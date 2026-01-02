古巨基和57歲愛妻升格2寶爸媽！「助理變老婆」超甜、超高齡生產醫師解析最大風險

古巨基再升格2寶爸！57歲愛妻高齡產子掀熱議 從「助理變老婆」到超高齡生產，醫師解析最大風險。圖片來源：古巨基臉書

57歲生產，真的安全嗎？港星古巨基元旦無預警公布喜訊，證實57歲的太太陳英雪順利誕下第二胎，一家四口正式成形。這則喜訊不只讓粉絲驚喜，也同時引爆娛樂圈三大話題：超高齡產婦的風險、現代生殖醫療的關鍵，以及一段橫跨近30年的真實愛情故事。

時隔5年再當爸，一家四口成形

古巨基在元旦當天於社群平台親自報喜，曬出全家福照，宣布為兒子Kuson迎來弟弟，正式升格二寶爸。他形容，這是屬於一家人在2025年最感動的禮物，特別選在迎接2026年的新開始與大家分享。

貼文中最打動粉絲的，不只是喜訊本身，而是他提到，Kuson其實很早就多次向爸媽表示，希望能有弟弟或妹妹一起長大。因為夫妻倆本身都有兄弟姊妹，深知「手足之情」在人生後半段的重要性，「父母只能陪孩子走一段路，真正能一路相伴的，往往是兄弟姊妹。」這段話被網友形容「一看就知道不是衝動生子，而是早有規劃」。

52歲生第一胎、57歲再生第二胎 超高齡產子為何引爆討論？

回顧時間線，陳英雪早在2020年便以52歲高齡誕下長子Kuson，當時已被視為演藝圈罕見案例。如今相隔5年，再以57歲之齡順利迎來第二胎，年齡遠遠超過醫學上對「高齡產婦」的定義，也因此成為輿論焦點。

婦產科專科醫生藍寶梅在接受香港媒體專訪時指出，醫學上35歲以上即屬高齡產婦，50歲以上懷孕在臨床上相當少見，妊娠期間出現妊娠糖尿病、高血壓、抽筋、血栓等風險都會明顯增加，產後復原速度也相對較慢，對體力與照顧新生兒都是考驗。

不過，她也點出關鍵重點——胎兒是否出現染色體異常，主要取決於卵子的年齡，而非孕婦實際年齡。換言之，若女性在年輕時已進行冷凍卵子，即使在高齡階段懷孕，胎兒的先天風險並不會等比例上升。

也因此，外界普遍推測，古巨基夫妻多年來早已為生育做好醫療規劃，這次再迎新生命，並非單靠勇氣，而是風險評估與醫療支持並行的結果。

從貼身助理到人生伴侶 28年愛情不是童話，是陪你撐過低谷

比起產子年齡，古巨基與陳英雪的感情史，同樣是娛樂圈公認的「長跑代表」。兩人相識於1993年，當時陳英雪在唱片公司工作，後來成為古巨基的貼身助手，幾乎陪他走過整個演藝生涯。

1996年，古巨基因合約糾紛遭TVB雪藏，事業一夕急凍、前途未卜，是他人生最低潮的階段。當時陳英雪不但沒有離開，反而辭去高薪工作，全心陪伴左右，替他打點生活、照顧工作，甚至自掏腰包幫他準備演出服裝。

更關鍵的是，她鼓勵古巨基主動寫信爭取瓊瑤《情深深雨濛濛》中「何書桓」一角，這個角色後來成為他事業翻身的重要轉捩點。

地下戀情藏了20多年 一句頒獎台告白讓全場落淚

為了顧及偶像形象，這段戀情長達20多年始終未公開，圈內「大家都知道，卻不能說」。直到2009年，古巨基首次奪得最受歡迎男歌星獎，站在頒獎台上情緒潰堤，公開向陳英雪致謝，才正式讓這段感情見光。

他後來回憶，那次道謝對他而言，不只是一座獎項，而是對多年陪伴、共同撐過低谷的回應。2014年，兩人在海外低調註冊結婚，隔年才於香港補辦婚禮，結束長達20多年的地下戀，正式成為夫妻。

婚後更甜 「愛妻號」細節被一一翻出

婚後的古巨基，被圈內好友形容是標準的「愛妻號」，私下聚會幾乎手不離太太。他也曾坦言，愛情長跑不是沒有低潮，但每當遇到困難，就會回頭看婚照，提醒自己「為什麼當初選擇這個人」。

近年夫妻倆更以家庭為重，甚至因兒子遺憾「沒參加到爸媽婚禮」，特地補辦結婚周年派對，讓孩子一起參與，溫馨互動再度圈粉。

再迎第二胎 不是浪漫衝動，而是人生階段的選擇

古巨基再升格二寶爸，看似是一則娛樂喜訊，背後其實交織著醫療科技、風險評估，以及一段長達28年的感情基礎。

57歲高齡產子並非人人適合，也不該被簡化為「勵志模板」，但在充分準備與專業醫療支持下，這對夫妻選擇再次迎接新生命，也成為娛樂圈中極具記憶點的真實人生案例。