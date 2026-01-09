2026-01-09 18:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【追劇】失敗只是過程 絕不會有失敗的人生—《大豆田永久子與三個前夫》
性別平權、女性權益抬頭，現代女性可說每一刻在創造歷史，但在這條前無古人的道路上，如何以新的身份及認同面對人生、愛情等議題，並實現自我價值，也成為最讓人迷惘的挑戰與課題。如果妳也同樣感到迷惘，或許可以考慮看看這部五星日劇—《大豆田永久子與三個前夫》。
由松隆子主演，《大豆田永久子與三個前夫》的主要劇情，圍繞在主角大豆田永久子在經歷三次離婚後，如何面對人生中的各種挑戰，並且藉由她與三位男配角，探討失婚女性的婚姻、愛情觀，及建立自我價值認同。在劇中，每一集都大豆田永久子一週生活的「精華」，但藉由這些片段，卻也同時組合出了這位主角具有層次的人生成長之路。
對於不喜歡日劇誇張表現的觀眾（如本人），《大豆田永久子與三個前夫》幾乎能夠稱為一部驚奇之作，儘管演員的台詞妙語如珠，卻完全沒有在看「表演」的感覺；濃濃生活感的劇情，加上松隆子細緻的演技，讓這部日劇在充滿趣味的同時，也帶給觀眾許多反思。至於劇中的三位男配角，不只各有缺點甚至可以說不討喜，但隨著劇情的發展，卻也各有其可愛的一面，並讓人反思愛情的各個階段與意義。
「人生不是小說或電影，不存在結局好壞、也不存在沒有完成的事，只有怎樣的生活著。」雖然有人認為，《大豆田永久子與三個前夫》是一部屬於單身女子的戲劇，但它同時也是部能夠撫慰所有對人生感到迷惘的現代人的一部輕鬆、詼諧，卻又富有哲理的作品。
