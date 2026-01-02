2026 土象星座運勢：表達怒火是學習功課

深入內容，請觀看 YouTube 影片解說

2026 土象星座運勢全解析：在變動浪潮中，打造務實的安全感與福報

2026 年即將展開，對於土象星座（摩羯、金牛、處女）的朋友來說，這是一個感受複雜的開端。身為土象的一員，我們習慣以長期、務實的規劃來打造安全感與自信，但這個世界的變化速度快得令人疲憊。從線上課程的漫天飛舞到產業結構的劇變，5 年、10 年後的穩定收入在哪裡？這種焦慮感成了土象人的共同課題。

2026 年在東方命理中正逢「火運」起始，火勢特別旺。對於土象星座來說，最重要的提醒是「讓心放鬆」。無論是運動、跳舞或任何情緒舒壓管道，都是必備的能量制衡。只要我們能與不確定性共存，這股變動的火，也能燃燒成我們蛻變的動力。

處女座：看清夥伴能力，您的福氣在後頭

處女座的朋友，你們正從 2024、2025 年以來的一場大考驗中走出來。當時土星與海王星落在你的合作關係宮（7 宮），你可能發現身邊的經紀人或夥伴不再是貴人，反而讓你充滿無力感。對方或許打著拖延戰、擺爛，讓你覺得浪費了兩年時間在不值得的關係上。

【成長功課：清算業力與爭取權益】

2026 年 3 月左右，這場「業力清算」將進入最終章。土海移位至 8 宮，代表你必須畫下乾淨的句點，不再執著於他人的表現。接下來的新功課是「爭取權益」與「看清楚夥伴的能力」。處女座習慣主動幫人、為人著想，但 2026 年你必須學習不再主動給予資源，而是讓對方開口請求，並觀察對方是否懂得感恩。

在合作中，如何管理金錢利益分配、爭取應有的尊嚴與薪資，是全年的核心。5 月至 6 月，你會看清楚環境發展的走向。若覺得現狀不公，上半年是談判的好時機，你要展現「領導者（Leader）」的氣度，而非僅是接受指示的人。事業上，你可能會想退居幕後，發展如線上課程等「不需見面就能傳遞價值」的斜槓生意。

【幸運機會：成為別人的燈塔】

2026 年向你請教與感謝的人會越來越多。雖然偶爾心累，但正如《甄嬛傳》中的台詞：「你的福氣在後頭。」你累積的善行與解決問題的能力，將在你需要時兌現。你就是那個讓好事發生、激勵別人的源頭。

【年度重點：7、8 月的市場角力】

7 月是事業佈局與嘗試突破的時刻，適合結盟、找新客群，展現聰明機智。但切記姿態不可過高，以免招致妒忌與拉黑。8 月則是檢討成績、適度修剪用人、調整合作內容的時刻。注意下半身水腫問題，建議飲用紅豆綠豆水幫助循環。

金牛座：天王星末段的甩尾，排解壓抑已久的怒火

金牛座的朋友，天王星在金牛座已進入最後尾聲。這種「知道要變，卻沒方向感」的忐忑感在 2025 年達到頂峰。天王星在最後的甩尾，考驗著你對未來回報的耐心。

【成長功課：訓練毅力與情緒排毒】

2026 年 4 月底天王星換位前，請繼續「投資自己」。無論是上課或運動，這種不確定性需要用健康的活力來制衡。這兩年你的朋友圈曾經歷大調整，那些價值觀不同的老友已漸行漸遠。2026 年人際關係將換運，新血會補充進來，而你也會變得更懂得挑選夥伴，保持溫暖且禮貌的距離。

最重要的功課是「處理內在情緒」

土象星座不擅長表達痛苦，習慣隱忍。2026 年請練習如何正當地表達怒火，特別是面對那些沒禮貌的人。透過流汗、運動將負面念頭排掉，否則隱忍的不快樂會影響你的好運。相信獨處的力量，你會發現內心的和平（Peace）才是最強大的資源。

【幸運機會：成家與才華的舞臺】

上半年木星在巨蟹座，為你帶來溫馨互助的人際桃花。下半年木星進入 4 宮（獅子座），非常有利於成家、買房或打造滿意的家。雖然你會害怕受傷害，但這也是訓練誠實溝通的契機。事業上，下半年你的才華會被看見，建議上半年多在自媒體宣傳，累積群眾影響力。

【年度重點：7、8 月的大破大立】

7 月會有大破大立的動能挑戰你的安全感，你的企劃會被大眾挑選與質疑。8 月則是才華綻放的時刻，人氣聚眾。請記住，做事是為了自己開心，而非贏過別人，否則競爭心態會招來口舌是非。

2026 年對摩羯座而言，挑戰與機會都與「家」和「錢」息息相關。如果你想買房或成家，下半年會是落實的好時機，也較容易得到另一半的支持。

【成長功課：表情管理與溝通妙招】

摩羯座有時脾氣硬，潛意識裡的主導權常給家人帶來壓迫感。你覺得自己在計畫，但別人覺得你在批評。2026 年請練習「表情管理」，特別是講到錢的時候，不要顯得太謹慎悲觀，這會讓賺錢變得很辛苦。請放鬆，想想巴菲特那種自在的投資心態。將大目標拆成中短期目標，並多問問對方的感受，才不會引發爭吵或對方的「裝死」應對。

【幸運機會：明顯的貴人運】

2026 年是摩羯座明顯的「貴人之年」。上半年多出國、多走動，好運自來。下半年合夥機會多，利於成家購屋。請記得「快樂就是福氣」，如果你一開始就精算利益，快樂的天使會飛走；保持樂觀，財運反而會越來越好。

【年度重點：7、8 月的慾望與溝通】

7 月社會氛圍競爭激烈，你會意識到自己的慾望有多大，也容易因表現太過直白而讓合作對象冷卻。8 月則進入溝通佳境，適合調整內容與談判。請學一個專門為了「快樂」而存在的才藝（如成人芭蕾），提升心的能量。

處女、金牛、摩羯的共通守護：沉香與玫瑰的暖心擁抱

在 2026 年這個變動的年份，我建議土象星座的朋友要常常給自己一個溫暖的擁抱。我特別推薦使用天然精油香氛來提升氣場：

處女座與金牛座： 適合使用包含天然「沉香」與「大馬士革玫瑰」的香氛。沉香建立穩重的木質屏障，玫瑰帶動溫暖親和，讓你在忙碌與焦慮中找回心靈的安定，從內心發出自然的微笑。

適合使用包含天然「沉香」與「大馬士革玫瑰」的香氛。沉香建立穩重的木質屏障，玫瑰帶動溫暖親和，讓你在忙碌與焦慮中找回心靈的安定，從內心發出自然的微笑。 摩羯座： 特別建議多使用「沉香」沉香被譽為液態黃金，能讓你散發出貴氣與穩重的能量，是招貴人的最強推手。在重要場合使用，能建立讓人信賴的強大氣場。

2026 年，讓我們一起用務實的腳步，走在充滿福氣的新賽道上。

