列為韓國三大電視台年終音樂盛事。自 2006 年起，節目取消頒獎環節，專注回歸舞台表演本身，也因此被粉絲公認是最純粹、最好看、也最敢嘗試新企劃的年末音樂秀。

LE SSERAFIM。圖片來源：IG @withmbc
LE SSERAFIM。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 開播時間

這場被視為跨年夜重頭戲的音樂盛典，將於 2025 年 12 月 31 日 正式登場。活動於韓國時間晚間 8 點 50 分開播，台灣觀眾則可在晚間 7 點 50 分 同步鎖定直播。由於每年一開場就會安排重量級舞台與話題演出，不少粉絲早已習慣提前卡位，就怕錯過第一分鐘的驚喜畫面。

ALLDAY PROJECT。圖片來源：IG @withmbc
ALLDAY PROJECT。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典 2025 線上哪裡看？

今年的官方線上直播以 公益企劃 形式推出，由 Muniverse 攜手 Save the Children 合作，部分門票收益將捐助「Red Tree Project」，用於支援尼泊爾當地孩童教育與生活資源。

觀眾可透過MBC 歌謠大祭典官方網站查詢直播與購票相關資訊，同時也能關注MBCkpop 官方 YouTube 頻道，不定期釋出官方舞台或精華片段。對於希望合法同步追直播、又能支持公益的粉絲來說，今年的觀看方式特別有意義。

TWS。圖片來源：IG @withmbc
TWS。圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 主持人名單

2025 年的主持陣容走的是「跨世代人氣線」，由 SHINee 珉豪、黃旼炫，以及 ALLDAY PROJECT 成員 ANNIE 聯手擔綱。三人分別代表資深舞台王者、穩定實力派與新世代愛豆，組合本身就充滿討論度，也被視為今年節目氣氛的重要關鍵。

圖片來源：mbc官網
圖片來源：mbc官網

MBC 歌謠大祭典2025 表演陣容名單超豪華！

2025 年舞台陣容堪稱「世代大合流」，超過 30 組藝人輪番登場，從音源霸榜的一線大團、新世代話題新人，到風格鮮明的樂團與個人舞台一次滿足。

演出卡司包括 aespa、ATEEZ、ALLDAY PROJECT、BOYNEXTDOOR、CORTIS、Hearts2Hearts、ILLIT、ITZY、IVE、LE SSERAFIM、NCT DREAM、NCT WISH、NMIXX、RIIZE、Stray Kids、THE BOYZ、TREASURE、TWS、ZEROBASEONE、PLAVE、MEOVV、izna、KickFlip、KiiiKiii、NEXZ、YB、LUCY 等團體，同時也有 SHINee 珉豪、TXT 然竣、HANRORO、BEATPELLA HOUSE 等個人與特別出演嘉賓加入，粉絲們準備好尖叫聲吧！

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

MBC 歌謠大祭典2025 必看特別舞台快筆記！

Hearts2Hearts × izna × ILLIT 合作舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

TWS 成熟性感概念舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

YB × Stray Kids 昇玟

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

2005 年出生愛豆名曲串燒

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

Hanroro × TXT 姜太顯

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

IVE LIZ 感性舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

ILLIT特別舞台

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

07 年生愛豆合作舞台

由ZB1、TWS、NCT WISH、NEXZ、MEOVV、izna 等新世代齊聚，被網友稱為「未來 K-POP 預告片」。

圖片來源：IG @withmbc
圖片來源：IG @withmbc

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」

2025-12-23 17:48
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」。圖／微博@成毅工作室
《長安二十四計》再掀話題　成毅為什麼紅？8 件事情帶你認識「淇淇公主」。圖／微博@成毅工作室

近年陸劇市場在古裝、武俠與權謀題材輪番競逐下，能同時兼顧口碑與市場表現的演員並不多。成毅近年憑藉《天地劍心》、《蓮花樓》、《赴山海》，以及話題持續發酵的《長安二十四計》等作品，逐步站穩一線大男主位置，也讓他的演員背景、工作節奏與個人風格再次受到關注。

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

從出道初期的長時間配角歷練，到近年橫跨多平台的亮眼成績，成毅的走紅並非偶然，而是長期累積的結果。

以下整理 8 件事，帶你快速掌握這位演員的成長軌跡與關鍵特色。

1. 本名超反差：優雅的「傅詩淇」

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

許多觀眾認識他時，往往是從冷峻、隱忍的角色開始，但其實成毅的本名叫做「傅詩淇」。這個名字帶著濃厚的書卷氣與文藝感，和他在戲中經常飾演的堅毅俠客形成強烈反差，也因此被粉絲暱稱為「淇淇公主」或「淇哥」。

2. 十年磨一劍，從「馮小寶」到「李蓮花」

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

成毅並非出道即走紅。2011 年以《唐宮美人天下》踏入演藝圈後，他歷經將近十年的配角時期，包括《青雲志》中的林驚羽等角色，始終在作品中累積經驗。直到 2020 年《琉璃》裡深情又克制的禹司鳳，才讓他真正被市場與觀眾全面看見，也奠定他能穩定撐起大男主劇集的基礎。

3. 古裝劇的戰損吐血專業戶

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

在陸劇圈流傳一句話：「成毅一吐血，收視就上升。」從《琉璃》、《沉香如屑》到《蓮花樓》，成毅多次詮釋身負重傷、氣息虛弱、徘徊生死邊緣的角色狀態。不同於單純以悲情堆疊情緒，他更擅長將身體的破碎感內化為角色的心理層次，讓觀眾感受到角色的掙扎與選擇，也因此被封為「戰損男神」。

