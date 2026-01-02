詮釋失去愛情的糾結，Amma 發自內心的〈If You Don't Love Me〉超值得一聽！

via Amma's Instagram

Hi there，就在去年 (2025年) 底，英國新人Amma發行了第一張個人迷你專輯《Middle Child》(2025)，其中主打的〈If You Don't Love Me〉(2025) 獲得了很不錯的迴響，在英國當地都普遍是正面的評價，因此在相隔三個多月發行第二張迷你專輯《Blame Game》(2025) 時，又再次將這首〈If You Don't Love Me〉收錄進去，期望延續這首歌的人氣及影響力，目前在串流排行榜上能夠見到這首歌，但在商業榜單上還沒有影子，不過再繼續宣傳下去也不是沒機會！

而在第一首單曲就有不少資源的 Amma，可是有著不錯的底氣，因為他的姊姊就是今年人氣直線上升的RAYE！在 RAYE 之後，已經有一個妹妹Absolutely出道成為歌手了，而今 Amma 也踏上相同道路，這一家的姊妹實在非常有才華。在公開演唱之前，姊妹們其實從小就接觸音樂了，之前也都各自、聯合創作，所以 Amma 的出道可以說是水到渠成，而且在出道後對於 RAYE 提攜妹妹的議論聲並不多，因為兩位妹妹 Absolutely 及 Amma 的實力太好了，好到就算單靠自己也能闖出一片天。

雖然身為 RAYE 的妹妹，不過 Amma 的歌聲有很大的不同，目前聽起來他傾向於用更流行一點的聲音去詮釋情感，並且也還沒擁有像是 RAYE 那份自如，所以可以聽出在 Amma 的歌聲裡仍保有一份初出茅廬的純粹，而這樣的感覺在歌手剛踏入樂壇時或多或少都能聽見，只不過在〈If You Don't Love Me〉這樣情感濃烈的歌曲中更加明顯，帶有一種完全投入自身的那份決絕，將所有的情感都挹注到音樂當中，所以即便還沒有讀過歌詞之前也能夠感受到他強烈的情感。

在〈If You Don't Love Me〉裡，是 Amma 在質問情感中的對方以及自己，失去了愛情後的自己該怎麼如常活下去呢？這樣的問題很青春、很歇斯底里，雖說 Amma 的音色有一個新人來說略顯成熟，不過歌聲裡的情感卻騙不了人，他很好地將內心的糾結、難受都傳達出來；編曲雖然採用了較重的節拍，但必須說 Amma 將這樣的編排掌握得很好，吸收了重拍並結合進自己的歌聲詮釋，整體平衡讓人在感受音樂及情緒之餘又非常舒適。

前面提到 RAYE 常常為妹妹們製造亮相機會，就在去年的英國每年舉行的盛大聖誕活動 Capital Jingle Bell Ball 上，他將兩位妹妹也拉上台，也加入妹妹們演繹了他們各自的作品。因此〈If You Don't Love Me〉就在歌手出道時間尚短的情況下登上了大舞台被演唱，不得不說 Amma 的實力真的很不錯，現場演唱的穩定度好，儘管看起來沒有 RAYE 累積的台風那樣自在，但以年輕的新人來說已經是很棒的表現了，真的很期待他成長後的完全體是什麼模樣啊。

Amma 出道後逐漸展露的天份及實力，可以說完全不輸當年 RAYE 打進樂壇的時候，並且在創作上也非常有自己的一套，所以在種種條件都很優質的情況下是很有大紅的機會的，畢竟還有 RAYE 當作引路人，可以少走很多彎路，像〈If You Don't Love Me〉這樣的好歌真的很值得讓更多人聽見啊；然而有實力的人很多，當初唱作俱佳的 RAYE 也熬了很多年才被大眾看見，所以能紅起來的機運真的是誰也說不準。而現在我很期待的是，Amma 和姊妹們會不會在之後來首合作曲呢？如此熟悉的合作對象間進行不同風格的碰撞一定會很有趣！

