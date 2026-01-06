【追劇】以幕僚職人劇包裝的溝通教科書—《人選之人－造浪者》

《人選之人－造浪者》以「台灣第一部講述政黨幕僚的職人劇」自居，但除了讓觀眾看見選舉幕後的艱辛與生態，這部作品在許多方面，或許更像是一本教科書。包含職場性騷擾、家庭關係、情侶相處、職場管理，甚至是愛情觀與性別困境等，幾乎每一段關係（扣掉與戴立忍有關的），都在向觀眾展演最適合的應對進退。

圖片來源：人選之人—造浪者 Wave Makers FB

不搓湯圓且具有性別意識的主管、溝通而不是敷衍的夫妻相處、將彼此當做成年人的情侶之道，《人選之人－造浪者》中有著滿滿的金句，而且口吻自然，完全展現出編劇的深厚功力。儘管還是有政治所必須面臨的矛盾，但更多的是經過精準刻畫的現代女性困境。

當然，演員的功力也是讓整部作品至今幾乎「零負評」的最大功臣，除了早已深獲粉絲喜愛的謝盈萱，黃健瑋甚至還為了扮演主管「養」出肚子，戲裡戲外都展現出敬業精神與細緻的演技。儘管王淨的表現，在一開始有稍稍讓人出戲，但從中段以後的情緒堆疊，隨著劇情演進，最終也成功讓觀眾完全沈浸在作品之中。

圖片來源：人選之人—造浪者 Wave Makers FB

或許是因為語言的接近性，比起其他國外的作品，台劇想要不讓人出戲，門檻其實相對較高，但《人選之人－造浪者》似乎做對了幾乎所有的事情，在被譽為可能是今年最佳台劇的同時，或許也是近期少數不是被捧得太高的作品。不知道如此精緻的設計，是否會有人批評太過政治正確，但在一片好評之下，《人選之人－造浪者》無疑撫慰了許多人的內心，相信只要是處於關係當中的觀眾，也都能夠在其中找到屬於自己的課題與答案。