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

4. 2025 創下「三平台史冠」紀錄

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

2025 年可說是成毅的關鍵數據年。在短短數個月內，他先後以《赴山海》、《長安二十四計》、《天地劍心》等作品，分別於騰訊、優酷與愛奇藝三大平台引發高度關注，並創下同時橫跨多平台「雲包場」的罕見紀錄。相關表現不僅反映其穩定的觀眾基礎，也顯示他已具備跨平台運作的市場號召力，從單一爆款演員，逐步走向具商業可信度的大男主型演員。

5. 2G 網速的「老幹部」日常

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

在演藝圈中，成毅 向來被形容為「斷網少年」。他對網路流行語並不熟悉，曾在訪談中一臉認真地解釋自己「有手機，也會用手機」，卻在下一秒被問到生活習慣時，毫不遲疑地分享起泡腳、喝熱水、穿秋褲等養生細節。這種與世隔絕的慢節奏，讓他獲得了「2G 少年」與「老幹部」的稱號。

6. 「成毅賺錢，傅詩淇花」粉圈名梗

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

粉絲間流傳一句話：「成毅負責拍戲，傅詩淇負責生活。」

在片場，成毅是那個吊鋼絲、拍打戲、長時間承受高強度拍攝的專業演員；收工之後，回到本名傅詩淇的身分，他則偏好釣魚、喝茶、陪父母散步的低調日常。這個看似玩笑的說法，其實精準點出他對工作與生活的清楚切割，也成為他能在高壓演藝環境中長期維持穩定狀態的重要原因。

7. 極度社恐的內向俠客

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

螢幕上多半是氣場強大的俠客形象，但私下的成毅性格其實相當內向，早年他性格較為活潑，但經歷過演藝圈的起伏後，變得更加謹慎與安靜。在大型活動或直播中，他常會露出手足無措的「呆萌」表情，這種不擅言辭的真誠，反而成了他的獨特魅力。

8. 不賣慘的強大內核

圖／微博@成毅工作室
圖／微博@成毅工作室

成毅曾說過一句名言：「我不喜歡賣慘，所有的苦都是演員應該受的。」 拍攝《蓮花樓》與《赴山海》期間，他多數高難度武打動作皆親自上陣，即便在拍攝過程中受傷，也只是簡單處理後繼續完成工作。對他而言，演戲本就是職責所在，沒有必要將幕後的辛苦轉化為同情或話題，這種「拎得清」的專業態度深受業內好評。

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2026馬年5大生肖小心出事！屬馬這關沒過會很慘、這生肖情緒要控制

2025-12-17 10:10
圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

2026 年為歲次 丙午馬年，五行屬火，象徵能量奔放、行動力強，但同時也暗藏急躁、衝突與情緒起伏，太歲星君坐鎮南方，流年火氣偏旺，整體社會氛圍積極卻不安定，容易出現「快而亂」的狀態。

命理專家 艾菲爾老師指出，犯太歲並非單純的壞運，而是一種「能量重新洗牌」的過程，當流年太歲與本命生肖產生衝、刑、害、破等關係時，代表生活中某些既有結構正在被推動改變，只要用對方式應對，反而能成為人生轉折的契機。

2026 年受到太歲磁場明顯影響的生肖共有五個：馬、鼠、牛、兔、雞，影響型態各有不同，關鍵在於「看懂提醒、順勢調整」。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

此文轉載自 艾菲爾老師臉書

生肖馬：值太歲、刑太歲

午午自刑，內在壓力特別重的一年

屬馬者迎來本命年，命理上稱為「午午自刑」，容易陷入自我拉扯的狀態，外表看似忙碌有衝勁，內心卻承受高度情緒內耗，艾菲爾老師提醒，今年最忌衝動行事，特別是辭職、投資與感情決定，務必多給自己冷靜期。

健康上須留意心血管、血壓與眼睛問題，情緒管理尤為重要。建議多參與喜慶或公益活動，將過盛火氣轉為正向行動，有助穩定整體運勢

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖鼠：沖太歲

子午對沖，人生轉彎幅度最大的一年

子午相沖代表強烈變動，屬鼠者在 2026 年特別容易遇到工作調整、搬遷、關係變化。與其被動承受，不如主動布局，把「沖」化為突破。

艾菲爾老師建議，可透過進修、旅行、轉換跑道來應驗變動能量，但投資與金錢決策務必保守，避免衝動冒險，健康上需注意心腎平衡與交通安全。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖牛：害太歲

暗中阻礙多，小人問題需留心

丑午相害，象徵暗箭與阻力。屬牛者今年容易感到努力被忽視，合作關係出現裂痕，或捲入流言是非，關鍵在於「低調行事、白紙黑字」。

艾菲爾老師提醒，所有合作與金錢往來都要留證據，避免口頭承諾。腸胃與消化系統為健康重點，作息與情緒穩定是基本功。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖兔：破太歲

關係與財務需要修補的一年

卯午相破，代表耗損與破局，艾菲爾老師說明屬兔者在 2026 年常有「差一步」的挫折感，尤其在人際與金錢上更需謹，避免替人作保、大額借貸，情感上也要學會放下不必要的執著。

健康方面須留意肝火、失眠與眼睛疲勞，多接觸藝術、文化活動，有助平衡情緒與能量。

圖片來源：JTBC Drama
圖片來源：JTBC Drama

生肖雞：害太歲、刑太歲

火金相克，口舌是非是關鍵課題

午酉相破又帶刑害，屬雞者今年在職場與社交場合容易因溝通不當引發衝突，艾菲爾老師提醒，「鋒芒過露」反而不利，保持謙和與彈性是保身之道。

健康上需注意呼吸道、肺部與皮膚問題，飲食避免過於辛辣，多親近自然水域有助調和能量。

